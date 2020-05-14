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    Karşınızda Nvidia Tesla A100 grafik kartı

    Görseli sızdırılan Nvidia Tesla A100 grafik hızlandırıcı Ampere mimarisinin ilk ürünü olacak. Yuvalama noktaları değiştiği için hızlandırıcı yeni bir soket gerektiriyor.
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    Haber Editörü
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    Karşınızda Nvidia Tesla A100 grafik kartı
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    7nm sürecinde geliştirdiği iddialı Ampere mimarisini önümüzdeki saatlerde tanıtacak olan Nvidia’dan sızıntılar da gelmeye başladı. Dün firma patronunun yaptığı fırından sıcak Ampere grafik sistemi paylaşımının ardından şimdi de Tesla A100 grafik kartı internete sızdırıldı.

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    Nvidia Ampere neler sunuyor?

    Nvidia’nın 7nm sürecine sahip Ampere mimarisi yüzde 50 civarında performans artışı ve ve enerji verimliliği sunacak. AMD’nin 7nm sürecindeki Navi mimarisinin önünü alması beklenen mimaride üst seviye kartlar TSMC tarafından, alt seviye kartlar da Samsung tarafından üretiliyor.

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    Nvidia Ampere ilk etapta sunucu ve yapay zeka sistemlerine sunulacak. Bu sistemler için GA100 geliştirildi. GA100 grafik biriminin 54 milyar transistör ile rekor kıracağı ifade ediliyor. GA100 çekirdekleri barındıracak Tesla A100 hızlandırıcı kartı görsele bakıldığında Tesla V100 ile benzer bir tasarım arz ediyor. Bununla birlikte yuvalama noktaları değiştiği için yeni bir soket gerektirecek. Ayrıca 6 adet HBM2E olduğu tahmin edilen bellekler de çekirdeğin etrafına kümelenmiş.

    Henüz Nvidia Ampere mimarisi ile ilgili net bilgiler mevcut değil ancak GTC 2020 sanal konferansında firma pek çok detayı açıklığa kavuşturmuş olacak.



    https://www.techpowerup.com/267079/nvidia-ampere-a100-has-54-billion-transistors-worlds-largest-7nm-chip Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Xit 2 gün en beğenilen
    dolar kuru yüzünden bir sonraki upgrade şeklim.

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    fhrstw 1 gün
    Dolar kuru aldı başını gitti tamam ama gpu fiyatları dolar bazında da alıp başını gitti. Çünkü Amd hala daha nvidia ile rekabet edecek gücü yok. Yeni gpularla amd belki yarışa tekrar girebilir. Ama amdnin en büyük eksisi YAZILIM. finewine bilinen bir fenomen gpular yıllar içinde aşınmadan dolayı daha kötü performans verirken amd daha iyi performans veriyor sebep tabi ki yazılım yıllar içinde düzeltiyorlar ve gpu daha hızlı daha stabil oluyor en azından tahminim bu ama insanlar bu olayı sevsede ilk çıktığı andaki performansa bakıyorlar ona göre alıyorlar.
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    V4LKyR 1 gün
    Karşınızda nVidia Tesla A100 grafik kartı var derken, dedim herhalde ne güzel teknik özellikleri falan açıklandı, tam tekmil, güzel bir haber okuyacağız. Meğer basit bir fotoğraf varmış.

    Neyse o değil de, nasıl bir çip tasarımı var burada, insanın aklı almıyor. 54 milyar transistör nedir. Bunu insan evladı yapamaz yahu, uzaylılar olmalı.
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    mamad 1 gün V4LKyR
    Nvidia uzaylılardan yardım alıyormuş, 6 yıl önce en üst ağızdan duyurulmuştu:

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    Lütfen.

    Bu gpu ve kart, oyuncu tarafını pek alakadar etmiyor. Ama 7nm'de nereye gidileceğini gösteriyor. Tabi alt seviye gpular hakkında da fikir veriyor. Aslında baya bir bilgi geldi: 824mm2 alan, 54 milyar transistör, 108 sm, 6912 cc, 1/2 oranında dp, 1/16 tensor core, 96 gb hbm2e, 400w tdp. Yapay zeka işlemleri için baya geliştirme var. Oyuncu kartları henüz bilgi yok, yalnızca Ampere güncel tüm ürün gamımızda olacak denmiş. Volta - Turing gibi bir ayrımı olmayacakmış yani.
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    AskN0More (Nizam Samanlı) 2 gün
    Ampere mampere derken fiyatlarıda ampere mampere cekmesınler yine de... RTX dediler 1200 doları çektiler. Allah yardımcımız olsun.
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    Xit 2 gün en beğenilen
    dolar kuru yüzünden bir sonraki upgrade şeklim.

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