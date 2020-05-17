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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın sürmesi bekleniyor

    Salgın döneminde üretimin durması nedeniyle önümüzdeki aylarda sıfır araç bulunabilirliğinde zorluk yaşanacağı, bu nedenle ikinci eldeki fiyat artışının devam edeceği düşünülüyor.
    11 sa.
    2,4b
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    21
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın sürmesi bekleniyor
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    Veri şirketi Cardata, 2019 yılının Aralık ayından 2020’nin Nisan ayına kadar olan döneme ilişkin ikinci el araç pazarı analizini açıkladı.

    Yılın başında sıfır araç tedarikinde bulunurluk problemi yaşandığını hatırlatan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Mart ayından itibaren salgının getirdiği etkilerin de eklenmesiyle sıfır araç satışlarının neredeyse bittiğini ve tüketicinin ikinci ele yöneldiğini belirtti. Yaşanan bu talep patlamasından dolayı ikinci el araç fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

    İlginizi Çekebilir Avatar İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomobiller (Mart 2020)

    Markalar, Mayıs ayı itibariyle yeniden üretime döndü ama bu dönüş az kapasite ve az üretimle gerçekleşiyor. Yani önümüzdeki Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminde de ikinci ele olan talep devam edecektir. Dolayısıyla ikinci elde yükselen fiyatların geri gelmeyeceğini, aksine belirli bir ölçüde artmaya devam edeceğini düşünüyoruz

    Ayrıca Bkz. "Tesla, ABD'deki en büyük tesisini kurmak için yer bakıyor"

    Cardata, söz konusu dönemde ikinci el fiyatı en çok artış gösteren otomobilleri de sıraladı. Buna göre, Aralık-Nisan döneminde fiyatı en çok artan ikinci el otomobil yüzde 24.07 ile 2016 model Honda Civic 1.6 i-VTEC Eco oldu. 2015 model Ford Focus 1.5 TDCI yüzde 23.75 fiyat artışıyla ikinci sırada gelirken, ikinci el değeri yüzde 22.22 artan 2015 model Dacia Duster 1.5 DCi 4x4 üçüncü sırada yer aldı.

    Bu modelleri, yüzde 21.96 fiyat artışıyla BMW 520d ve yüzde 21.22 artışla Hyundai i20 1.4 MPI takip etti.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 10 sa. en beğenilen
    milletteki araba sevdası bitmediği sürece fiyatlar düşmez.
    araba alan 6 ay sonra satıp yeni model alıyım diye bakıyor. arabamı alalı 3 sene oldu. daha aldığım gün eee bunu satıp ne alacaksın, şunu al, bunu al diyenler oldu.
    fiyatlar şiştiği için herkes yatırım gözüyle bakıyor. bu yüzden fiyatlar daha da artıyor. çünkü kimse verdiği paraya acımıyor. 1 sene sonra daha pahalı satarım zaten diyor.
    herkes çarşaf değiştirir gibi araba alıp satmasa o zaman vergi de azaltılır, fiyatlar da düşer.
    şimdi diyeceksin ki bizim iyi arabaya binmeye hakkımız yok mu? var tabi ama ülkenin durumu ortada. maaşının yarısını arabaya gömen adamı anlamıyorum. araç bu araç. gününün kaç saati geçiyor. en fazla 2-3 saat. 2-3 saat konfor için bu kadar para gömülür mü?
    milletteki araba sevdası bitmediği sürece fiyatlar düşmez. araba alan 6 ay sonra satıp yeni model alıyım diye bakıyor. arabamı alalı 3 sene oldu. daha aldığı...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    fotografya (Android Beta Kullanıcısı ) 10 sa. Fenomenon
    + 100000000000000000000000000


    tamamen sizin gibi düşünüyorum. geçen sene egea 62k ya en boş paketi almaya niyetlendim ama başka kredim olduğu için hesaplar tutmadı aynı araba en boşu 102k oldu. düşünüyorum günde toplasam 1 saatimi bile içinde geçirmeyeceğim bir araca neden 100k 150k vereyim. ya 60k 70k lık bir araba alayım diyorum ya da hi bir şey çünkü fiyatları izledikçe nefret etmeye başladım. şu anki aracım 10 yıldan fazladır bende. almanya da arkadaşım yaşıyor hamburg da 2009 model ford kuga yı 4500 euro ya almış. bana dediği şu almanlar araba değiştirme heveslisi değil. işlerini görüyorsa lüksü aramıyorlar. biz de durum tam tersi. yatırım için konut alıp satan birisi var tanıdık şimdi baktı araba da daha tatlı para kazanıyor hemen araba almaya başladı.
    Yanıtla +3
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    207m 11 sa.
    Böyle adamları genel müdür yapıyorlar birde. Piyasanın gazını alacağına, böyle açıklamalar yaparak iyice alevlendiriyor.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    willyyyyy 8 sa. 207m
    adamın şirketi analiz üzerine, büyük firmalar bu şirketlere para verip ona göre yatırımlarını arttırma/azaltma yollarına gidiyorlar...bu adam 3 ay sonra fiyatlar azalacak deyip arttığında adamın şirketi batacak, o zaman da siz gelip kurtaracaksınız herhalde???
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Spider_hip (Doğan Eray) 3 sa.
    Giriş seviyesi arabaların full paketi 200.000TL olmuş artık. 2. elde artacak tabi. :/ Yine de bizim kadar alım gücü düşük bir ülkede her 3 kişiye 1 araba düşebilmesi baya şaşırtıcı. Yani asgari ücretlede çalışsa borç harç illaki o arabayı alıyor. Telefon içinde aynı şekilde. İlla satar daha iyisini almaya çalışır. Gözü ise en tepedekindedir. Niye pahalı diye kızar. Asgari olarak en tepedekine sahip olması gerektiğini düşünür.

