Keanu Reeves'li Constantine filminin ikincisi geliyor

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DC'ye ait olan ancak önceden Vertigo, şimdi de DC Black Label olarak anılan evrenin karakterlerinden biri olan Constantine'in ilk filmi bildiğiniz gibi 2005 yılında yayınlanmıştı. Hellblazer isimli çizgi roman serisinden uyarlanan filmin ikincisi geliyor gibi duruyor.

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2005 yılında yayınlanan filmde evrenin bir başka önemli karakteri Lucifer karakterini oynayan Peter Stormare, şahsi Instagram hesabı üzerinden ikinci filmin üzerinde çalışıldığını açıkladı. Ne yazık ki film ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmamış. Şu an için başka hiçkimseden de bir onaylama mevcut değil ancak Peter Stormare'in durduk yerde böyle bir şey açıklaması da anlamsız olurdu.

Zaten bir süredir filmin üzerine çalışıldığına dair söylentiler ve istendiğine dair haberler çıkıyordu. Bu yüzden özellikle Keanu Reeves'in meşhur olduğu bir dönemde devam filminin gelme ihtimali bir hayli yüksekti.

2005 yılında yayınlanan filmin yönetmenliğini Francis Lawrence üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Keanu Reeves, Rachel Weisz, Djimon Hounsou, Shia LaBeouf, Max Baker, Pruitt Taylor Vince, Peter Stormare, Tilda Swinton ve Francis Guinan gibi isimler bulunuyordu.

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