Haftalık Film Önerisi 01: The Vast of Night

Donanım Haber’den herkese merhaba. Bu haftadan itibaren, her hafta olmak üzere öneri yazıları yayınlayacağız. Cuma günleri film tavsiyelerini, cumartesi günleri dizi tavsiyelerini ve pazar günleri de oyun tavsiyelerini ana sayfamızda bulabilirsiniz. Yakın bir zamanda da yine haftalık olarak mobil oyun tavsiyelerine başlayacağız. Vakit kaybetmeden ilk haftanın film tavsiyesine geçelim.

The Vast of Night

Önceden sırf görselliğinin kalitesi için çoğu sinema sever, sadece görmek için bile olsa mutlaka bilim kurgu filmlerini izlerdi. Ancak sektörün ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilim kurgu filmlerinin sayısı artınca kendine ait niş bir kitlesi olmaya başladı bilim kurgu türünün. Bilim kurgu türü de aslında yine kendi içinde iki farklı sınıfa ayrılıyor: Bütçesi çok olanlar ve olmayanlar. Bütçesi çok olan filmlerin hala izleyici sayısı çok fazla ancak düşük bütçeli filmler ne yazık ki o kadar izleyiciye sahip değil. Elbette bunun sebebi kalitesi değil, bütçe düşüklüğü.

Bu hafta önereceğimiz film de tam olarak düşük bütçesine rağmen müthiş bir iş başarmış olan bilim kurgu filmi The Vast of Night. Filmin yönetmenliğini Andrew Patterson, senaryosunu ise Andrew Patterson ve Craig W. Sanger üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Sierra McCormick, Jake Horowitz, Gail Cronauer ve Bruce Davis bulunuyor.

The Vast of Night, bir santral operatörü ve bir radyo programcısının şans eseri keşfettikleri frekansın aslında frekanstan öte bir şey olduğunu ve tüm dünyayı etkileyecek bir şey olduğunu keşfetmelerini konu alıyor.

Filmin en başarılı olduğu nokta kesinlikle yönetmenliği ve hikâyenin işlenişi. Öncelikle şunu söylemek gerek. Evet, bir bilim kurgu filmi fakat filmin bütçesi yok. Bu yüzden ister istemez filmin önceliği hikâyenin kendisi. Çünkü devasa uzay gemileri ve muazzam CGI’ları gibi bir imkânı yok filmin. Bu yüzden birincil öncelik yönetmenlik ve hikâye kurgusu. Yönetmenlik açısında filmin ne kadar başarılı olduğunu neredeyse filmin hiç kesilmemesinden anlayabiliriz. Özellikle filmin başlangıçtaki temposu bir hayli yüksek. Bu yüksek tempolu tek çekim kısımda da ister istemez muazzam oyunculuk izliyoruz. Sonrasında ise film çok kısa bir süreliğine yavaş bir tempoya geliyor sizi hikâyeye hazırlıyor ve tekrar hızlanıyor. Filmi yakalaması başlangıçta biraz zor ancak temposuna alışırsanız muazzam bir içerik sizi bekliyor.

1 saat 31 dakikalık bir süreye sahip olan The Vast of Night’ı şu anda Amazon Prime Video’da bulabilirsiniz. Filmi, filmlere kafa yormayı seven, hikayesi ön planda olan filmleri seven ve komplo teorisini seven izleyicilere mutlaka öneriyorum. Eğer ben film aşığıyım, güzel olan ne varsa izlerim diyenlerdenseniz de filmi mutlaka izleyin.