    Hayır Ötv falan kalksın diyorlarda. Kalkarsa artık İstanbulda arabaların tepesinden atlayarak işe gitmemiz gerekir muhtemelen. Şimdi bile yeri geliyor 10km 1 saat sürüyor rahat. Park yerini hiç söylemiyorum bile. Artık caddenin ortasına bırakırız. Nasıl olsa çekmeye de araç gelemez. e5 kenarlarına falan da park etmeye başlarız.
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    sirkesurat (dj m) 7 sa.
    Türkiyedeki en berbat ilerleyen sektör ikinci el araba sektörüdür. Tekeri patlamış kamyon gibi gidiyor..
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    Brother ToLGa 8 sa.
    İnternet ortamında aklı olan adam kalmamış yorumlara bak , kimsenin işine gelmiyor sanırım sıfır araç fiyatları konuşmak ha? Ucu damat ve hükümete mı batıyor? Euronun 2.50 TL olduğu zamanı bilirim ben istediğimizi alırdık iyi kötü



    Ford Focus



    2020 ST-Line / 5 Kapı / 1.5L EcoBlue-120PS / 8 İleri Otomatik / Dizel 279.700 TL



    2019 /Trend X / 4 Kapı / 1.5L Ti-VCT-123PS / 6 İleri Manuel / Benzin 144.800 TL





    Mondeo



    2020 /Titanium / 4 Kapı / 2.0L EcoBlue 190PS / 8 İleri Otomatik / Dizel 536.000 TL



    2019 /Style / 4 Kapı / 1.5L EcoBoost 165PS / 6 İleri Otomatik / Benzin 203.900 TL
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    cevo_61 (Adem Cevahir) 9 sa.
    Araba konusunda tam bir Avrupalı kafasındayım ayağımı yerden kessin beni A noktasından b noktasına götürsün sorun çıkarmasın yeter derim. Hiç öyle konfor özellik opsiyon marka peşinde değilim çünkü günde yarım saatim içinde geçecek yattığım yatak kaliteli olsun altımdaki araba işimi görsün yeter derim. Geçen yıl 60-70 küsürlere sıfır veya sıfıra yakın Egea Symbol Clio Sandero gibi araçlar alabiliyordum ama 60 bin bu araçlara verilir mi diye düşünerek acil araç lazım değil diye acele etmemeyi seçtim.Bu yıl fiyatlar o kadar arttı ki o beğenmediğim sıfır araçlar neredeyse iki katı olunca, pandemi dolayısıyla acil araç da lazım olunca 40 bin tlye 2005 megane 2 zor aldık. Geçen yıl böyle olacağını bilseydim 20 daha koyar sıfır araba çekerdim altıma. Şimdi 40 bin verip de 15 yaşında arabaya binmek koyuyor açıkçası.
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    Gomisss 9 sa.
    Dolar 6.90 olmuş araba alınmaz bu zamanda kralı hatırlayalım :)
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    gorkem2626 (Görkem Durul) 9 sa.
    Bahanede hep doların yükselmesi. Kardeşim 3 sene önce 10 bin dolar olan arabaya yine 10 bin dolar istiyorsunuz. Bu araba bu sürede hiç mi değer kaybetmiyor?
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    Brother ToLGa 8 sa. gorkem2626
    5 sene önce sıfır Ford Fiesta 50bin TL idi bugün sıfır Ford Fiesta 178 bin TL



    Ben 5 yaşında ortalama 80-90bin km arabamı 50bin aldım diye 30bin TL parayı satacağım? Sonra sıfırını tekrar nasıl alacağım? Bende aracı mı 90-110 bin TL satacağım buna enflasyon diyoruz



    10 IQ zeka ile herşeye yorum yapmamak lazım
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    kuruwa (hasan uçar) 9 sa.
    Bırakın arabayı halk sıfır motor alamıyor.
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    quxall (ens ars) 10 sa.
    Ben İstanbul özelinde B sınıfı toyota yaris, clio, fiesta gibi günlük kullanıma uygun araçların piyasasında kısmi artış bekliyorum. Malum toplu taşımaya güven azaldı, bir süre daha da yerine gelmeyecek, servislere bile binmeyenler olacak. Benzin de petrol dünyada bedava iken çok şükür bizde 5.55 e düştüğü için kenarda kıyıp da harcayamadığı 3-4 kuruşu olanlar şehir aracı alma peşine düşecekler.

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    fitamino (Olgun Portakal) 10 sa.
    Artisin dustugu, durdugu veya fiyatlarin azaldigi nerede gorulmus zaten? Bu ulkede fiyati dusen biseye ben denk gelmedim. Gelen varsa yazsin lutfen.
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    2448 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ikinci el otomobil, cardata ve
    2 etiket daha araç fiyatları Bilim ve Teknoloji
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