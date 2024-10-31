Yapay zekaya vergi 1 Kasım itibariyle yürürlüğe giriyor

Yapay zekaya KDV
Şirketten yapılan açıklamada "1 Aralık'tan itibaren faturanıza KDV getirileceği konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz" denildi. 1 Aralık itibariyle ChatGPT Plus abonelerinden yüzde 20 oranında KDV tahsil edilecek. Türkiye’deki ücretsiz ChatGPT kullanıcılarını etkileyen herhangi bir durumun bulunmadığını da belirtelim. Ek olarak yapılan açıklamada vergi kimlik numarası olan kullanıcıların bunu şirket ile paylaşmaları istendi.
Türkiye’de yıllardır internet aboneliklerinden KDV tahsil etmek zorunlu durumda. Dolayısıyla Netflix, Amazon Prime ve diğer abonelik servislerinden de benzer KDV alınıyor. OpenAI’da bu düzenlemeye uymuş durumda.
ChatGPT Plus aboneliği ne kadar?
ChatGPT Plus aboneliği fiyatı 20 dolar. Türkiye’de abone olmak için ChatGPT Web sitesini veya mobil uygulamayı kullanmak gerekiyor. Web’dena bone olmak için 20 dolar (685 TL) ödemek gerekiyor. Mobil uygulamadan abone olmak için ise 649,99 TL aylık ücret ödenmesi gerekmekte. Plus aboneleri, GPT-4o’da 5 kata kadar daha fazla mesaj, fotoğraf ve dosya yükleme, web’de gezinme, görsel üretme, veri analizi ve diğer işlevler için daha fazla limite sahip oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
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