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    Katlanabilir Google Pixel Notepad'ten ilk bilgiler geldi: Fiyatı ile şaşırtabilir

    Pixel akıllı telefon modelleri ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran Google, katlanabilir bir Pixel Notepad modeli üzerinde çalışıyor. Yeni cihazın fiyatı hakkında ilk bilgiler geldi.
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    Google'ın katlanabilir Pixel modeli fiyatı ile şaşırtabilir
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    Günümüzde katlanabilir telefonların popüler olması ile birlikte birçok telefon üreticisi yeni modeller üzerinde çalışmalara başladı. Bu isimler arasına katılan Google, yakında katlanabilir Pixel Notepad modelini piyasaya sürecek.

    Fiyatı ile şaşırtabilir

    Sızdırılan bilgilere göre yeni telefonunu 1400 dolar civarında bir fiyat etiketi ile kullanıcılara sunmayı planlayan şirket, 1799 dolara satılan Samsung Galaxy Z  Flip 3 ve Fold 3 modelleri ile rekabet etmeyi planlıyor. Pixel telefonlar her ne kadar kronik sorunlar ile gündeme geliyor olsa da uygun fiyatlı katlanabilir bir Pixel modeli kullanıcılardan büyük bir ilgi görebilir.

    Pixel 6'da kullanılan Tensor işlemcisi, 12 GB’a ulaşan bellek kapasitesi, Sony IMX363 kamera sensörü ve 512 GB depolama alanı gibi özelliklere sahip olacağı iddia edilen yeni cihazın, Ekim ayı civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte Galaxy Z Fold 4 modelinin çıkışından kısa bir sonra satışa sunulacak telefonun, katlanabilir cihaz segmentinde daha ucuz bir alternatif olacağını söyleyebiliriz.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 1 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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