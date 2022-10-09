Keanu Reeves hem yazıp hem yönetecek

Tam Boyutta Gör İlerlemiş yaşına rağmen aksiyon sahnelerinden bir an olsun uzak kalmayan Keanu Reeves bu kez kendisinin yazıp yönettiği bir yapıma imza atıyor. Netflix platformunda yayınlanacak olan yapım BRZRKR adını taşıyor.

BRZRKR nedir?

BRZRKR projesi bizzat Keanu Reeves ve Matt Kindt tarafından yazılan bir bilim kurgu romanı. Kickstarter üzerinde 1.44 milyon dolar bağış toplamayı başaran projede ana karakter de zaten Reeves’e benziyor.

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BRZRKR ölümsüz bir savaşçı ve bu savaşçının çağlar boyunca yaşadığı mücadeleleri konu ediniyor. Henüz kadro ve yayın tarihi ile ilgili detaylar mevcut değil ancak Reeves filmi yönetmek istediğini belirtiyor. Keanu Reeves daha önce Man of Tai Chi filminin yazar kadrosunda yer almış ve yönetmenliği de üstlenmişti. Yani yönetmenlik tecrübesi de mevcut.

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Keanu Reeves yine aksiyona doyacak