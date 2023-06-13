Kuveyt, 367 milyon dolar değerinde Bayraktar TB2 SİHA aldı

Kuveyt, Türkiye’den Bayraktar TB2 tedarik edecek
[twitter= https://twitter.com/KuwaitArmyGHQ/status/1668641760627634176]
Baykar tarafından yapılan açıklamada "Kuveyt Devleti ile milli SİHA Bayraktar TB2 ihracatına dair yürüttüğümüz sözleşme sürecini başarıyla tamamladık. Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2019'da çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun uçuş süresi rekorunu kırdığı Kuveyt semalarında görev yapacak" ifadelerine yer verildi.
367 milyon dolarlık sözleşme
Kuveyt’in açılamasında silahlı insansız hava araçlarının 2019 yılında test edildiği, Bayraktar TB2’nin ise zorlu hava koşullarında, yüksek sıcaklıklarda, rüzgar ve kum fırtınalarından etkilenmeden 27 saat 3 dakika gibi rekor uçuş süresine sahip olduğu belirtildi.
[twitter= https://twitter.com/haluk/status/1668677873027219457]
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Kuveyt Devleti ile Baykar arasında doğrudan yürüttüğümüz milli SİHA BayraktarTB2 ihracatı sözleşmesini başarı ile sonlandırdık. Şu ana kadar 30 ülke ile ihracat sözleşmesine imza attığımız milli SİHA Bayraktar TB2'ler dost ve kardeş ülkelerin envanterlerinde huzur ve güvenliğin tesisi için görev yapmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi