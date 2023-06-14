Karşınızda Thunderbolt 4 destekli kavisli dev monitör: Philips 40B1U6903CH

Tam Boyutta Gör Philips kısa süre önce üretkenlik ve içerik oluşturmaya yönelik Dual QHD çözünürlüklü (5120×1440p) 45 inç 45B1U6900C monitörünü piyasaya sürdü. Marka şimdi de monitörün 40B1U6903CH adlı daha küçük bir versiyonunu piyasaya sürüyor. Bu ay satışa çıkacak olan monitör, Thunderbolt 4 bağlantısıyla dikkat çekiyor.

Philips 40B1U6903CH özellikleri

Tam Boyutta Gör 40 inç diyagonal ultra geniş ekranı ve 5120 x 2160 çözünürlüğü (5K2K) ile Philips 40B1U6903CH, ayrıntılı ve sürükleyici bir görüntüleme deneyimini hedefliyor. IPS panel 178°/178° geniş görüntüleme açıları sağlarken, 1000:1 kontrast oranını ve 1 ms'lik hızlı tepki süresini (GtG) masaların üstüne getiriyor.

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Tam Boyutta Gör VESA DisplayHDR 400 sertifikası, gelişmiş kontrast ve renk doğruluğu sunarak görsel kaliteyi artırıyor. Ayrıca, 40B1U6903CH monitör %134 sRGB, %103 NTSC ve %98 DCI-P3 dahil olmak üzere renk gamutlarına geniş destek sağlıyor. Muhtemelen monitörün öne çıkan özelliklerinden biri, bağlı cihazları 90 W'a kadar şarj edebilençift yönlü Thunderbolt 4 bağlantı noktasıdır. İki yönlü bir bant genişliği ile 40 Gbps hızda veri iletimi, USB ve DisplayPort ile uyumu esneklik arayanlar için ideal.

Tam Boyutta Gör Philips 40B1U6903CH, ekran ve bağlantı özelliklerinin yanı sıra pratik işlevsellik de sunuyor. Çevre birimi bağlantıları için USB bağlantı noktaları, bir ses çıkışı ve ses çalma için dahili hoparlörler monitörde yer alıyor. VESA montaj uyumlu olan monitör, yerleştirmede esneklik ve masa alanının verimli kullanımını hedefliyor. Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve göz yorgunluğunu azaltmak için monitör, ekran titremesini en aza indiren Flicker-Free teknolojisine ve zararlı mavi ışık emisyonlarını azaltan Low Blue Mode özelliğine de sahip.

Bunlara ek olarak monitörde bulunan SmartContrast teknolojisi, gelişmiş görsel netlik için görüntü kontrastını optimize ediyor, MultiView desteği birden fazla kaynağın aynı anda görüntülenmesini sağlıyor, Picture-in-Picture desteği ikinci bir kaynağın daha küçük bir pencerede görüntülenmesine olanak tanıyor ve KVM switch özelliği, iki bilgisayarın tek bir klavye ve fare ile kontrol edilmesini mümkün kılıyor.

Philips 40B1U6903CH fiyatı ve çıkış tarihi

Philip 40B1U6903CH, İngiltere'de bu ayın sonuna doğru 1.499,99 £ fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Euro bölgesindeki müşteriler için monitör 1.849 € fiyatla sipariş edilebilecek.

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