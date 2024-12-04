Fransa ve İspanya elektrikli araç teşviklerini azaltmayı planlıyor

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlar satışları dünya genelinde artmaya devam ediyor. Ancak Avrupa'da hükümet teşviklerinin azalması satışlara olumsuz etki ediyor. Görünüşe göre bu eğilim önümüzdeki sene de devam edecek. Çünkü Almanya'dan sonra Fransa ve İspanya gibi büyük Avrupa ülkeleri de elektrikli araç teşviklerini azaltmayı planlıyor.

Fransa'da teşvikler yarıya inecek

Fransa Hükümeti, 2025 yılı ulusal bütçesinin bir parçası olarak, elektrikli araç sübvansiyon programının bütçesini 1,5 milyar eurodan 1 milyar euroya düşürüyor. Şu anda Fransız müşteriler, 47.500 euronun altındaki elektrikli araçlar için 4.000 euro ile 7.000 euro arasında destek alabiliyorken, 2025 yılında bu destek tutarı yarı yarıya azalarak 2.000 ila 4.000 euro arasına düşecek.

Ülke ayrıca yenilikçi elektrikli kiralama programını da küçültecek. Düşük gelirli hanelerin ayda 100 euro karşılığında küçük bir elektrikli araç veya ayda 150 euro karşılığında daha büyük bir elektrikli aile otomobili kiralamasına izin veren bu program o kadar popüler oldu ki, yoğun talep nedeniyle lansmanından sadece iki ay sonra duraklatıldı. Rho Motion'a göre, program 2024'te 650 milyon euro fon aldı, ancak gelecek yıl bütçe 300 milyon euroya düşürülecek.

İspanya da kesinti yapmayı planlıyor

İspanya ise 1,55 milyar euro bütçeli elektrikli araç teşvik planında kesintiler yapmayı planlıyor. Müşteriler şu anda elektrikli otomobiller için 7.000 euroya, ticari elektrikliler için 9.000 euroya kadar teşvikler alıyor. Ayrıca motosiklet ve scooter'lar için de ek teşvikler bulunuyor. İspanya, gelecek yıldan itibaren bu teşvikler için doğrudan ödemeler sunacak, bu da müşterilerin sübvansiyonlarına erişmek için artık iki yıla kadar gecikmelerle karşılaşmayacağı anlamına geliyor. Bu değişiklik süreci hızlandıracak olsa da programın genel bütçesi ve kapsamı hakkındaki detaylar henüz açıklanmadı.

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Elektrikli araç teşviklerinin kesilmesinin etkileri şimdiden hissedilmeye başlandı. Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri olan Almanya, hükümetinin Aralık 2023'te sübvansiyonları azaltmasının ardından satışlarda büyük bir düşüş yaşadı. Ülkedeki elektrikli araç satışları, Haziran ayında %16 ve Temmuz ayında %37'lik düşüşün ardından Ağustos ayında bir önceki yıla kıyasla %69 düşüş gösterdi.

Rho Motion raporunda, bataryalı elektrikli araçların, içten yanmalı araçlı muadillerine göre hala %75 daha pahalı olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, vergi teşvikleri elektrikli araçların benimsenmesi için kritik öneme sahip olmaya devam ediyor. Dolayısıyla, teşviklerin azaltılması Avrupa elektrikli araç pazarının gelişimi açısından olumsuz etkilere neden olacak.

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Fransa ve İspanya elektrikli araç teşviklerini azaltmayı planlıyo