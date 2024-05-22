Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kayıp Malezya uçağının gizemini su altı sinyalleri çözebilir

    Yapılan araştırmaya göre, su altı mikrofonlarından alınan sinyaller, Kayıp Malezya uçağı MH370 gibi uçakların okyanusa düştüklerinde yerlerinin tespit edilmesinde rol oynayabilir.
    Kayıp Malezya uçağının gizemini su altı sinyalleri çözebilir Tam Boyutta Gör
    Malezya Hava Yolları'na ait MH370 sefer sayılı uçuş 8 Mart 2014 tarihinde Malezya'daki Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan planlanan varış noktası olan Çin'deki Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na uçarken kaybolmuştu. Bazı enkaz kalıntıları bulunsa da uçağın kaybolmasının arkasındaki gizem halen daha sürüyor. Cardiff Üniversitesi araştırmacıları ise yaptıkları yeni çalışmada bu tip okyanusta kaybolan uçakları tespit edecek bir yöntem önerdi.

    Cardiff Üniversitesi'nin araştırmasına göre, su altı mikrofonlarından alınan sinyaller, MH370 gibi uçakların okyanusa düştüklerinde yerlerinin tespit edilmesinde anahtar rol oynayabilir. Araştırmada, geçmişte meydana gelen 10 uçak kazası ve bir denizaltı kaybolması sonrasında hidrofon olarak bilinen cihazlar tarafından yakalanan 100 saatten fazla veri analiz edildi.

    MH370'in kaybolmasından on yıl sonra Scientific Reports'ta yayınlanan bulgular, uçağın bilinen son konumunun daha fazla araştırılması için öneriler sunuyor ve gelecekte benzer olayların ele alınması için bir çerçeve oluşturuyor.

    Su altı akustik sinyalleri düşen uçakları bulabilir

    Kayıp Malezya uçağının gizemini su altı sinyalleri çözebilir Tam Boyutta Gör
    Yapılan çalışmada uçak kazaları gibi şiddetli okyanus kazaları, suda büyük mesafeler kat eden ve deniz tabanındaki çeşitli konumlardan hidrofon teknolojisi ile kaydedilen ayırt edici akustik imzalar ürettiği belirtiliyor. Ekip, önceki uçak kazalarından gelen net basınç sinyallerinin, 3.000 km'yi aşan mesafelerde bile hidrofonlarda tespit edilebildiğini söylüyor.
    Kayıp Malezya uçağının gizemini su altı sinyalleri çözebilir Tam Boyutta Gör
    MH370 vakasındaki resmi soruşturmalar uçağın muhtemelen INMARSAT ile son iletişimin kurulduğu 7. yay yakınlarında düştüğüne işaret ediyor. Yedinci yay boyunca uzanan birincil arama alanı, Avustralya'nın Leeuwin Burnu'ndaki hidroakustik istasyondan 2,000 kilometre mesafede. Bununla birlikte, resmi araştırma tarafından önerilen zaman dilimi ve konum dahilinde, yalnızca nispeten zayıf bir sinyal tespit edildi. Ancak araştırmacılar daha detaylı değerlendirmelerin gerekli olduğunu söylüyor.

    Araştırmacılar, yetkililerin 7. yay boyunca kontrollü patlamalar yaratarak istasyonların topladığı sinyallerin karşılaştırılmasını öneriyor. Çalışmaya göre MH370 ile karşılaştırılabilir enerji seviyelerine sahip bu tür denemeler kayıp uçağın nerede olduğuna ışık tutabilir. Esasında benzer bir çalışma 2017 yılında Arjantin açıklarında kaybolan ARA San Juan adlı denizaltının arama kurtarma çalışmaları sırasında yapılmıştı. Araştırmacılara göre bu yöntemli kullanmak oldukça basit.

    Araştırmacılara göre bu yöntem ve uygulamalar kullanılarak MH370 uçağının konumu neredeyse kesin olarak belirlenebilir. Öte yandan çok uluslu kapsamlı arama çalışmalarına rağmen uçağın nerede olduğu, 239 yolcu ve mürettebatının akıbeti belirsizliğini koruyor. Çalışmanın arkasındaki Dr. Usama Kadri, kayıp uçak ile ilgili yeni bir arama başlatmak için gereken kesinlikte bir sinyal bulamadıklarını söylerken şu ifadeleri kullandı: "Bununla birlikte, tavsiyelerin ilgili makamlar tarafından takip edilmesi halinde, gözlemlenen sinyallerin uygunluğunu değerlendirebilir ve potansiyel olarak MH370'in konumuna ışık tutabiliriz."

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/cardiff-tracking-mh370-aircraft-ocean-signals https://www.nature.com/articles/s41598-024-60529-1
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    emg yaptıranların yorumları uçak korkusu için ilaç xanax frene basınca direksiyon titremesi opel astra 1.6 benzinli lpg yorumlar galeriden fotoğraf silinmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Realme GT 2 Pro
    Realme GT 2 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız