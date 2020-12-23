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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    KFC'den oyun oynayabildiğiniz ve tavuk ısıtabildiğiniz oyun konsolu: KFConsole

    Evet, gerçek gibi durmadığının farkındayız ama gerçek. Fast food zinciri KFC, konsol çıkartıyor ve bu konsolda da aynı zamanda tavuğunuzu ısıtabilirsiniz.
    9 sa.
    1,8b
    43
    16
    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    5

    KFC'den oyun oynayabildiğiniz ve tavuk ısıtabildiğiniz oyun konsolu: KFConsole
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    Haziran ayında duyurulan ancak herkesin şaka sandığı KFC'nin oyun konsolu gerçek oldu. KFC geçtiğimiz saatlerde önce onayladı, birkaç saat sonra da konsolun fragmanını paylaştı.

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    "POWER YOUR HUNGER" sloganı ile duyurulan KFC konsolunun tam adı KFConsole. Özelliklerine baktığımızda ise en garip duran kısmın, konsolun içinde bulunan tavuk ısıtma bölümü olduğunu görebiliyoruz. Sitesinde yazan özelliklere göre oyununuzu oynarken tavuklarınızı soğumadan yiyebilmek için konsolda bir ısıtma bölümü bulunuyor. Doğal ısı ve hava akışı sistemi kullanan patentli bölme sayesinde oyun oynarken tavuğunuzu ısıtabileceksiniz. Cihaz tamamen Cooler Master tarafından dizayn edilmiş ve yaratılmış.  

    Konsolun diğer özelliklerine bakınca daha da şaşırabilirsiniz. Konsol sitesinde yazan bilgilere göre 4K 240 FPS oyun performansı sunmayı hedefliyor, üstelik ışın izleme teknolojisini de destekliyor. Konsolun kalbinde ise Intel Nuc 9 bulunuyor. Aynı zamanda değiştirebilir ekran kartı desteği sunuyor. Cihazın içinde iki adet Seagate® BarraCuda® 1TB SSD bulunuyor. Son olarak ise konsolun VR desteği da var.

    Her ne kadar ciddi bir şekilde duyurulmuş olsa da insan hala tam olarak inanamıyor. Resmi sitede iş ortakları bölümünde Cooler Master, Intel, Asus ve Seagate bulunuyor. Siteyi buradan inceleyebilirsiniz. Yayınlanan fragmanı ve ilk görselleri de aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatı ve çıkış tarihi gibi detaylar en yazık ki bilinmiyor. 



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    Ben masaüstümü oda ısıtıcısı olarak kullanıyorum. Şuan hava ile ısıtıyor ama yakında peteğe bağlayacağım. Fakat bunu duyunca birden ufkum açıldı, beynimin farkl...
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    Yanıtla +12
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    napolyon94 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pro versiyonunu bekliyorum, dahili fritöz olmadan konsol alınmaz.
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    HayvanGenli (Abdullah Enes Sağır) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Duyuruldugu saatten beri kendime gelemedim. Butun yabanci dildeki kaynaklari okuyorum gercek mi diye. Gercek abi. Bildigin gercek.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Konsola ozel tavuklari, pardon oyunlari gormek lazim.
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    kazuya58 (sinan polat) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    can sıkıntısı sanırım.
    bizdeki işsizlere yem de olabilir.
    himm
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    monacomen 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şaka diyeceğim ama 1 Nisan değil! Aralığın 23'ünde neyin şakası bu?
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    zatrox 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    KFC'den erken 1 nisan şakası.
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    hitokiri_johndoesai 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Herhangi bir konsol da pekâla tavuk ısıtacak kadar ısınıyor zaten.
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    Ucuzcufiko (Kadikoy Boğasi) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    1nisanada daha çok var tarihi karistirdilar heralde
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    4k 240fps.



    Sunun gercek oldugunu dusunsene ortada ne konsol ne pc kalir
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    Romeo84 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    adamlar troll falan galiba...
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    antibiyotikli kimyasal tavuklarindan ziyade vizyon sahibi bir firma tebrikler
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    Sugar23 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun oynarken tavuk mu yenir
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    1822 kez okundu.
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