CD Project RED tarafından bugün yapılan resmi bir duyuruda Cyberpunk 2077'nin güncel satış rakamları açıklandı. Resmi internet sitesinden yayınlanan rapora göre Cyberpunk 2077, 20 Aralık itibarıyla 13 milyon kopya satışını geride bıraktı. Bu rakama dijital ve kutulu satışlardaki iadelerin de dahil edildiği belirtiliyor

Cyberpunk 2077'nin çıkışı bildiğiniz gibi epey çalkantılı geçti. Oyunun özellikle de konsol tarafındaki görsel ve performans sorunları bir süredir gündemdeydi. Hatta Sony son olarak oyunu PS Store'dan kaldırarak satışlara büyük bir darbe vurmuştu. Ancak yaşanan tüm bu olaylara rağmen Cyberpunk 2077'nin yine de müthiş bir başarıya imza attığını görüyoruz. Sadece 10 günde 13 milyon adetlik satış gerçekten de inanılmaz bir iş.

Cyberpunk 2077 çıkış yapmadan önce analistler oyunun ilk senesinde 20 milyon adet satabileceğini tahmin ediyordu. Şu anki hızla devam ederse bu rakamı geçme ihtimali yüksek ancak tabi önümüzdeki dönemlerde neler yaşanır bilemiyoruz. Çıkış dönemindeki olaylar nedeniyle oyuncuların Cyberpunk 2077'den soğuma ihtimali de var. Yine de bunun çok büyük bir ihtimal olmadığı söylenebilir, önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan güncellemeler ve yeni nesil konsollarla birlikte muhtemelen oyun yine peynir ekmek gibi satmaya devam edecek.

https://www.cdprojekt.com/en/investors/regulatory-announcements/current-report-no-67-2020/

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