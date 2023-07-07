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    Her ürün ve hizmete zam: KDV oranları artırıldı!

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Katma Değer Vergisi'ne (KDV) zam geldi. KDV’ye getirilen zam sonrasında elektronik ürünler dahil her üründe fiyat artışı olacak. İşte detaylar:
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    Her ürün ve hizmete zam: KDV oranları artırıldı! Tam Boyutta Gör
    Döviz kurlarının yükselişi ve Türk lirasının değer kaybı sürerken geçtiğimiz gece yapılan değişikliklerle Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış gerçekleştirildi. İlgili KDV oranı değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Çok kısa bir süre önce IMEI kayıt ücreti de yüzde 230 oranında zamlanmıştı.

    KDV oranları değişti, her şey zamlanacak

    Her ürün ve hizmete zam: KDV oranları artırıldı! Tam Boyutta Gör
    Karara göre; mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV), kanunda kapsamı belirtilen mal ve hizmetlerde yüzde 18’den yüzde 20’ye yine kanunda kapsamı belirtilen mal ve hizmetlerde yüzde 8’den yüzde 10’a yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

    KDV oranlarındaki değişiklik sonrasında mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya, otomobil gibi pek çok kategoride KDV yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Artık buradaki tüm ürün kalemlerinde 10 Temmuz’dan sonra bu oran yüzde 20 olacak. Aynı zamanda mart ayında tuvalet kâğıdı, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve yeme-içme sektöründe KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’ indirilmişti. Değişiklik sonrasında bu kapsamdaki ürünlerden alınacak KDV oranı artık yüzde 10 olacak. Temel gıda ürünlerindeki KDV ise geçen yıl yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmüştü. Bu ürünlerde herhangi bir vergi artışı olmayacak.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 20 saat önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 3 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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    HABERİN ETİKETLERİ
    resmi gazete, kdv ve
    3 etiket daha katma değer vergisi Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
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