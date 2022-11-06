Katlanabilir Oppo Find N2 detaylanıyor: Temel özellikleri belli oldu

Katlanabilir Oppo Find N2 neler sunacak?
Yakın zamanlı sızıntılar, Oppo Find N2'nin 7,1 inç boyutlarında LTPO AMOLED ekran ile geleceğine işaret ediyordu. Paylaşılan yeni görüntüler ise PGU110 model numarasına sahip olan katlanabilir telefonun, 120Hz yenileme hızı ile donatılacağını onaylıyor. Buna ek olarak Snapdragon 8 Plus Gen 1 platformundan güç alacak Oppo Find N2, düşük ışıkta gelişmiş bir fotoğrafçılık deneyimi için Oppo imzalı MariSilicon X çipiyle gelecek. Ayrıca kamera tarafında Hasselblad iş birliğiyle de karşılaşabiliriz.
Oppo Find N2'nin kaputun altında 4,520 mAh pil, Android 13 tabanlı ColorOS 13 ve güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcı tarafından desteklenmesi bekleniyor. Yaklaşan akıllı telefon hakkında bilinmeyen tüm detayların önümüzdeki haftalarda resmiyete kavuşacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence