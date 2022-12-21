Tam Boyutta Gör Küresel enflasyon sorunu, her ne kadar büyüme ivmesini kaybetse de varlığını sürdürüyor. Enflasyonun en belirgin kollarından olan enerji ise madencilerin bir numaralı gider kaynağı konumunda. Bu noktada artan enerji tüketimi ve talebe yetişemeyen düzenleyiciler de madencilere baskı yapıyor. Son olarak Kazakistan, kripto madencilerine yönelik bir takım kısıtlamalar getirecek yeni yasa tasarısını onayladı.

Kazakistan, CBDC’ye kademeli olarak geçiş yapmak istiyor 1 gün önce eklendi

Kripto para sektöründe Proof of Work konsensüsünü kullanan çok fazla Blockchain projesi kalmadı. Ancak Bitcoin başta olmak üzere bazı kriptolar oldukça fazla işlem gücü ve enerji tüketiyor. Öte yandan dünya genelinde madencilerin tükettiği enerji, bankamatiklerin tükettiği enerjiden daha az olsa da madencilere yönelik baskılar artıyor. Yakın zamanda Çin‘de artan madencilik baskıları sonrası taşınan madenciler enerjisi ucuz ve soğuk ülkeleri tercih etti. Pek çok madenci Kazakistan’a gitti. İlk etapta pek fazla ses etmeyen Kazakistan, bölgesel elektrik kesintileri ve alt yapı yetersizliği nedeniyle madencilere kısıtlama getiriyor.

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Kazakistan kripto madencilerine yönelik yasa tasarısını onayladı