Her ürün ve hizmete zam: KDV oranları artırıldı!

KDV oranlarındaki değişiklik sonrasında mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya, otomobil gibi pek çok kategoride KDV yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Artık buradaki tüm ürün kalemlerinde 10 Temmuz’dan sonra bu oran yüzde 20 olacak. Aynı zamanda mart ayında tuvalet kâğıdı, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve yeme-içme sektöründe KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’ indirilmişti. Değişiklik sonrasında bu kapsamdaki ürünlerden alınacak KDV oranı artık yüzde 10 olacak. Temel gıda ürünlerindeki KDV ise geçen yıl yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmüştü. Bu ürünlerde herhangi bir vergi artışı olmayacak.
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