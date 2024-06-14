Kaymaz yapıda binaya entegre güneş paneli geliştirildi

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Tam Boyutta Gör İspanyol enerji girişimi Solum, çatılar ve teraslar için kaymaz zemin görevi gören Arena adını taşıyan bir güneş paneli geliştirdi. Firmaya göre Arena panelleri dayanıklılık ve verimlilik noktasında da geleneksel güneş panelleriyle aynı performansı sergiliyor. Aynı zamanda bu yapı malzemesinin yapılan yatırımı 4 yıl içinde geri ödeyeceği de belirtiliyor.

Binaya entegre güneş panellerinde önemli gelişme

Tam Boyutta Gör Solum, sadece geleneksel güneş panelleri üretmiyor, genel olarak akıllı ve sürdürülebilir ürünlere odaklanıyor. Firmanın geliştirdiği Arena panelleri de bu amaca hizmet ediyor. Esasında bu paneller, binaya entegre fotovoltaikler veya BIPV olarak kategorize ediliyor. Bunlar çatı, çatı pencereleri veya cepheler gibi bazı kısımlarında geleneksel yapı malzemelerinin yerine kullanılıyorlar.

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Solum’un Arena panelleri ise üzerinde yürünebilir, darbeye dayanıklı ve su toplamaya uygun yapıda. Haliyle çatılarda veya teraslarda kullanım için oldukça idealler. Firma aynı zamanda bu yapıların geleneksel bir panel gibi çok ısınmadığını da söylüyor. Bilindiği üzere güneş panelleri eli yakabilecek seviyede ısınıyorlar, ancak Solum’un çözümü geleneksel zemin sıcaklığıyla (maksimum 60 derece) aynı seviyede ısınıyor.

Standart olarak monokristal silikondan üretiliyorlar ve 120 cm x 67 cm boyutlara sahipler. Tasarıma bağlı olarak, zeminden 5 ila 15 cm arasında yükseltilebiliyor ve fayans, kaldırım taşı ve diğer geleneksel yapı malzemeleriyle kombine edilebiliyor. Esasında bu tip ürünler zaten vardı ancak hiçbiri geleneksel paneller seviyesinde performansı garanti etmiyordu. Solum ise aynı performansı taahhüt ediyor ve yatırımın 4-7 yıl içinde geri döneceğini söylüyor.

Esasında BIPV panellerin kullanım alanları oldukça geniş. Sıcaklık ve performans farkı dezavantajı ortadan kalktığı için bunlar kaldırım, bisiklet yolu, bina yüzeyler, teras, çatı ve daha pek çok yerde değerlendirmek mümkün. Solum, halihazırda Arena panellerinin sipariş edilebilir durumda olduğunu ve en geç 2025 başına kadar kuruluma hazır halde olacaklarını söylüyor.

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Kaymaz yapıda binaya entegre güneş paneli geliştirildi