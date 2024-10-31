Yapay zekaya vergi 1 Kasım itibariyle yürürlüğe giriyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojilerinin öncülerinden olan OpenAI, popüler yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT için kullanıcılarına bir bilgilendirme mesajı gönderdi. OpenAI, 1 Aralık tarihinden itibaren Türkiye’deki ChatGPT Plus abonelerinden Katma Değer Vergisi (KDV) tahsil edeceğini açıkladı.

Yapay zekaya KDV

Şirketten yapılan açıklamada "1 Aralık'tan itibaren faturanıza KDV getirileceği konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz" denildi. 1 Aralık itibariyle ChatGPT Plus abonelerinden yüzde 20 oranında KDV tahsil edilecek. Türkiye’deki ücretsiz ChatGPT kullanıcılarını etkileyen herhangi bir durumun bulunmadığını da belirtelim. Ek olarak yapılan açıklamada vergi kimlik numarası olan kullanıcıların bunu şirket ile paylaşmaları istendi.

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Türkiye’de yıllardır internet aboneliklerinden KDV tahsil etmek zorunlu durumda. Dolayısıyla Netflix, Amazon Prime ve diğer abonelik servislerinden de benzer KDV alınıyor. OpenAI’da bu düzenlemeye uymuş durumda.

ChatGPT Plus aboneliği ne kadar?

ChatGPT Plus aboneliği fiyatı 20 dolar. Türkiye’de abone olmak için ChatGPT Web sitesini veya mobil uygulamayı kullanmak gerekiyor. Web’dena bone olmak için 20 dolar (685 TL) ödemek gerekiyor. Mobil uygulamadan abone olmak için ise 649,99 TL aylık ücret ödenmesi gerekmekte. Plus aboneleri, GPT-4o’da 5 kata kadar daha fazla mesaj, fotoğraf ve dosya yükleme, web’de gezinme, görsel üretme, veri analizi ve diğer işlevler için daha fazla limite sahip oluyor.

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