Stray yapımının Nintendo Switch konsoluna geliş tarihi belli oldu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Annapurna Interactive stüdyoları tarafından 2022 yılı ortalarında piyasaya sürülen ve yılın en beğenilen oyunları arasında yer alan Stray, uzun bir aradan sonra Nintendo Switch konsoluna adım atıyor.

Stray yıl bitmeden Nintendo Switch konsolunda

Acımasız bir şehirde hayatta kalmaya çalışan bir kediyi kontrol ettiğimiz ve çekici oynanış mekanikleri ile dikkat çeken yapım, 2022 yılında ilginç bir macera oyunu olarak karşımıza çıktı. Oyunda robotlar, makineler hatta mutant bakterilerin olduğu duvarlarla çevrili bir şehre düşen ve drone arkadaşı B-12'nin yardımıyla şehirden kurtulmak için yola çıkan başıboş bir kedi anlatılıyor.

Stray yakında Xbox'a gelebilir 1 yıl önce eklendi

İlk etapta PlayStation ve PC platformları için piyasaya sürülen oyun 2023 ortalarında da Xbox platformuna gelmişti. 19 Kasım 2024 itibariyle de Nintendo Switch konsolunda yerini alacak. Henüz oyun için bir fiyat bilgisi açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Nintendo Switch yeni bir oyuna daha kavuşuyor