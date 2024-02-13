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    Hyundai Ioniq 6, Türkiye'ye özel Advance donanımıyla artık daha ucuz

    Hyundai Ioniq 6'nın 111 kW güce sahip arkadan itişli tek motor seçeneğinde sunulan yeni Advance donanım seviyesi ısı pompası da dahil olmak üzere pek çok donanımı standart olarak sunuyor.

    Hyundai, D-sedan segmentinde konumlanan IONIQ 6 modeline şimdi de “Advance” adıyla Türkiye’ye özel bir donanım seviyesi hazırladı. Bu yeni donanım seviyesi, %100 elektrikli Hyundai Ioniq 6'nın fiyatını 1.660.000 TL seviyesine kadar düşürüyor.

    Elektrikli modellere özel E-GMP platformuyla üretilen IONIQ 6, yüksek konfor öğeleriyle adeta mobilitenin sınırlarını zorluyor. IONIQ 6, 0.21cd gibi oldukça düşük bir sürtünme katsayısıyla da Türkiye’deki elektrikli otomobiller arasında en en verimli modellerden biri olarak listenin başında yerinde alıyor.

    Yeni Hyundai Ioniq 6 Advance, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Hyundai Ioniq 6, yeni Advance donanımıyla artık daha ucuz Tam Boyutta Gör
    Arkadan itişli single motor seçeneğine sahip Advance donanım seviyesi, 53 kWh’lik standart bir batarya ile 429 km’lik bir menzile sahip. Kullanıcılar için oldukça ideal bir performans değeri sunan bu versiyonun gücü ise 111 kW (151 PS). Otomobilin ortalama enerji tüketimi ise 100 km’de 13,9 kWh (WLTP). Bu tüketim, IONIQ 6’yı otomotiv sektöründeki en tasarruflu elektrikli araçlardan biri yapıyor.

    IONIQ 6’nın 0-100 km/s hızlanması ise Advance donanım seviyesinde 8,8 saniye. Aracın ulaşabildiği maksimum hız da 185 km/s ile sınırlandırılmış. Üstün 800 voltluk batarya sistemine sahip olması sayesinde de 350 kW ultra hızlı DC şarj cihazına bağlandığında yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 düzeyine kadar şarj edilebiliyor. WLTP normlarına göre, IONIQ 6 kullanıcılarının 100 km menzil kazanmak için aracı ultra hızlı şarj istasyonlarında yalnızca 5 dakika şarj etmeleri yeterli. 

    IONIQ 6 Advance, özellikle kış aylarında yaşanan menzil kaybını önlemek için ısı pompasıyla birlikte geliyor. Bu arada EV otomobillerde önemli bir yere sahip olan ısı pompası, Hyundai’nin Türkiye’de satışa sunduğu tüm modellerde standart olarak sunuluyor.

    Hyundai Ioniq 6, yeni Advance donanımıyla artık daha ucuz
    Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, satışa sundukları yeni donanım seviyesiyle ilgili olarak görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

    “Otomotiv sektöründe elektrifikasyona doğru oldukça hızlı bir dönüşüm var ve marka olarak biz de bu dönüşüme öncülük etmeye çalışıyoruz. Hyundai Motor Grubu olarak 2030 yılına kadar 30’dan fazla elektrikli modeli tanıtarak globaldeki EV satış gücümüzü artırmayı istiyoruz. Bu bağlamda, yeni modeller ve yeni tesis yatırımlarımız sayesinde dünyadaki ilk 3 elektrikli otomobil üreticisinden biri olma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz.

    Türkiye’de de 2030 yılına kadar EV satışlarımızı yüzde 30 seviyesine çıkararak elektrikli otomobil denilince akla gelen ilk markalardan biri olmayı hedefliyoruz. Satışına başladığımız IONIQ 6 Advance versiyonumuz da yüzde 10 ÖTV avantajı sayesinde Hyundai’nin Türkiye’deki EV pazarında varlığını 2024 yılında güçlendirecek. İçten yanmalı B-SUV modellerle neredeyse aynı fiyatta olan IONIQ 6 Advance, ülkemizde kullanıcılara hem D segmenti konforunu hem de üst düzey elektrikli mobilite deneyimini bir arada sunacak” dedi.

    Hyundai’nin IONIQ 6 ile Türkiye’de başlattığı her zevke ve her bütçeye özel elektrikli araç stratejisi, 2024 yılında satışa sunulacak diğer modellerle devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    2518 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    elektrikli otomobil, Hyundai ve
    5 etiket daha otomobil fiyatları Ioniq 6 ioniq 6 advance Teknoloji Haberleri Yaşam
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