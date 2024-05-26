Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Söylentilere bakılırsa, Apple'ın henüz katlanabilir bir iPhone piyasaya sürmemesinin ana nedeni, şimdiye kadar yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarını karşılayan bir tasarım yaratamamış olması. Ancak gelen haberlere göre şirket, katlanabilir telefonlar için yeni bir teknolojinin patentini aldı.

Efsanevi mesajlaşma platformu ICQ tamamen kapanıyor 1 gün önce eklendi

Heyecan verici bir teknoloji

Patent açıklamasında ekranın üç ana bölümden oluşacağı belirtiliyor: iki sert katman ve bunları birbirine bağlayan esnek bir bölüm. Gerilebilen ve orijinal şekline geri dönebilen bir elastomer tabakadan bahsediliyor. Bu, ekranın hasar aldıktan sonra kendi kendini onarmasına olanak tanıyacak.

Tam Boyutta Gör Ancak, patentli tüm teknolojilerin ticari bir ürün haline gelmediğini de unutmamak önemli. Apple'ın bu teknolojiyi geliştirmeye devam etmesi ve prototip aşamasını başarıyla tamamlaması gerekiyor. Ek olarak, kendi kendini onaran ekranın üretim maliyetleri de göz önünde bulundurulmak gerekiyor. Zira bu maliyetler, cihazın fiyatını önemli ölçüde etkileyebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Katlanabilir iPhone kendi kendini onaran ekrana sahip olabilir