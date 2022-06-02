Keywords Gap Nedir?

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Her web sitesi kendine has anahtar kelime havuzuna göre, anahtar kelimelerden değişken oranda trafik alır. Aynı sektörde yer alan rakiplerimiz de bizim gibi belirli başlı anahtar kelimelerden trafik alırlar. Peki rakibimizin anahtar kelimelerini analiz edip, onun elde ettiği trafiği dolayısıyla kullanıcıyı kendi web sitemize çekmek istesek nasıl bunu nasıl başarırız?

Bu yazımızda sizlere rakip ve sektör pazar payı araştırmalarının SEO’da olmazsa olmazı olan Keywords Gap’ı( Anahtar Kelime Boşluğu) anlatıyor olacağım. Keywords Gap basit tanımı ile, rakibimiz olan web sitelerinin trafik aldığı anahtar kelimeler ile bizim sitemizin trafik aldığı anahtar kelimeleri bir havuzda toplayıp, çeşitli filtreler kullanarak analiz edilmesine denir.

Keywords Gap Rakip Analizi Neden Gereklidir?

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Her işletme/firmanın kendisinden büyük bir rakibi, pazar lideri ise de potansiyel tehditleri bulunur. Her ticari pazarda da olduğu gibi işletmeler ay sonunda en çok kazancı elde etmek için rakiplerine karşı birçok hamlede bulunur. Yapılan bu hamleler rakiplerinin elde ettiği trafiği kendi web sitesine çekmek gibi doğrudan etkili yöntemler olabilir.

Rakiplerinizi tanımak, eksikliklerinizi öğrenip analiz etmek, güçlü-zayıf yanlarınızı belirlemek gibi bir işletme-firma için hayati bilgileri SEO danışmanları Keywords Gap sayesinde öğrenebilirler.. Doğru kurgulanmış Keywords Gap çalışmaları, rakiplerinizi tanıyıp kalıcı marka stratejileri oluşturmanıza olanak sağlayacaktır.

Keywords Gap Nasıl Kurgulanır?

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Keywords Gap kurgulamak için birçok ücretli ve ücretsiz araç mevcuttur. Mevcut araçlar arasından bu denli yüksek veriyi analiz edip, doğru sonuçlara en yakın sonuçları veren 2 popüler araç bulunmaktadır. Bu araçlar Semrush ve Ahrefs’tir. Her ikisi de daha önce SEO çalışması yapmış ya da SEO hizmeti almış kişilerin yakından bildiği ücretli popüler SEO araçlarıdır.

Bu yazıda Keywords Gap kurgusunu anlatırken, Semrush’ı kullanacağız. Ahrefs içinde neredeyse aynı olan bu kurgu düzeni, araçtan araca görsellik ve işlevsellik olarak değişkenlik gösterse bile yapı her zaman aynıdır. Rakiplerinin ve kendinin anahtar kelimelerini analiz edip, rakip analizi gerçekleştir.

Semrush Keywords Gap Nasıl Oluşturulur?

Semrush’ın solda yer alan dikey menüsünde Keywords Gap seçeneğine tıklandığında karşınıza Keywords Gap kurgusunun gerçekleştirileceği alan gelecektir.

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Root Domain(Kök Domain) web sitesi adreslerini eklemelisiniz. En başta ki alana kendi web sitenizin adresini eklemelisiniz. Semrush anahtar kelimeleri ve rakiplerinizi analiz ederken burada ki web sitesine göre filtrasyon işlemlerini sağlar. Bu nedenle kesinlikle bu alana kendi web sitenizin adresini girmelisiniz.

Daha sonrasında rakiplerinizin web sitelerinin adreslerini eklemelisiniz. Eğer hali hazırda yeteri kadar rakip bilginiz yok ise endişelenmenize gerek yok Semrush akıllı algoritmaları sayesinde siz web sitenizin adresini eklediğinizden itibaren arka planda bir algoritma çalıştırır ve size uygun rakipleri analiz etmeye başlar. Web sitesi adresi ekleme kısmına geldiğinizde Semrush size, trafik aldığınız anahtar kelimelere göre her sütunda minimum 3 adet rakip gösterecektir. Semrush’ın önerdiği rakipler %80 ihtimalle sizin gerçek rakipleriniz olsa da elle web sitelerini açıp hızlıca bir bakmakta her zaman fayda vardır.

