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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kia'dan elektrikli araç atağı: 2027'ye kadar 7 yeni model geliyor

    Küçük şehir araçlarından SUV ve MPV'lere kadar uzanan çeşitlilikte elektrikli araçlar piyasaya sürmeye hazırlanan Koreli üretici, şimdilik "CV" ismiyle tanıdığımız ilk modelini yakında tanıtacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Kia'dan elektrikli araç atağı: 2027'ye kadar 7 yeni model geliyor
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    Geçtiğimiz günlerde yeni logosunu ve marka sloganını tanıtan Kia, önümüzdeki dönemde yüzde 100 elektrikli modellerinin sayısını artırmaya odaklanacak. Koreli üretici bu kapsamda karşımıza çıkaracağı elektrikli araçların silüetini gösteren bazı ipucu görselleri paylaştı.

    Kia'dan yapılan açıklamada, şirketin 2027 yılına kadar yedi tane yeni elektrikli araç piyasaya süreceği belirtildi. Bu modeller sadece elektrikli araç pazarına yönelik olacak yani içten yanmalı motorlu versiyonları bulunmayacak. Kia'nın tanıtacağı elektrikli araçlar arasında küçük şehir otomobilinden tutunda crossover, SUV ve MPV'ye kadar uzanan pek çok model bulunacak. 

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    Söz konusu Kia modellerinin her biri Electric-Global Modular Platform (E-GMP) isimli yapı üzerine inşa edilecek. Hatta bu platformu kullanacak ilk model olan "CV" kod adlı model kısa süre önce kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülenmişti. Kia CV'nin kuzeni Ioniq 5'in ardından başka bir isimle ilk çeyrekte tanıtılması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Renault 5 elektrikli olarak geri dönüyor: İşte konsept tasarımı"

    Kia CV ile ilgili pek çok detay henüz açığa çıkmadı fakat Imagine by Kia ve Futuron konseptlerinden esinlenen bir tasarıma sahip olacağı ve WLTP'ye göre 500 kilometre civarında sürüş menzili sunacağı iddia ediliyor. Ayrıca 800V mimarisi ve 350 kW'a kadar hızlı şarj özelliği de E-GMP platformunun desteklediği, dolayısıyla Kia CV'de de olmasını beklediğimiz özelliklerden.

    Bunun dışında Kia özel üretim araçlar da geliştiriyor. Bu araçlar farklı filo müşterileri ve kuruluşların özel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına modüler bir yapıya sahip olacak. İlerleyen haftalarda Kia'nın elektrikli araç pazarına yönelik planlarıyla ilgili daha fazla detay öğreneceğiz.



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