Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonunun ismi açıklandı: Mi 10 Ultra

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Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, önümüzdeki hafta tanıtılacak yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının ismini açıkladı.

Daha önce cihazın Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition olarak adlandırılacağı bildirilmişti. Deneyimli yönetici akıllı telefonun global pazarda Xiaomi Mi 10 Ultra ismiyle piyasaya sürüleceğini söyledi.

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Yeni model Çin'de ise Xiaomi Mi 10 Supreme Edition olarak boy gösterecek. Cihaz, Xiaomi'nin 10. yıl dönümü şerefine 11 Ağustos tarihinde duyurulacak.

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Baş döndürücü özellikler sunacak

Xiaomi Mi 10 Ultra'nın 120 Hz AMOLED ekran, Snapdragon 865 yonga seti, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama birimine sahip olacağı söyleniyor.

Ayrıca periskop kamera ve mükemmel zoom yeteneği ile piyasadaki en iyi kameralı akıllı telefonlardan biri olacağı gelen haberler arasında.

Son olarak cihazın 100 watt kablolu, 55 watt kablosuz şarj desteği sunarak bu alanda bir rekora imza atabileceğini de belirtelim.

https://m.weibo.cn/detail/4535030703467221

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