Kazakistan kripto madencilerine yönelik yasa tasarısını onayladı

Kripto para sektöründe Proof of Work konsensüsünü kullanan çok fazla Blockchain projesi kalmadı. Ancak Bitcoin başta olmak üzere bazı kriptolar oldukça fazla işlem gücü ve enerji tüketiyor. Öte yandan dünya genelinde madencilerin tükettiği enerji, bankamatiklerin tükettiği enerjiden daha az olsa da madencilere yönelik baskılar artıyor. Yakın zamanda Çin‘de artan madencilik baskıları sonrası taşınan madenciler enerjisi ucuz ve soğuk ülkeleri tercih etti. Pek çok madenci Kazakistan’a gitti. İlk etapta pek fazla ses etmeyen Kazakistan, bölgesel elektrik kesintileri ve alt yapı yetersizliği nedeniyle madencilere kısıtlama getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...