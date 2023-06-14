AOC U27P2CA 27 inç 4K monitör incelemesi: Özellikleri ve yorumlarımız

- Ergonomik stant ve kullanım
- AOC U27P2CA 27 inç 4K monitör özellikleri
- Sürdürülebilirlik ve garanti süresi
- AOC U27P2CA monitör yorumlarımız
- Yorumlar
Performansının yanı sıra sahip olduğu yan nitelikler ile ürün bir kaç adım öne geçmeyi başarıyor. Öncelikle belirtmekte yarar var bu monitör, oyuncuların için tasarlanmış bir ürün değil. Daha çok ev ve ofis kullanımı maksatlı gibi düşünülebilir. Artık 4K çözünürlüklü bir ekrana terfi etmek isteyen kullanıcıları uygun bir maliyetle seviye yükseltecek türden bir ürün. Tabi uygun fiyat demişken beklentilerin düşürülmesi gerektiği anlamına da gelmiyor. AOC’nin bu modeli parasını gerçekten hakeden ürünlerden bir tanesi.
Ergonomik stant ve kullanım
Toparlayacak olursak monitörün 150mm yükseklik, 90 derece dikey kullanım, 180 derece sağa sola döndürme, 35 derece geriye yatırma sınırlarında hareket kabiliyeti bulunuyor.
Bu arada USB-C üzerinden aktarılan güç 65W. Bu da temelde birçok cihaz için fazlasıyla yeterli. Monitörün üzerinde yer alan arayüz düğmelerinin ön yüzde konumlanmasını ben kişisel olarak seviyorum. Bazıları ön yüzde olmasını tasarımsal olarak rahatsız edici bulabilir ancak ben burada işlevselliği daha önemli buluyorum ki bence ofis kullanımında da bu konu daha önemli. Önde sizen bakan fiziksel tuşların olması güzel. Ayrıca arayüz kullanımı da son derece kolay ve sezgisel.
AOC U27P2CA 27 inç 4K monitör özellikleri
- 27 inç ekran boyutu ve çerçevesiz tasarım
- 24,15 x 21.44 x 7.88inç ebatlar
- 7.1 kilogram ağırlık
- 3840 x 2160 piksel UHD 4K çözünürlük
- 60hz yenileme hızı
- 4ms tepki süresi
- 2x2 watt hoparlör
- DisplayPort 1.2, 2 adet 2 HDM 2.0, 1 adet USB 3.2 girişi
IPS LED panellere sahip AOC U27P2CA 27" monitör, 16:9 oranda 3840 x 2160 piksel çözünürlük üretiyor. Maksimum parlaklığı 350 nit seviyesinde. Göz yorgunluğunu en aza indirmek için titreşimsiz ve düşük mavi ışık teknolojisi de panele entegre edilmiş yetkinlikler arasında sıralanmış. Yüksek yenileme hızına sahip bir monitörden geçiş yaptığınızda biraz yadırgamış olsanız da genel olarak ofis ve ev kullanımında yeterli bir monitör ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.
Biz test esnasında M1 işlemcili bir MacBook Pro kullandık. Genellikle 27inçlik boyutta 4K çözünürlüğün ne kadar gerekli olduğu tartışmaya açık bir konu olsa da bu yazıyı hazırlarken ve uzun süreli kullanım deneyimimizde yorucu bir deneyim yaşamadan canlı renk detaylarıyla kullanım sağladık. Tabi burada işletim sisteminin özelleşmesinin de etkisi olacaktır ancak hem Windows 11 hem de güncel MacOS sürümlerinde bizde pozitif bir etki bıraktığını söyleyebiliriz.
Sürdürülebilirlik ve garanti süresi
AOC U27P2CA monitör yorumlarımız
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi