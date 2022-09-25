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    Squid Game ilk sezona ait bir video yayınlandı

    Squid Game dizisinin ilk sezonuna ait yayınlanmamış bir video internet dünyasını hareketlendirdi. Japon balığını seyreden gizemli adamın kim olduğu merak ediliyor. 
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    Squid Game
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    Geçen yıl dizi dünyasının fırtınalar koparan yapımı Squid Game, ikinci sezonu için yakın dönemde hazırlıklara başlayacak. Netflix Tudum 2022 etkinliğinde yönetmen ilk sezondan çıkarılmış bir sahne paylaştı.

    Squid Game çıkarılmış video

    Netflix Tudum 2022 etkinliğinde kamera karşısına geçen yönetmen Hwang Dong-hyuk, yine gizemli anlamlar yüklediği ilk sezona ait kesilmiş bir video paylaştı. Videoda bir adamın elinde japon balığı poşeti ile apartmanına girdiği, cam bir kaba bunu boşalttığı ve sonrasında seyrettiği görülüyor. Başka bir kişi de daireyi dışarıdan gözetliyor.

    Video hangi bölüme ait bilinmiyor ancak Squid Game yarışmacılarını uzaktan seyreden süper zenginlere bir gönderme olduğu tahmin ediliyor. Diğer taraftan bu sistemin de birileri tarafından izlendiği sonucu da çıkıyor. Swuid Game ikinci sezonu için 2024 sonları işaret edilmişti. 

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    homebird 2 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 6 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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