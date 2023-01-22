Her ortamda az çok ışık mevcut ve bu ışığı yararlı elektrik enerjisine çevirme yöntemini bulan Ambient Photonics ile kumandanın az enerji tüketmesini sağalayan Universal Elektronik firmaları güçlerini birleştirip ilk kendini ortamdan şarj edebilen kumandaları üretme yolunda.

Böylece bir kumanda kendi klasik kullanım ömrü boyu yani 7 yıl içersinde 14 tane pil kullanmaktan kurtulacak. Bu az gibi görünebilir ama yılda 225 milyon televizyon satıldığını düşünürsek her yıl 3,15 milyar daha az pil satılacağı anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör

Firma bu teknolojiyi özel geliştirdiği basılabilir boya tabanlı solar hücreler ile yapmayı planlıyor. Bu teknoloji uzun zamandır mevcut ama firmanın geliştirdiği teknikler ile artık düşük ışık ortamında 3 kat fazla enerji üretebiliyor.

Universal Elektronik ise kumandalardaki çip ve yapının çok daha az enerji harcamasını planlıyor. Başta ışığın yeterli olmayacağını düşünebiliriz ama aslında kumandanın gün boyu ve akşam insanlar yatıncaya kadar uzun sayılacak bir süre boyunca ışıklı ortamda kaldığını ama günde çok az aktif olarak anlık olarak çalıştığını düşününce neden mantıklı olduğu anlaşılabilir.

Aslında sadece konuya kumandalar olarak bakmamak gerek. Takip edilebilir köpek tasmalarından, pil değişimi gerektirmeyen airtag’lere hatta şarjı daha uzun giden kablosuz kulaklıklara kadar bir çok alanda tek kullanımlık piller hayatımızın dışına çıkabilir veya şarj ihtiyacımızı azaltabilir.

Tabii ki bir ürünün fikir aşamasından hayatımıza girmesi için seri üretime ihtiyacı var ve bu da fabrika anlamına geliyor. Şirket bu yüzden aldığı 31 milyon dolarlık yatırım ile 4000 metre kare alana sahip “The Ambient Fab 1” isimli fabrikasını Kaliforniya’da kurmaya başladı.

Fabrika 2023 ortası itibari ile ilk ürünleri müşterilere teslim etmesi bekleniyor. Müşteriler ise elektronik ve internete bağlı ufak cihaz üreticileri olacak.

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Kendini ortamdan şarj eden kumandalar yaygınlaşacak