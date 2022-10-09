Keanu Reeves hem yazıp hem yönetecek

BRZRKR nedir?
BRZRKR projesi bizzat Keanu Reeves ve Matt Kindt tarafından yazılan bir bilim kurgu romanı. Kickstarter üzerinde 1.44 milyon dolar bağış toplamayı başaran projede ana karakter de zaten Reeves’e benziyor.
BRZRKR ölümsüz bir savaşçı ve bu savaşçının çağlar boyunca yaşadığı mücadeleleri konu ediniyor. Henüz kadro ve yayın tarihi ile ilgili detaylar mevcut değil ancak Reeves filmi yönetmek istediğini belirtiyor. Keanu Reeves daha önce Man of Tai Chi filminin yazar kadrosunda yer almış ve yönetmenliği de üstlenmişti. Yani yönetmenlik tecrübesi de mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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