Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen KEMANKEŞ mini akıllı seyir füzesinin ilk atış testi başarıyla yapıldı. Baykar, test atışının videosunu paylaştı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yapılan motorlu atış testinde KEMANKEŞ, Bayraktar TB2’den havalanarak hedefe doğru yol aldı. Üzerindeki jet motoruyla 33 kilometrelik yolculuk gerçekleştiren KEMANKEŞ, hedef bölgeye ulaşarak görevini tamamlandı.

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KEMANKEŞ seyir füzesi Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 insansız hava araçlarına eklenecek. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, 200 kilometrenin üzerinde görev menziline sahip olacak.

Yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor

KEMANKEŞ’in oto pilot sistemi yapay zeka destekli otonom uçuş teknolojisine sahip. Ayrıca yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak. Gece ve gündüz kullanılabilecek. KEMANKEŞ, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri platform üzerinden yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak.

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KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin ilk atış testi yapıldı