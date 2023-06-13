Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kuveyt, 367 milyon dolar değerinde Bayraktar TB2 SİHA aldı

    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA Kuveyt'e ihraç edildi. Kuveyt, Bayraktar TB2'nin ihraç edildiği 30. ülke olurken yapılan sözleşmenin büyüklüğü ise 367 milyon dolar oldu.
    1
    Kuveyt, 367 milyon dolar değerinde Bayraktar TB2 SİHA aldı Tam Boyutta Gör
    Baykar Teknoloji, Türk savunma sanayisinin ihracatında parlamaya devam ediyor. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, popülerliğini ve platform olarak güçlü avantajlarıyla dikkat çekmeye devam ederken yapılan son açıklamada TB2 SİHA satın alan son ülkenin Kuveyt olduğu duyuruldu.

    Kuveyt, Türkiye’den Bayraktar TB2 tedarik edecek

    [twitter= https://twitter.com/KuwaitArmyGHQ/status/1668641760627634176]

    Baykar tarafından yapılan açıklamada "Kuveyt Devleti ile milli SİHA Bayraktar TB2 ihracatına dair yürüttüğümüz sözleşme sürecini başarıyla tamamladık. Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2019'da çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun uçuş süresi rekorunu kırdığı Kuveyt semalarında görev yapacak" ifadelerine yer verildi.

    367 milyon dolarlık sözleşme

    Kuveyt, 367 milyon dolar değerinde Bayraktar TB2 SİHA aldı Tam Boyutta Gör
    Kuveyt ordusunun Twitter'dan yaptığı açıklamada yapılan anlaşmanın 367 milyon dolar (8.68 milyar TL) değerinde olduğu belirtilerken toplamda kaç adet insansız hava aracı satın alındığı belirtilmedi. Örnek olması açısından; Romanya, 321 milyon dolar karşılığında 18 adet Bayraktar TB2 satın almıştı. Öte yandan Kuveyt, Bayraktar TB2’leri keşif, istihbarat ve askeri operasyonlarda kullanacağını belirtti.

    Kuveyt’in açılamasında silahlı insansız hava araçlarının 2019 yılında test edildiği, Bayraktar TB2’nin ise zorlu hava koşullarında, yüksek sıcaklıklarda, rüzgar ve kum fırtınalarından etkilenmeden 27 saat 3 dakika gibi rekor uçuş süresine sahip olduğu belirtildi.

    [twitter= https://twitter.com/haluk/status/1668677873027219457]

    Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Kuveyt Devleti ile Baykar arasında doğrudan yürüttüğümüz milli SİHA BayraktarTB2 ihracatı sözleşmesini başarı ile sonlandırdık. Şu ana kadar 30 ülke ile ihracat sözleşmesine imza attığımız milli SİHA Bayraktar TB2'ler dost ve kardeş ülkelerin envanterlerinde huzur ve güvenliğin tesisi için görev yapmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 9 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 5 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    boyun kilidinden kurtulma noktasal ışık kaynağı benzinlikte araba yıkama vesikalık fotoğraf çoğaltılır mı hopi dolandırıcılığı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız