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    Yapay zekaya vergi 1 Kasım itibariyle yürürlüğe giriyor

    Yapay zeka devi OpenAI, kısa bir süre önce kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirme mesajında 1 Aralık tarihinden itibaren Türkiye’deki ChatGPT kullanıcılardan vergi alacağını açıkladı.
    Popüler yapay zeka ChatGPT’ye 1 Aralık'ta KDV geliyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojilerinin öncülerinden olan OpenAI, popüler yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT için kullanıcılarına bir bilgilendirme mesajı gönderdi. OpenAI, 1 Aralık tarihinden itibaren Türkiye’deki ChatGPT Plus abonelerinden Katma Değer Vergisi (KDV) tahsil edeceğini açıkladı.

    Yapay zekaya KDV

    Şirketten yapılan açıklamada "1 Aralık'tan itibaren faturanıza KDV getirileceği konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz" denildi. 1 Aralık itibariyle ChatGPT Plus abonelerinden yüzde 20 oranında KDV tahsil edilecek. Türkiye’deki ücretsiz ChatGPT kullanıcılarını etkileyen herhangi bir durumun bulunmadığını da belirtelim. Ek olarak yapılan açıklamada vergi kimlik numarası olan kullanıcıların bunu şirket ile paylaşmaları istendi.

    Türkiye’de yıllardır internet aboneliklerinden KDV tahsil etmek zorunlu durumda. Dolayısıyla Netflix, Amazon Prime ve diğer abonelik servislerinden de benzer KDV alınıyor. OpenAI’da bu düzenlemeye uymuş durumda.

    ChatGPT Plus aboneliği ne kadar?

    ChatGPT Plus aboneliği fiyatı 20 dolar. Türkiye’de abone olmak için ChatGPT Web sitesini veya mobil uygulamayı kullanmak gerekiyor. Web’dena bone olmak için 20 dolar (685 TL) ödemek gerekiyor. Mobil uygulamadan abone olmak için ise 649,99 TL aylık ücret ödenmesi gerekmekte. Plus aboneleri, GPT-4o’da 5 kata kadar daha fazla mesaj, fotoğraf ve dosya yükleme, web’de gezinme, görsel üretme, veri analizi ve diğer işlevler için daha fazla limite sahip oluyor.

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    Kagansiii 23 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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