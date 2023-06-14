AOC U27P2CA 27 inç 4K monitör incelemesi: Özellikleri ve yorumlarımız

Tam Boyutta Gör AOC’nin fiyat - performans dengesini iyi kurgulamış 4K bir monitör olarak pazarla buluşturduğu ürünü AOC U27P2CA, 27 inçlik bir 4K monitör.

Performansının yanı sıra sahip olduğu yan nitelikler ile ürün bir kaç adım öne geçmeyi başarıyor. Öncelikle belirtmekte yarar var bu monitör, oyuncuların için tasarlanmış bir ürün değil. Daha çok ev ve ofis kullanımı maksatlı gibi düşünülebilir. Artık 4K çözünürlüklü bir ekrana terfi etmek isteyen kullanıcıları uygun bir maliyetle seviye yükseltecek türden bir ürün. Tabi uygun fiyat demişken beklentilerin düşürülmesi gerektiği anlamına da gelmiyor. AOC’nin bu modeli parasını gerçekten hakeden ürünlerden bir tanesi.

Ergonomik stant ve kullanım

Tam Boyutta Gör AOC U27P2CA 27 inç monitörün kurulumu son derece kolay. Kutu içerisinden çıkan standa monitörü yerleştirmek için yardıma veya bir uzmanlığa ihtiyacınız kesinlikle yok. Sezgisel olarak kurulumu kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Monitörün yerleştiği standı tek bir hareketle monitöre oturtmak son derece kolay. Yüksekliğini ve sağa sola dönüş açısını tek bir parmakla kontrol edebiliyor olmanız gerçekten büyük kolaylık. Bu haliyle kurulumu ve kullanımı en pratik monitörlerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu arada monitörü dikey bir şekilde konumlayıp, görüntü çıkışını döndürerek dikey olarak da kullanabilmeniz mümkün.

Toparlayacak olursak monitörün 150mm yükseklik, 90 derece dikey kullanım, 180 derece sağa sola döndürme, 35 derece geriye yatırma sınırlarında hareket kabiliyeti bulunuyor.

Tam Boyutta Gör AOC U27P2CA 27" kutusunun içinden çıkan HDMI kablolar ve USB-A USB-C kablolar birçok kullanıcının ihtiyacını görecek türden. Monitörü USB-C üzerinden de bilgisayara bağlayıp görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Ayrıca artık birçok dizüstü bilgisayarın USB-C üzerinden şarj edilebilir olduğunu düşününce masanın üstünde ek bir bilgisayar şarj kablosuna monitör üzerinden alacağınız bağlantı ile ihtiyaç duymayacak olmanız güzel bir kazanım.

Bu arada USB-C üzerinden aktarılan güç 65W. Bu da temelde birçok cihaz için fazlasıyla yeterli. Monitörün üzerinde yer alan arayüz düğmelerinin ön yüzde konumlanmasını ben kişisel olarak seviyorum. Bazıları ön yüzde olmasını tasarımsal olarak rahatsız edici bulabilir ancak ben burada işlevselliği daha önemli buluyorum ki bence ofis kullanımında da bu konu daha önemli. Önde sizen bakan fiziksel tuşların olması güzel. Ayrıca arayüz kullanımı da son derece kolay ve sezgisel.

AOC U27P2CA 27 inç 4K monitör özellikleri

Tam Boyutta Gör

27 inç ekran boyutu ve çerçevesiz tasarım

24,15 x 21.44 x 7.88inç ebatlar

7.1 kilogram ağırlık

3840 x 2160 piksel UHD 4K çözünürlük

60hz yenileme hızı

4ms tepki süresi

2x2 watt hoparlör

DisplayPort 1.2, 2 adet 2 HDM 2.0, 1 adet USB 3.2 girişi

IPS LED panellere sahip AOC U27P2CA 27" monitör, 16:9 oranda 3840 x 2160 piksel çözünürlük üretiyor. Maksimum parlaklığı 350 nit seviyesinde. Göz yorgunluğunu en aza indirmek için titreşimsiz ve düşük mavi ışık teknolojisi de panele entegre edilmiş yetkinlikler arasında sıralanmış. Yüksek yenileme hızına sahip bir monitörden geçiş yaptığınızda biraz yadırgamış olsanız da genel olarak ofis ve ev kullanımında yeterli bir monitör ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.

Biz test esnasında M1 işlemcili bir MacBook Pro kullandık. Genellikle 27inçlik boyutta 4K çözünürlüğün ne kadar gerekli olduğu tartışmaya açık bir konu olsa da bu yazıyı hazırlarken ve uzun süreli kullanım deneyimimizde yorucu bir deneyim yaşamadan canlı renk detaylarıyla kullanım sağladık. Tabi burada işletim sisteminin özelleşmesinin de etkisi olacaktır ancak hem Windows 11 hem de güncel MacOS sürümlerinde bizde pozitif bir etki bıraktığını söyleyebiliriz.

Sürdürülebilirlik ve garanti süresi

Tam Boyutta Gör Sürdürülebilirlik konusu artık dünyamız için kritik bir önemde ve herkesin hem aldığı üründe hem de yaşam döngüsünde hassasiyet göstermesi gereken hususların tepesinde yer alıyor. AOC’nin bu monitörü de %85 oranında geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş ve enerji verimliliği değerleri ile tatmin edici bir seviyede konumlanıyor. Ayrıca marka AOC U27P2CA monitör için 3 yıl garanti verdiğinin altını çiziyor.

AOC U27P2CA monitör yorumlarımız

Tam Boyutta Gör AOC U27P2CA 27 inç 4K monitör modeli ülkemizde satılan 4K monitörler arasında fiyat performans dengesini en iyi konumlandıran ürünlerden biri durumunda. Eğer evde temel işlerde veya ofiste kullanmak içim uygun fiyatları bir 4K monitöre yükseltmek istiyorsanız bu sizin için güzel bir seçenek olabilir. Özellikle ergonomik standı kesinlikle bu cihazı öne çıkaran kıymetli yanlardan.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

AOC U27P2CA 27 inç incelemesi: Ev ve ofis için en iyi monitör