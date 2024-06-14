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    Kaymaz yapıda binaya entegre güneş paneli geliştirildi

    İspanyol enerji girişimi Solum, Arena adını verdiği teraslarda veya çatılarda yapı malzemesi olarak kullanılabilecek kaymaz yapıdaki güneş panelini tanıttı. Firmaya göre performans farkı bulunmuyor.
    Kaymaz yapıda binaya entegre güneş paneli geliştirildi Tam Boyutta Gör
    İspanyol enerji girişimi Solum, çatılar ve teraslar için kaymaz zemin görevi gören Arena adını taşıyan bir güneş paneli geliştirdi. Firmaya göre Arena panelleri dayanıklılık ve verimlilik noktasında da geleneksel güneş panelleriyle aynı performansı sergiliyor. Aynı zamanda bu yapı malzemesinin yapılan yatırımı 4 yıl içinde geri ödeyeceği de belirtiliyor.

    Binaya entegre güneş panellerinde önemli gelişme

    Kaymaz yapıda binaya entegre güneş paneli geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Solum, sadece geleneksel güneş panelleri üretmiyor, genel olarak akıllı ve sürdürülebilir ürünlere odaklanıyor. Firmanın geliştirdiği Arena panelleri de bu amaca hizmet ediyor. Esasında bu paneller, binaya entegre fotovoltaikler veya BIPV olarak kategorize ediliyor. Bunlar çatı, çatı pencereleri veya cepheler gibi bazı kısımlarında geleneksel yapı malzemelerinin yerine kullanılıyorlar.

    Solum’un Arena panelleri ise üzerinde yürünebilir, darbeye dayanıklı ve su toplamaya uygun yapıda. Haliyle çatılarda veya teraslarda kullanım için oldukça idealler. Firma aynı zamanda bu yapıların geleneksel bir panel gibi çok ısınmadığını da söylüyor. Bilindiği üzere güneş panelleri eli yakabilecek seviyede ısınıyorlar, ancak Solum’un çözümü geleneksel zemin sıcaklığıyla (maksimum 60 derece) aynı seviyede ısınıyor.

    Kaymaz yapıda binaya entegre güneş paneli geliştirildi
    Standart olarak monokristal silikondan üretiliyorlar ve 120 cm x 67 cm boyutlara sahipler. Tasarıma bağlı olarak, zeminden 5 ila 15 cm arasında yükseltilebiliyor ve fayans, kaldırım taşı ve diğer geleneksel yapı malzemeleriyle kombine edilebiliyor. Esasında bu tip ürünler zaten vardı ancak hiçbiri geleneksel paneller seviyesinde performansı garanti etmiyordu. Solum ise aynı performansı taahhüt ediyor ve yatırımın 4-7 yıl içinde geri döneceğini söylüyor.

    Esasında BIPV panellerin kullanım alanları oldukça geniş. Sıcaklık ve performans farkı dezavantajı ortadan kalktığı için bunlar kaldırım, bisiklet yolu, bina yüzeyler, teras, çatı ve daha pek çok yerde değerlendirmek mümkün. Solum, halihazırda Arena panellerinin sipariş edilebilir durumda olduğunu ve en geç 2025 başına kadar kuruluma hazır halde olacaklarını söylüyor.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2024/06/13/solum-launches-new-pv-pavement/ https://solumpv.com/actualidad/transformando-espacios-el-poder-de-la-tecnologia-bipv/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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