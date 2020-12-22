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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin güncel satış rakamları açıklandı

    CD Project, Cyberpunk 2077'nin güncel satış rakamlarını açıkladı. Oyun yaşanan tüm olaylara rağmen çok önemli bir satış rakamı yakalamayı başarmış.
    12 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
    3,1b
    38
    24
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    2

    Cyberpunk 2077'nin güncel satış rakamları açıklandı

    CD Project RED tarafından bugün yapılan resmi bir duyuruda Cyberpunk 2077'nin güncel satış rakamları açıklandı. Resmi internet sitesinden yayınlanan rapora göre Cyberpunk 2077, 20 Aralık itibarıyla 13 milyon kopya satışını geride bıraktı. Bu rakama dijital ve kutulu satışlardaki iadelerin de dahil edildiği belirtiliyor

    Cyberpunk 2077'nin çıkışı bildiğiniz gibi epey çalkantılı geçti. Oyunun özellikle de konsol tarafındaki görsel ve performans sorunları bir süredir gündemdeydi. Hatta Sony son olarak oyunu PS Store'dan kaldırarak satışlara büyük bir darbe vurmuştu. Ancak yaşanan tüm bu olaylara rağmen Cyberpunk 2077'nin yine de müthiş bir başarıya imza attığını görüyoruz. Sadece 10 günde 13 milyon adetlik satış gerçekten de inanılmaz bir iş.

    Cyberpunk 2077 çıkış yapmadan önce analistler oyunun ilk senesinde 20 milyon adet satabileceğini tahmin ediyordu. Şu anki hızla devam ederse bu rakamı geçme ihtimali yüksek ancak tabi önümüzdeki dönemlerde neler yaşanır bilemiyoruz. Çıkış dönemindeki olaylar nedeniyle oyuncuların Cyberpunk 2077'den soğuma ihtimali de var. Yine de bunun çok büyük bir ihtimal olmadığı söylenebilir, önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan güncellemeler ve yeni nesil konsollarla birlikte muhtemelen oyun yine peynir ekmek gibi satmaya devam edecek.



    https://www.cdprojekt.com/en/investors/regulatory-announcements/current-report-no-67-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    10 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    CooL_ROMEO 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu oyunu 2-3 ay içinde düzeltsinler iade edenlerin çoğu zaten geri alacak.
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    th9 10 sa. ( Mesaj Silindi ) CooL_ROMEO
    büyük ihtimal 6 ay şçinde mükemmel bir oyun olucak
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oyun harikaydı. Final görevindeyim. Bir tane bugla karışılaşmadım. Şanslı kesimdeyim. AMA daha uzun olabilirdi
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    DH Misafiri 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Alt tabaka ne kardeşim.
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    selim oğlu (yavuz demir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyunda ufak tefek hatalar var büyük hatalar var ama bence iade edenler oyundan başka birşey bulamadığı için iade etti bende oynuyorum oynanış grafikler o kadar iyiki oyunun tüm bug,hata,çökme herşeyini unutturdu.
    Hele birde çatışmalar...
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    selim oğlu (yavuz demir) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) selim oğlu
    Oyunun ortalarına geldim tahminimce ve tek kötü yan beni büyük hayal kırıklığına uğratan göçebe,sokak çocuğu ve şirketçi gibi 3 karakter yapılabiliyor ben sokak çocuğunu izledim göçebeyi oynadım şunu diyebilirimki bu ikisinin tek ilk görevi farklı bu beni bayağı bir hayal kırıklığına uğrattı
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    Virinom (Süleyman Kenar) 7 sa. ( Mesaj Silindi )

    Örnek olarak bu videoyu inceleyebilirsiniz. Bu videoda gösterilen şeylerin tamamı oyunun motoru ile alakalı. Düzeltilemezden kastım yani düzeltilebilir ancak oyunun motorunun buna uygun şekilde güncellenmesi gerekir. 4 5 senede yapamadıkları şeyi birkaç ayda yapabileceklerini sanmıyorum. Daha uzun süre de bunun üzerine çalışmak firma için sürdürülebilir olmaz. 3 4 ay içerisinde "görsel hata" dediğimiz her şeyin düzeleceğine eminim. Ancak bunun gibi eksik kalan yerlerin sonradan ekleneceğini hiç sanmıyorum. Eğer eklenirse zaten muazzam bir oyun olur.
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    AirSupport (SK ) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) Virinom
    CyberÇÖP
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    soneday (Soner Çakır) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Virinom
    yanlz cyberpunk bir open world gta değil, hikaye tabanlı rpg fps oyunu bu konuda iddiası yoktu
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    Romeo84 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Virinom
    zamanla yerine oturur bunlarda ama gta5 2013 yılında çıktı...gta4 ten 5 yıl sonra, günümüze şuanki halini alması 12 yıl sürmüş....
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kısaca yöneticiler, oyunu oynamadan çıkarmışlar
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    SLaYeR KiNG (Sinan Doğan) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    iade edip de tekrar almak isteyenlere fiyat olarak x2'den itelesinler bence :)
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    Hoca 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun için alt tabaka insanlar çok emek harcanmış. Ama dertleri sorulmamış. Yöneticiler alt tabakadan habersiz, hemen para kazanalım diye acele etmişler. Sonra oyunda kopma ve donmalar yaşanmış. Oyunun ve olayların özeti bu;

    ( Ben o programcı alt tabakadan olsaydım, durumu özetleyen bir gizli bir altgörev yapardım.)

    Oyunun ana senaryosu da zaten bunu destekliyor...
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    monacomen 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yüzyılın gazı ile satıldı rekor satış bekliyorum.
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    MDV 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    vay be
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    VYC Majoris 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geri iade demek oyuncuların iade ettiği oyunları firmanın tekrar oyunculara iade etmesi demek mi oluyor?
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) VYC Majoris
    Düzelttim teşekkürler uyarı için
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    3071 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    cyberpunk 2077, Yazılım
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