Karşınızda Nvidia Tesla A100 grafik kartı

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7nm sürecinde geliştirdiği iddialı Ampere mimarisini önümüzdeki saatlerde tanıtacak olan Nvidia’dan sızıntılar da gelmeye başladı. Dün firma patronunun yaptığı fırından sıcak Ampere grafik sistemi paylaşımının ardından şimdi de Tesla A100 grafik kartı internete sızdırıldı.

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Nvidia Ampere neler sunuyor?

Nvidia’nın 7nm sürecine sahip Ampere mimarisi yüzde 50 civarında performans artışı ve ve enerji verimliliği sunacak. AMD’nin 7nm sürecindeki Navi mimarisinin önünü alması beklenen mimaride üst seviye kartlar TSMC tarafından, alt seviye kartlar da Samsung tarafından üretiliyor.

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Nvidia Ampere ilk etapta sunucu ve yapay zeka sistemlerine sunulacak. Bu sistemler için GA100 geliştirildi. GA100 grafik biriminin 54 milyar transistör ile rekor kıracağı ifade ediliyor. GA100 çekirdekleri barındıracak Tesla A100 hızlandırıcı kartı görsele bakıldığında Tesla V100 ile benzer bir tasarım arz ediyor. Bununla birlikte yuvalama noktaları değiştiği için yeni bir soket gerektirecek. Ayrıca 6 adet HBM2E olduğu tahmin edilen bellekler de çekirdeğin etrafına kümelenmiş.

Henüz Nvidia Ampere mimarisi ile ilgili net bilgiler mevcut değil ancak GTC 2020 sanal konferansında firma pek çok detayı açıklığa kavuşturmuş olacak.

https://www.techpowerup.com/267079/nvidia-ampere-a100-has-54-billion-transistors-worlds-largest-7nm-chip

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