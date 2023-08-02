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    Kenya, Worldcoin operasyonlarını durdurdu

    ChatGPT kurucusunun kripto projesi Worldcoin, dünyada 2 milyondan fazla kayıt aldı. Kimlik endişelerine yol açan Worldcoin, çok fazla incelemeyle karşı karşıya. Kenya, Worldcoin'i yasakladı.
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    Kenya, Worldcoin operasyonlarını durdurdu Tam Boyutta Gör

    Kenya İçişleri Bakanlığı, Facebook üzerinden bir duyuru yayımladı ve kripto para birimi projesi Worldcoin’in askıya alındığını duyurdu. Bakanlığa göre bu karar, kamu güvenliğini sağlamak için bir ihtiyati tedbir. Askıya alma, ilgili kurumlar projeyi risksiz olarak değerlendirip onaylayana kadar devam edecek. 

    İnsanların irislerini tarıyor

    Worldcoin’in arkasında OpenAI CEO’su Sam Altman var. Gizlilik ile ilgili kurumlar tarafından sıkı bir şekilde incelenen Worldcoin projesi, iris tarama odaklı global blockchain tabanlı kimlik tanıma sistemi olarak tanımlanıyor. Sisteme kaydolan insan irislerini tarıyor ve bireylere dijital bir pasaport sağlıyor. 

    Şirkete göre, yapay zekâ daha etkili hale geldikçe Dünya Kimlikleri çok önemli hale gelecek ve proje, insanların robot olmadıklarını kanıtlamalarına izin verecek. 

    Öte yandan henüz 9 gün önce başlatılan bi proje, söz konusu veri toplama işleminin yasallığı ile ilgili şüphe çekiyor. Buradaki endişelerin başında özellikle bu tür hassas biyometrik verilerin saklanma koşulları.

    Bu endişelere yanıt olarak, Avrupalı düzenleyiciler Worldcoin incelemelerini yoğunlaştırdı. Fransa, Almanya ve İngiltere, bu tartışmalı kripto projesi hakkında soruşturma başlatan ülkeler arasında.

    Bu gizlilik endişelerini ele alan Worldcoin, web sitesinde projenin "Avrupa'nın Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) dahil olmak üzere biyometrik veri toplama ve aktarımını yöneten tüm yasa ve yönetmeliklerle tamamen uyumlu olduğunu" yazdı.

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    M
    maygar 10 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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