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    Yeni darbe emici malzeme, metal kadar güçlü ancak çok daha hafif

    Yüksek darbe emici özelliğe sahip yeni bir malzeme köpük kadar hafif olmasına rağmen bir metalin direncini sunabiliyor. Malzeme, savunma sanayisinde ve otomobil ve uçaklarda kullanılabilecek.
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    Yeni darbe emici malzeme, metal kadar güçlü ancak çok daha hafif
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    Zırh teknolojisinde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken bir araştırma ekibi, köpük benzeri bir malzemeden metal gibi koruyan ancak daha hafif, daha güçlü ve yeniden kullanılabilir bir malzeme geliştirdiler. Malzemenin, kasklar, vücut zırhları ve otomobil ve havacılık parçaları için kullanılabileceği belirtiliyor.

    İlk olarak kasklarda kullanılabilir

    Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları, aktüatörlerde ve robotlarda kullanılan yüksek enerji emici sıvı kristal elastomerler (LCE) kullanarak geliştirdikleri yeni darbe emici malzemenin, mevcut koruma amaçlı kullanan malzemelere göre  daha hafif ve daha güçlü olmasıyla birlikte yeniden kullanılabilir olduğunu belirtiyorlar.

    Ekip, bir dizi deneyde malzemenin farklı hızlarda farklı kütlelerin etkilerine ne kadar iyi dayanabileceğini test etti. 1,8 kg ve 6,8 kg ağırlığındaki nesneler 35.4 km/s hıza kadar hızlarla malzemeye çarptırıldı ve ekibe göre malzeme bekledikleri dayanımı sergiledi.

    Araştırmanın yazarlarından Sung Hoon Kang: "Yeni malzemenin aşırı enerji absorpsiyon kabiliyeti hakkındaki bulgularımız konusunda heyecanlıyız. Malzeme, çok çeşitli darbelere karşı daha fazla koruma sağlıyor ve daha hafif olması, yakıt tüketimini ve araçların çevresel etkisini azaltabilirken, koruyucu giysi giyenler için de daha rahat olabilir." dedi.

    Ekip, geliştirdikleri malzemenin vücut zırhlarında ve araçlarda kullanılabileceğini belirttikleri gibi sporcular ve ordu için yeni nesil kasklar tasarlamak, üretmek ve test etmek için bir kask şirketiyle işbirliği yapmak üzere görüşmeler yürüttüklerini söylediler.

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