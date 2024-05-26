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    Katlanabilir iPhone kendi kendini onaran ekrana sahip olabilir

    Apple'ın katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığı ve bu telefonun kendi kendini onaran bir ekrana sahip olabileceği söyleniyor.                                
    Katlanabilir iPhone kendi kendini onaran ekrana sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Söylentilere bakılırsa, Apple'ın henüz katlanabilir bir iPhone piyasaya sürmemesinin ana nedeni, şimdiye kadar yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarını karşılayan bir tasarım yaratamamış olması. Ancak gelen haberlere göre şirket, katlanabilir telefonlar için yeni bir teknolojinin patentini aldı.

    Heyecan verici bir teknoloji

    Patent açıklamasında ekranın üç ana bölümden oluşacağı belirtiliyor: iki sert katman ve bunları birbirine bağlayan esnek bir bölüm. Gerilebilen ve orijinal şekline geri dönebilen bir elastomer tabakadan bahsediliyor. Bu, ekranın hasar aldıktan sonra kendi kendini onarmasına olanak tanıyacak.

    Katlanabilir iPhone kendi kendini onaran ekrana sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Ancak, patentli tüm teknolojilerin ticari bir ürün haline gelmediğini de unutmamak önemli. Apple'ın bu teknolojiyi geliştirmeye devam etmesi ve prototip aşamasını başarıyla tamamlaması gerekiyor. Ek olarak, kendi kendini onaran ekranın üretim maliyetleri de göz önünde bulundurulmak gerekiyor. Zira bu maliyetler, cihazın fiyatını önemli ölçüde etkileyebilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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