Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonunun ismi açıklandı: Mi 10 Ultra

    Xiaomi'nin 10. yıl dönümü şerefine piyasaya süreceği amiral gemisi telefonunun ismi onaylandı. Baş döndürücü özelliklerle piyasaya sürülmesi beklenen cihaz Mi 10 Ultra ismiyle gelecek.
    2 hf.
    5,9b
    1
    13
    Cep Tel...
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonunun ismi açıklandı: Mi 10 Ultra
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, önümüzdeki hafta tanıtılacak yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının ismini açıkladı.

    Daha önce cihazın Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition olarak adlandırılacağı bildirilmişti. Deneyimli yönetici akıllı telefonun global pazarda Xiaomi Mi 10 Ultra ismiyle piyasaya sürüleceğini söyledi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi Mi 10 Ultra tanıtıldı: 120 Hz ekran, 120x zoom, 120W şarj

    Ayrıca Bkz. "Intel'in, 20 GB'lık gizli belge ve kaynak kodları sızdırılarak indirmeye sunuldu"

    Yeni model Çin'de ise Xiaomi Mi 10 Supreme Edition olarak boy gösterecek. Cihaz, Xiaomi'nin 10. yıl dönümü şerefine 11 Ağustos tarihinde duyurulacak.

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonunun ismi açıklandı: Mi 10 Ultra
    Tam Boyutta Gör

    Baş döndürücü özellikler sunacak

    Xiaomi Mi 10 Ultra'nın 120 Hz AMOLED ekran, Snapdragon 865 yonga seti, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama birimine sahip olacağı söyleniyor.

    Ayrıca periskop kamera ve mükemmel zoom yeteneği ile piyasadaki en iyi kameralı akıllı telefonlardan biri olacağı gelen haberler arasında.

    Son olarak cihazın 100 watt kablolu, 55 watt kablosuz şarj desteği sunarak bu alanda bir rekora imza atabileceğini de belirtelim.



    https://m.weibo.cn/detail/4535030703467221 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    B-veritas (B Başbuğ) 2 hf. en beğenilen
    Tr için ismi Xiaomi Mi 10,000 TL Edition daha uygun olur
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nevfel (T. I. ) 2 hf.
    Adamlar apple ve Samsung ne yaparsa taklit ediyorlar.



    Zaten xiaomi artık fiyat cazibesini kaybetti. O paralara apple ya da Samsung almak daha mantıklı.



    Artı abd gelecekte Huawei gibi xiaomi vs hedef alabilir.
    Adamlar apple ve Samsung ne yaparsa taklit ediyorlar. Zaten xiaomi artık fiyat cazibesini kaybetti. O paralara apple ya da Samsung almak daha man...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    barabarabarbara 2 hf.
    Ne Mi 10'muş be bir bitiremediler rockstar gibi 5 sene ekmeğini yiyecekler herhalde
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    5 aydır iphone 11 kullanıyorum. Samsung Huawei ve lg kullanmış biri olarak söylemek istiyorumki pişman olmak üzereyim. Hiçte söylendiği gibi pratik bir işletim sistemi değil. Sadece kamerada fark var. Gerçekten sıkıntılı bir sistem. Android çok daha kolay ve esnek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    artemisbd (BARIS ) 1 hf.
    Ben de katılıyorum, ultra eki gelmiş ultra pahalı modeller. Eskiden 500 dolara amiral gemisi vardı, şimdi bin dolara bile amiral yardımcı gemisi ancak alınıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 hf.
    Spinn atıyorum patenle hala başım donuyor özellikleri fiyatına yansıyacagı için anca okuyoruz, ağa adamlar zengini daha zengin, fakiri öldürme derdinde.??
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    no_panic (h h) 1 hf.
    Ultra eki gelmiş, hastayım bu eke... Fiyatlara da yansır. Uygun fiyatlı Xiaomi eskidendi. Yeni markalara bakalım artık...
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 hf.
    Keşke şu telefonlarının ismi sadece Mi olsa. Telafuzu daha kolay ve hatırlanması kolay. Mi 10 9 8 ultra filan fistan. Ki sanırım bunu yapmaya başladılar, telafuzu zor Xiaomi marka ile bu iş zor çünkü. Yazarken bile yanlış yazıyor insan.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V4LKyR 2 hf.
    Başım dönüyor durdurun beni.

