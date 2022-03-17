Katlanabilir Google Pixel Notepad'ten ilk bilgiler geldi: Fiyatı ile şaşırtabilir

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Günümüzde katlanabilir telefonların popüler olması ile birlikte birçok telefon üreticisi yeni modeller üzerinde çalışmalara başladı. Bu isimler arasına katılan Google, yakında katlanabilir Pixel Notepad modelini piyasaya sürecek.

Fiyatı ile şaşırtabilir

Sızdırılan bilgilere göre yeni telefonunu 1400 dolar civarında bir fiyat etiketi ile kullanıcılara sunmayı planlayan şirket, 1799 dolara satılan Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Fold 3 modelleri ile rekabet etmeyi planlıyor. Pixel telefonlar her ne kadar kronik sorunlar ile gündeme geliyor olsa da uygun fiyatlı katlanabilir bir Pixel modeli kullanıcılardan büyük bir ilgi görebilir.

Google I/O 2022 konferansının tarihi açıklandı 12 sa. önce eklendi

Pixel 6'da kullanılan Tensor işlemcisi, 12 GB’a ulaşan bellek kapasitesi, Sony IMX363 kamera sensörü ve 512 GB depolama alanı gibi özelliklere sahip olacağı iddia edilen yeni cihazın, Ekim ayı civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bununla birlikte Galaxy Z Fold 4 modelinin çıkışından kısa bir sonra satışa sunulacak telefonun, katlanabilir cihaz segmentinde daha ucuz bir alternatif olacağını söyleyebiliriz.

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