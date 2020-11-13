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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Film Önerisi 01: The Vast of Night

    Haftalık olarak film önereceğimiz bu serimizden herkese merhaba. İlk haftamızın film önerisi 2019 yapımı bilim kurgu filmi The Vast of Night.
    10 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Donanım Haber’den herkese merhaba. Bu haftadan itibaren, her hafta olmak üzere öneri yazıları yayınlayacağız. Cuma günleri film tavsiyelerini, cumartesi günleri dizi tavsiyelerini ve pazar günleri de oyun tavsiyelerini ana sayfamızda  bulabilirsiniz. Yakın bir zamanda da yine haftalık olarak mobil oyun tavsiyelerine başlayacağız. Vakit kaybetmeden ilk haftanın film tavsiyesine geçelim.

     

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    The Vast of Night

    Haftalık Film Önerisi 01: The Vast of Night
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    Önceden sırf görselliğinin kalitesi için çoğu sinema sever, sadece görmek için bile olsa mutlaka bilim kurgu filmlerini izlerdi. Ancak sektörün ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilim kurgu filmlerinin sayısı artınca kendine ait niş bir kitlesi olmaya başladı bilim kurgu türünün. Bilim kurgu türü de aslında yine kendi içinde iki farklı sınıfa ayrılıyor: Bütçesi çok olanlar ve olmayanlar. Bütçesi çok olan filmlerin hala izleyici sayısı çok fazla ancak düşük bütçeli filmler ne yazık ki o kadar izleyiciye sahip değil. Elbette bunun sebebi kalitesi değil, bütçe düşüklüğü.

    Bu hafta önereceğimiz film de tam olarak düşük bütçesine rağmen müthiş bir iş başarmış olan bilim kurgu filmi The Vast of Night. Filmin yönetmenliğini Andrew Patterson, senaryosunu ise Andrew Patterson ve Craig W. Sanger üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Sierra McCormick, Jake Horowitz, Gail Cronauer ve Bruce Davis bulunuyor.

    Haftalık Film Önerisi 01: The Vast of Night
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    The Vast of Night, bir santral operatörü ve bir radyo programcısının şans eseri keşfettikleri frekansın aslında frekanstan öte bir şey olduğunu ve tüm dünyayı etkileyecek bir şey olduğunu keşfetmelerini konu alıyor.

    Filmin en başarılı olduğu nokta kesinlikle yönetmenliği ve hikâyenin işlenişi. Öncelikle şunu söylemek gerek. Evet, bir bilim kurgu filmi fakat filmin bütçesi yok. Bu yüzden ister istemez filmin önceliği hikâyenin kendisi. Çünkü devasa uzay gemileri ve muazzam CGI’ları gibi bir imkânı yok filmin. Bu yüzden birincil öncelik yönetmenlik ve hikâye kurgusu. Yönetmenlik açısında filmin ne kadar başarılı olduğunu neredeyse filmin hiç kesilmemesinden anlayabiliriz. Özellikle filmin başlangıçtaki temposu bir hayli yüksek. Bu yüksek tempolu tek çekim kısımda da ister istemez muazzam oyunculuk izliyoruz. Sonrasında ise film çok kısa bir süreliğine yavaş bir tempoya geliyor sizi hikâyeye hazırlıyor ve tekrar hızlanıyor. Filmi yakalaması başlangıçta biraz zor ancak temposuna alışırsanız muazzam bir içerik sizi bekliyor.

    Haftalık Film Önerisi 01: The Vast of Night
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    1 saat 31 dakikalık bir süreye sahip olan The Vast of Night’ı şu anda Amazon Prime Video’da bulabilirsiniz. Filmi, filmlere kafa yormayı seven, hikayesi ön planda olan filmleri seven ve komplo teorisini seven izleyicilere mutlaka öneriyorum. Eğer ben film aşığıyım, güzel olan ne varsa izlerim diyenlerdenseniz de filmi mutlaka izleyin.



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    tobepeople 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İlk defa ve kısıtlı bir bütçeyle uzun metrajlı bir film yapıldığı halde filmi 90 dakikaya sığdırabilmesi iyi bir şey , 30 dakikalık yazıya sabredebilirseniz size en azından vakit kaybı olmadığını gösteren yapıya sahip bir film. Sonraki filmlerinde daha iyi şeyler görebiliriz ; bunları baz alarak kısıtlı bütçeye sahip olduğundan ve dialogları sevmiyorsanız kesinlikle uzak durun, diyorum. Vaktiniz varsa izleyebilirsiniz 6/10'luk bir film ne eksik ne fazla ancak bu yönetmenin imkanı olursa çok iyi işler başarabilecek potansiyeli olduğunu söyleyebilirim! (Yani tek bir filmini izlediğim için henüz sadece sezgi ancak umarım bu sefer biraz kazanır ve daha iyisiyle gelir diye ummaktan başka bir şey yapamam.)
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel film. tavsiye ederim
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    cand. 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    İzlemeyin zaman kaybı
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