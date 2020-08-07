Katlanabilir Google Pixel için tarih belli oldu

9to5Google internet sitesi tarafından ele geçirilen şirket içi belgelere göre, Google ilk katlanabilir Pixel telefonunu 2021'in dördüncü çeyreğinde piyasaya sürmeyi planlıyor.
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Sızan belgelerde, "Passport" kod adıyla anılan cihazın katlanabilir olduğu açıkça belirtiliyor. Şirket zaten daha önce de katlanabilir formda bir cihaz geliştirdiğini açıklamıştı.
Belgede Passport kod adına sahip katlanabilir telefonun haricinde geliştirilme sürecinde olan Barbette, Raven, Oriole isimli üç cihazdan daha bahsediliyor.
Pixel 5a ve Pixel 6 serisi
Barbette muhtemelen Pixel 5a olarak karşımıza çıkacak. Akıllı telefonun 2021'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceği söyleniyor. Düşük seviyeli bir cihaz olacak.
Raven ve Oriole ise muhtemelen Pixel 6 modelleri olarak tüketicilere sunulacaklar. Bu akıllı telefonların ise 2021'in dördüncü çeyreğinde çıkış yapacakları sızan detaylar arasında.
https://9to5google.com/2020/08/05/google-pixel-foldable-leaked-document Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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