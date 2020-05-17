İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın sürmesi bekleniyor

Veri şirketi Cardata, 2019 yılının Aralık ayından 2020’nin Nisan ayına kadar olan döneme ilişkin ikinci el araç pazarı analizini açıkladı.
Yılın başında sıfır araç tedarikinde bulunurluk problemi yaşandığını hatırlatan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Mart ayından itibaren salgının getirdiği etkilerin de eklenmesiyle sıfır araç satışlarının neredeyse bittiğini ve tüketicinin ikinci ele yöneldiğini belirtti. Yaşanan bu talep patlamasından dolayı ikinci el araç fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:İlginizi Çekebilir İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomobiller (Mart 2020)
“Markalar, Mayıs ayı itibariyle yeniden üretime döndü ama bu dönüş az kapasite ve az üretimle gerçekleşiyor. Yani önümüzdeki Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminde de ikinci ele olan talep devam edecektir. Dolayısıyla ikinci elde yükselen fiyatların geri gelmeyeceğini, aksine belirli bir ölçüde artmaya devam edeceğini düşünüyoruz”
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Cardata, söz konusu dönemde ikinci el fiyatı en çok artış gösteren otomobilleri de sıraladı. Buna göre, Aralık-Nisan döneminde fiyatı en çok artan ikinci el otomobil yüzde 24.07 ile 2016 model Honda Civic 1.6 i-VTEC Eco oldu. 2015 model Ford Focus 1.5 TDCI yüzde 23.75 fiyat artışıyla ikinci sırada gelirken, ikinci el değeri yüzde 22.22 artan 2015 model Dacia Duster 1.5 DCi 4x4 üçüncü sırada yer aldı.
Bu modelleri, yüzde 21.96 fiyat artışıyla BMW 520d ve yüzde 21.22 artışla Hyundai i20 1.4 MPI takip etti.
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araba alan 6 ay sonra satıp yeni model alıyım diye bakıyor. arabamı alalı 3 sene oldu. daha aldığım gün eee bunu satıp ne alacaksın, şunu al, bunu al diyenler oldu.
fiyatlar şiştiği için herkes yatırım gözüyle bakıyor. bu yüzden fiyatlar daha da artıyor. çünkü kimse verdiği paraya acımıyor. 1 sene sonra daha pahalı satarım zaten diyor.
herkes çarşaf değiştirir gibi araba alıp satmasa o zaman vergi de azaltılır, fiyatlar da düşer.
şimdi diyeceksin ki bizim iyi arabaya binmeye hakkımız yok mu? var tabi ama ülkenin durumu ortada. maaşının yarısını arabaya gömen adamı anlamıyorum. araç bu araç. gününün kaç saati geçiyor. en fazla 2-3 saat. 2-3 saat konfor için bu kadar para gömülür mü?
tamamen sizin gibi düşünüyorum. geçen sene egea 62k ya en boş paketi almaya niyetlendim ama başka kredim olduğu için hesaplar tutmadı aynı araba en boşu 102k oldu. düşünüyorum günde toplasam 1 saatimi bile içinde geçirmeyeceğim bir araca neden 100k 150k vereyim. ya 60k 70k lık bir araba alayım diyorum ya da hi bir şey çünkü fiyatları izledikçe nefret etmeye başladım. şu anki aracım 10 yıldan fazladır bende. almanya da arkadaşım yaşıyor hamburg da 2009 model ford kuga yı 4500 euro ya almış. bana dediği şu almanlar araba değiştirme heveslisi değil. işlerini görüyorsa lüksü aramıyorlar. biz de durum tam tersi. yatırım için konut alıp satan birisi var tanıdık şimdi baktı araba da daha tatlı para kazanıyor hemen araba almaya başladı.