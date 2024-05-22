Kayıp Malezya uçağının gizemini su altı sinyalleri çözebilir

Cardiff Üniversitesi'nin araştırmasına göre, su altı mikrofonlarından alınan sinyaller, MH370 gibi uçakların okyanusa düştüklerinde yerlerinin tespit edilmesinde anahtar rol oynayabilir. Araştırmada, geçmişte meydana gelen 10 uçak kazası ve bir denizaltı kaybolması sonrasında hidrofon olarak bilinen cihazlar tarafından yakalanan 100 saatten fazla veri analiz edildi.
MH370'in kaybolmasından on yıl sonra Scientific Reports'ta yayınlanan bulgular, uçağın bilinen son konumunun daha fazla araştırılması için öneriler sunuyor ve gelecekte benzer olayların ele alınması için bir çerçeve oluşturuyor.
Su altı akustik sinyalleri düşen uçakları bulabilir
Araştırmacılar, yetkililerin 7. yay boyunca kontrollü patlamalar yaratarak istasyonların topladığı sinyallerin karşılaştırılmasını öneriyor. Çalışmaya göre MH370 ile karşılaştırılabilir enerji seviyelerine sahip bu tür denemeler kayıp uçağın nerede olduğuna ışık tutabilir. Esasında benzer bir çalışma 2017 yılında Arjantin açıklarında kaybolan ARA San Juan adlı denizaltının arama kurtarma çalışmaları sırasında yapılmıştı. Araştırmacılara göre bu yöntemli kullanmak oldukça basit.
Araştırmacılara göre bu yöntem ve uygulamalar kullanılarak MH370 uçağının konumu neredeyse kesin olarak belirlenebilir. Öte yandan çok uluslu kapsamlı arama çalışmalarına rağmen uçağın nerede olduğu, 239 yolcu ve mürettebatının akıbeti belirsizliğini koruyor. Çalışmanın arkasındaki Dr. Usama Kadri, kayıp uçak ile ilgili yeni bir arama başlatmak için gereken kesinlikte bir sinyal bulamadıklarını söylerken şu ifadeleri kullandı: "Bununla birlikte, tavsiyelerin ilgili makamlar tarafından takip edilmesi halinde, gözlemlenen sinyallerin uygunluğunu değerlendirebilir ve potansiyel olarak MH370'in konumuna ışık tutabiliriz."Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/cardiff-tracking-mh370-aircraft-ocean-signals https://www.nature.com/articles/s41598-024-60529-1 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.