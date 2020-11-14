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    Keanu Reeves'li Constantine filminin ikincisi geliyor

    Çizgi roman serisinden uyarlama olan Keanu Reeves'in başrolünde olduğu 2005 yapımı Constantine filminin devam filmi Peter Stormare tarafından duyuruldu.
    5 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Keanu Reeves'li Constantine filminin ikincisi geliyor
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    DC'ye ait olan ancak önceden Vertigo, şimdi de DC Black Label olarak anılan evrenin karakterlerinden biri olan Constantine'in ilk filmi bildiğiniz gibi 2005 yılında yayınlanmıştı. Hellblazer isimli çizgi roman serisinden uyarlanan filmin ikincisi geliyor gibi duruyor.

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    2005 yılında yayınlanan filmde evrenin bir başka önemli karakteri Lucifer karakterini oynayan Peter Stormare, şahsi Instagram hesabı üzerinden ikinci filmin üzerinde çalışıldığını açıkladı. Ne yazık ki film ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmamış. Şu an için başka hiçkimseden de bir onaylama mevcut değil ancak Peter Stormare'in durduk yerde böyle bir şey açıklaması da anlamsız olurdu. 

    Zaten bir süredir filmin üzerine çalışıldığına dair söylentiler ve istendiğine dair haberler çıkıyordu. Bu yüzden özellikle Keanu Reeves'in meşhur olduğu bir dönemde devam filminin gelme ihtimali bir hayli yüksekti.

    2005 yılında yayınlanan filmin yönetmenliğini Francis Lawrence üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Keanu Reeves, Rachel Weisz, Djimon Hounsou, Shia LaBeouf, Max Baker, Pruitt Taylor Vince, Peter Stormare, Tilda Swinton ve Francis Guinan gibi isimler bulunuyordu.



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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yacatisma 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    12 yasimda sinemada ablam ile izlemistim ilk filmi ve devaminin gelmesini bekledigim yegane filmlerden oldu, cok guzel haber.
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    fhrstw 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geliyor gönlümüm efendisi
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    FoX_10 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamın konu ile ilgili instagram paylaşımı niye yok.
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Obaaaaaa
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    ibo-wan 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyunculuğu kötü olsa da adamı babamdan çok seviyorum o yüzden neredeyse çektiği her filmi izledim, aksiyon filmlerine zaten kabız oyunculuğu çok iyi gidiyor daha neşeli oluyor
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    Feyzuli 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Örümbücüğe cugarayı dattıran adam gibinen adamıdır kostantin heaa yeğenim!
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    constantin87 (ÖZGÜR ASLAN) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başlığı görünce şaka yapıyorsun diye baya sesli tepki verdim :D Annem ne oldu oğlum diyor :) devamını görmek istediğim ender filmlerdendi çok sevindim
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    sadrag 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu adamın oyunculuğunda ayrı bir samimiyet var gibi geliyor bana.. Yani mesela bir Al pacino gibi 72 çeşit mimik yok suratında. Hatta neredeyse hep aynı yüz ifadesiyle oynuyor ama genede çok doğal, çok bizden hissettiriyor.. Constantine filmini de bu yüzden çok sevmiştim. Çaresizce kurtulmaya çalışan bir karakter ve Keanu.. Sevindim habere..
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 4 dk. ( Mesaj Silindi ) sadrag
    Oldukça kibar ve nazik biri. Öyle şımarık bir tarafı kalkan yıldızlardan değil. Sanırım bir çok kişi bu sebeple seviyor.
    Ahım şahım bir oyunculuğu yok ama işinin hakkını vermek için elinden geldiğince çalışıyor çabalıyor.
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