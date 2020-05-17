İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın sürmesi bekleniyor

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Veri şirketi Cardata, 2019 yılının Aralık ayından 2020’nin Nisan ayına kadar olan döneme ilişkin ikinci el araç pazarı analizini açıkladı.

Yılın başında sıfır araç tedarikinde bulunurluk problemi yaşandığını hatırlatan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Mart ayından itibaren salgının getirdiği etkilerin de eklenmesiyle sıfır araç satışlarının neredeyse bittiğini ve tüketicinin ikinci ele yöneldiğini belirtti. Yaşanan bu talep patlamasından dolayı ikinci el araç fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Markalar, Mayıs ayı itibariyle yeniden üretime döndü ama bu dönüş az kapasite ve az üretimle gerçekleşiyor. Yani önümüzdeki Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminde de ikinci ele olan talep devam edecektir. Dolayısıyla ikinci elde yükselen fiyatların geri gelmeyeceğini, aksine belirli bir ölçüde artmaya devam edeceğini düşünüyoruz”

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Cardata, söz konusu dönemde ikinci el fiyatı en çok artış gösteren otomobilleri de sıraladı. Buna göre, Aralık-Nisan döneminde fiyatı en çok artan ikinci el otomobil yüzde 24.07 ile 2016 model Honda Civic 1.6 i-VTEC Eco oldu. 2015 model Ford Focus 1.5 TDCI yüzde 23.75 fiyat artışıyla ikinci sırada gelirken, ikinci el değeri yüzde 22.22 artan 2015 model Dacia Duster 1.5 DCi 4x4 üçüncü sırada yer aldı.

Bu modelleri, yüzde 21.96 fiyat artışıyla BMW 520d ve yüzde 21.22 artışla Hyundai i20 1.4 MPI takip etti.

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