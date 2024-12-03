Kasım indirimleri frene bastı: Satışların artış hızı düştü!

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Tam Boyutta Gör E-ticaret platformlarının 1 Kasım’da başlayan Kasım indirim kampanyaları sona erdi. Kasım ayı boyunca “Gülümsete Kasım”, “Efsane Kasım”, “11.11 indirimleri”, “Muhteşem Cuma” gibi isimlerle çok sayıda kampanya yapıldı. Çok sayıda üründe son ayların en düşük fiyatları yakalanırken, popüler ürünlerde beklenen indirimlerin yapılmadığını da gördük. İndirimlerin satışlara etkisi açıklandı.

Satış adedi yüzde 10 arttı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çevikoğlu, Kasım ayı indirimlerini değerlendirdi. Enflasyonun etkisiyle geçen sene Kasım’a kıyasla bu kasımda cirolar yüzde 100 oranında artarken, satışlardaki artış ise yalnızca yüzde 10 oranında oldu. Geçen sene bu oran yüzde 30 olarak kayıtlara geçmişti.

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ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çevikoğlu, “Sektörümüz Kasım ayını, enflasyonun düşürülmesi adına yürütülen ekonominin soğutulması politikasına uygun olarak geçirdi. Bu kapsamda geçen seneye göre cirolar yüzde 100 artış göstermiş olsa da adetsel anlamda sadece yüzde 10’luk bir artış yaşandı. Geçen sene bu oranın yüzde 30 olduğunu göz önüne aldığımızda son iki senedir karşılaştığımız hızlı yükselişin bu yıl normalleştiğini söyleyebiliriz” dedi.

Kasım'da 500 milyar TL'nin üzerinde satış oldu

Kampanyaların tüketicilerin az ilgi göstermesini tüketicilerin fiyat algısının bozulmasına bağlayan Çevikoğlu, Kasım’da 500 milyar TL’nin üzerinde bir hacim gerçekleştiğini ve sektör olarak yıl sonu beklentilerinin 3.4 trilyon TL olduğunu kaydetti. Çevikoğlu ayrıca e-ticaret pazaryerlerinin kampanyalar sayesinde stoklarını eritebildiklerine ve yıl sonu hedeflerine ulaşabildiklerini açıkladı.

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