    Ne baş döndürücü özelliklermiş be. Hala dönüyor bak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    marsk35 (mehmet kaya) 2 hf.
    Mi 10 kendi içinde 8 9 model var heralde diğerlerini saymıyorum bile resmen model çöplüğü ne almaya karar verememenin üretimde vuku bulmuş hali işçiler boş durmasın diye yeni model çıkarıyorlar valla kimse kusura bakmasın iphoneden başkası çöp adroid telefon alıpta çevresindekine modeli söylediğinden ha biliyorum en güzel model diyen çıkmaz muhtemelen soran kişi ilk defa duyacaktır.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    elophidae (Yavuz Ell) 2 hf.
    Baya özgün bir isim olmuş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    GwynBleidd48 2 hf.
    Telefon çıkaracağına yazılımı adam et. Miui 12 hala stabil değil
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    barabarabarbara 2 hf.
    Ne Mi 10'muş be bir bitiremediler rockstar gibi 5 sene ekmeğini yiyecekler herhalde
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5925 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, Mi 10 Ultra ve
    2 etiket daha amiral gemisi Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Facebook da Apple’ın mağaza kurallarından şikayetçi 1 hf. Bitcoin 12 bin doları zorluyor, kripto para piyasası yükselişte 1 hf. Zeptolab’dan absürt robot savaşları oyunu 2 hf. 67 TL değerindeki F1 2018 oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu 2 hf. Twitter'a devlet yetkilileri ve hükümet destekli hesaplar için yeni etiketler geliyor 2 hf. Cadillac, ilk elektrikli SUV modeli Lyriq'i görücüye çıkardı 2 hf. Intel 5G için 24 çekirdekli Atom işlemci hazırlığında 2 hf. Vaka sayısındaki ürkütücü artış sürüyor (7 Ağustos) 2 hf. Galaxy Note 20 serisi henüz satışa çıkmadan ilk yazılım güncellemesini aldı 2 hf. 2021 Kia Sonet tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 2 hf. Huawei, 5nm Kirin 1000 yonga setini 5 Eylül'de tanıtabilir 2 hf. Tesla, kendi araç kaplama hizmetini devreye soktu 2 hf. Katlanabilir Google Pixel için tarih belli oldu 2 hf. OKEx ile kripto para piyasalarına giriş | DH takipçilerine özel promosyon! 2 hf. Makyajlı BMW 5 Serisi Türkiye fiyatı ve özellikleri 2 hf. PS Plus ile ücretsiz dağıtılan Fall Guys oyununa müthiş ilgi 2 hf. Cinemaximum sinema salonları açıldı 2 hf. Güney Kore, 2026 yılında 6G'yi başlatacak: 5G'den 50 kat daha hızlı 2 hf. Yeni Edge tarayıcı kaldırılamayacak 2 hf. Epic Store'dan bir bomba daha: 120 TL'lik Remnant: From the Ashes ücretsiz oluyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonunun ismi açıklandı: Mi 10 Ultra Sonraki Yerli otomobilin marka ismi belli oldu 2 hf. Intel'in, 20 GB'lık gizli belge ve kaynak kodları sızdırılarak indirmeye sunuldu 2 hf. Trump, TikTok'un ABD'li bir şirkete satılması için 45 gün süre verdi 2 hf. Facebook, 1 sene boyunca evden çalışacak 2 hf. Sony'nin State of Play sunumunda gösterilen yeni ve eski nesil tüm oyunlar 2 hf. Epic Games mağazasında Wilmot’s Warehouse ücretsiz 2 hf. Qualcomm Snapdragon 860 yonga seti yolda 2 hf. Epic Store özel bir oyun serisine başlıyor 2 hf. Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Sony WH-1000XM4 kulaklık satışa çıktı 2 hf. Hitman 3 VR ile düşmanlarımızdan sanal gerçeklik ortamında kurtulacağız 2 hf. John Wick 5 resmen duyuruldu: John Wick 4'ten hemen sonra geliyor 2 hf. Efsanevi dizi 'Kara Şimşek' film oluyor: Aquaman'ın yönetmeninden 2 hf. macOS Big Sur Public Beta çıktı! Nasıl indirilir? 2 hf. Beta 2-adrenerjik reseptör aktivitesi insanlarda termogenezisi uyarabilir 2 hf. NBA 2K21'den ilk oynanış fragmanı geldi 2 hf. X570 ayarında B550? Peki ya fiyat? "Asus TUF Gaming/ROG Strix B550 anakart incelemesi" 2 hf. Günlük vaka sayısı kaygı verici şekilde devam ediyor (6 Ağustos) 2 hf. Intel Avengers işlemciler yakında piyasada 2 hf. Canon fidye saldırısına uğradı, 10TB kullanıcı verisi çalındı 2 hf. The Witcher 1 oyunu bugün GOG mağazında ücretsiz dağıtılıyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız