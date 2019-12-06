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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Note 10 Lite ve S10 Lite modellerinin yeni render görüntüleri sızdı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki dönemde piyasaya sunmaya hazırlandığı Galaxy Note 10 Lite ve S10 Lite modelleri, yeni render görsellerinde net bir şekilde ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy Note 10 Lite ve S10 Lite modellerinin yeni render görüntüleri sızdı

    Akıllı telefon üreticisi Samsung, amiral gemisi modellerinin daha uygun fiyatlı versiyonları üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Galaxy Note 10 Lite ve S10 Lite modelleri, yeni sızıntılarla birlikte su yüzüne çıkmaya başladı.

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    2020 Mart ayında tanıtılabilir

    Geçtiğimiz günlerde iki modelle de ilgili çeşitli görseller sızdırılmıştı. Dün yayınlanan Note 10 Lite görüntüleri ise karanlık olması sebebiyle merakları pek gidermiyordu. Ancak yayınlanan yeni görseller Galaxy Note 10 Lite ve S10 Lite modellerinin delikli ekranla geleceğini ve Note 10 Lite'ın biraz daha ince çerçevelere sahip olacağını gösteriyor.

    Ayrıca render görüntülerinde her iki telefonunda kilit ekranlarındaki tarihin 22 Mart olduğu göze çarpıyor. Her ne kadar tarih 22 Mart Cuma olarak yazılmış olsa da, 22 Mart Pazar gününe denk geldiğini de söyleyelim. Daha önceki sızıntılarda cihazların Ocak ayında tanıtılacağı belirtilmişti ancak bu tarihler Mart ayına da işaret ediyor. Akıllı telefonlarla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_note10_lite_battery_size_new_renders-news-40446.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    malifural 6 gün
    1300 dolara note 10 satacakken lite ne kadar olacak ki alınsın
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    dr-erkam89 6 gün yeni yorumcu
    "Çentik" ne kadar da güzel gözüküyor değil mi!:)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Moueson 6 gün dr-erkam89
    Evet hocam çentikler normalde güzel durmaz ama buna yakışmış.
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