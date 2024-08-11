Stray yapımının Nintendo Switch konsoluna geliş tarihi belli oldu

Stray yıl bitmeden Nintendo Switch konsolunda
Acımasız bir şehirde hayatta kalmaya çalışan bir kediyi kontrol ettiğimiz ve çekici oynanış mekanikleri ile dikkat çeken yapım, 2022 yılında ilginç bir macera oyunu olarak karşımıza çıktı. Oyunda robotlar, makineler hatta mutant bakterilerin olduğu duvarlarla çevrili bir şehre düşen ve drone arkadaşı B-12'nin yardımıyla şehirden kurtulmak için yola çıkan başıboş bir kedi anlatılıyor.
İlk etapta PlayStation ve PC platformları için piyasaya sürülen oyun 2023 ortalarında da Xbox platformuna gelmişti. 19 Kasım 2024 itibariyle de Nintendo Switch konsolunda yerini alacak. Henüz oyun için bir fiyat bilgisi açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.