Rakiplerimizi ekledikten sonra compare(karşılaştır) butonuna basıyoruz ve Semrush bizim için rakiplerimizi analiz etmeye başlıyor. Analiz etme işlemi ortalama 2-3 gibi kısa bir sürede tamamlanmış oluyor.

İşlem tamamlandıktan sonra karşımıza pazar payının bir grafiği geliyor. Karşımıza bir balon grafiği geliyor. Grafikte hangi rakibimiz ile anahtar kelimeleri ortak olarak kullanıyoruz görsel olarak anlayabiliyoruz. Ayrıca bu grafik sayesinde pazar liderini de kolaylıkla öğreniyoruz.

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Sayfanın aşağısına doğru indiğimizde anahtar kelimeler listelenmiş halde karşımıza çıkıyor. Burada bizi 7 hazır filtre bekliyor. Sadece bu filtreleri kullanmanız bile rakip analizi kısmında büyük kısmı bitirmeniz anlamına geliyor.

Semrush Keywords Gap Rakip Analizi

Hazır Keywords Gap filtrelerinin anlamları sırasıyla şu şekildedir,

Shared(Paylaşılan): Girilen her rakip ve bizim web sitemiz burada ki anahtar kelimelerde sıralama almış.

Missing(Eksik) Girilen her rakip burada ki anahtar kelimelerde sıralama almış fakat biz sıralama almamışız. Rakip analizi ve pazar payı için oldukça önemli bir veridir.

Weak(Güçsüz) Rakiplerin anahtar kelimelerine göre daha düşük sıralamalarda yer alan anahtar kelimelerimiz. Burada yer alan anahtar kelimeleri güçlendirmemiz oldukça önemlidir.

Strong(Güçlü) Bizim rakiplerimize karşı güçlü olduğumuz anahtar kelimelerimiz.

Untapped(Kullanılmayan) Rakiplerin en az birisi tarafından kullanılıp, Google’da sıralama alan fakat bizim sıralama almadığımız anahtar kelimeler. Burada pazar payına göre oldukça fazla anahtar kelime çıkabilir fakat moral bozmaya gerek yok. Birazdan göstereceğim filtrasyon işlemleri ile anahtar kelimelerinizi önceliklendirip sıraya sokabilirsiniz.

Unique(Eşssiz) Sizin sıralama aldığınız fakat rakiplerinizin sıralamada almadığı anahtar kelimeler.

All(Her Şey) Bütün anahtar kelimelerin filtreleme olmadan listelendiği alandır.

Keywords Gap Filtreleme İşlemleri

Semrush Keywords Gap kurgusunda hazır değerli filtreler sunsa da binlerce anahtar kelime listesi içinde yeniden filtreleme yapmak hedef odaklı çalışmalarda en iyi yoldur. Bu nedenle basit ama etkili olan 2 filtreleme işlemini göstereceğim.

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Include(Dahil Et) girilen anahtar kelimeyi, listelenen anahtar kelimeler içerisinde arar ve anahtar kelime öbeğinde eşleşme yakaladıklarını gösterir. Örnek olarak, SEO anahtar kelimesine Include filtresi uygularsam, içerisinde sadece SEO geçen anahtar kelimeleri bana gösterecektir. Bunun dışındakileri göstermeyecektir. Hedef odaklı çalışmalarda birebirdir.

Exclude(Dahil Etme) Adından da anlaşılıyor olduğu gibi Include’ın tam tersi olarak çalışmaktadır. Burada girdiğim anahtar kelimeye Exclude filtresi uygularsam karşıma, girilen anahtar kelimenin geçtiği bütün sonuçları kaldıracaktır. Örnek olarak SEO anahtar kelimesine Exclude filtresi uygularsam, karşıma içerisinde SEO geçmeyen anahtar kelimeler gelecektir.

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