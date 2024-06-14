Kaymaz yapıda binaya entegre güneş paneli geliştirildi

Solum’un Arena panelleri ise üzerinde yürünebilir, darbeye dayanıklı ve su toplamaya uygun yapıda. Haliyle çatılarda veya teraslarda kullanım için oldukça idealler. Firma aynı zamanda bu yapıların geleneksel bir panel gibi çok ısınmadığını da söylüyor. Bilindiği üzere güneş panelleri eli yakabilecek seviyede ısınıyorlar, ancak Solum’un çözümü geleneksel zemin sıcaklığıyla (maksimum 60 derece) aynı seviyede ısınıyor.
Esasında BIPV panellerin kullanım alanları oldukça geniş. Sıcaklık ve performans farkı dezavantajı ortadan kalktığı için bunlar kaldırım, bisiklet yolu, bina yüzeyler, teras, çatı ve daha pek çok yerde değerlendirmek mümkün. Solum, halihazırda Arena panellerinin sipariş edilebilir durumda olduğunu ve en geç 2025 başına kadar kuruluma hazır halde olacaklarını söylüyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.