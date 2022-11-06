Katlanabilir Oppo Find N2 detaylanıyor: Temel özellikleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon yarışında Samsung'un izlerini takip eden Oppo'nun yakında Find Flip ve Find N modelinin halefi olacak iki yeni cihaz tanıtması bekleniyor. Bugün, yaklaşan Oppo Find N2 hakkında bazı önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

Katlanabilir Oppo Find N2 neler sunacak?

Yakın zamanlı sızıntılar, Oppo Find N2'nin 7,1 inç boyutlarında LTPO AMOLED ekran ile geleceğine işaret ediyordu. Paylaşılan yeni görüntüler ise PGU110 model numarasına sahip olan katlanabilir telefonun, 120Hz yenileme hızı ile donatılacağını onaylıyor. Buna ek olarak Snapdragon 8 Plus Gen 1 platformundan güç alacak Oppo Find N2, düşük ışıkta gelişmiş bir fotoğrafçılık deneyimi için Oppo imzalı MariSilicon X çipiyle gelecek. Ayrıca kamera tarafında Hasselblad iş birliğiyle de karşılaşabiliriz.

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Oppo Find N2'nin kaputun altında 4,520 mAh pil, Android 13 tabanlı ColorOS 13 ve güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcı tarafından desteklenmesi bekleniyor. Yaklaşan akıllı telefon hakkında bilinmeyen tüm detayların önümüzdeki haftalarda resmiyete kavuşacağını söyleyebiliriz.

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Katlanabilir Oppo Find N2 temel özellikleri belli oldu