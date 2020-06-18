Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kia, garanti sürelerini 1 ay daha uzattı

    Salgın sürecinde alınan tedbirler çerçevesinde servislere gelemeyen müşterileri için garanti sürelerini 30 Haziran 2020'ye kadar uzatan Kia, kararını yeniden gözden geçirdi.
    2 sa.
    270
    12
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kia, garanti sürelerini 1 ay daha uzattı
    Tam Boyutta Gör

    Kia, 1 Şubat – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında araçlarının garantisi sona eren fakat salgın nedeniyle servislere gelemeyen müşterileri için garanti sürelerini 30 Haziran tarihine kadar uzatmıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Volkswagen Ticari Araç da garanti süresini 3 ay uzattı

    Mevcut durumu değerlendiren marka, 1 Nisan ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında garantisi sona eren araçların garanti sürelerinin 31 Temmuz 2020’ye kadar devam etmesine karar verdiğini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli Mini Cooper SE Türkiye fiyatı ve özellikleri"

    Bu kapsamda binek araçlarda 5 yıl 150.000 km, ticari araçlarda ise 3 yıl 100.000 km’ye kadar garantisi olan araçların salgın nedeniyle uzatılan garanti süreleri 1 ay daha devam edecek. Bu ek süre zarfında ücretsiz onarım hizmetinden faydalanmak isteyen Kia araç sahipleri, Kia yetkili servislerinden randevu alarak işlemlerini yaptırabilecek.

    Geçtiğimiz ay pek çok marka birbiri ardına açıklamalarda bulunmuş, salgın sebebiyle garanti sürelerini uzattıklarını duyurmuştu. Skoda, Audi, Tofaş (Fiat, Jeep, Alfa Romeo), Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar ve Volkswagen Ticari Araç, garanti sürelerini uzatan firmalar olmuştu.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 39 dk. Yeni vaka sayısında düne göre 125 azalma oldu (18 Haziran) 48 dk. ASUS ROG Phone 3 kanlı canlı görüntülendi 1 sa. Cyberpunk 2077'den bir kötü haber daha: İki ay ertelendi 1 sa. 3Doodler Build & Play dinamolu yazıcı satışa çıktı 1 sa. Netflix'in yeni fantastik dizisi Cursed'ın fragmanı yayınlandı 2 sa. Dell dünyanın ilk USB Tip-C hoparlör ve bağlantı merkezini duyurdu 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Kia, garanti sürelerini 1 ay daha uzattı Sonraki AirPower için tünelin ucundaki ışık göründü: İşte AirPower'a ait son prototipin görüntüleri 3 sa. Radeon Pro 5600M test sonuçları yüz güldürüyor 4 sa. Elektrikli Mini Cooper SE Türkiye fiyatı ve özellikleri 4 sa. Apple Watch satışları düşüşte 4 sa. Seste devrim! Elgato Wave 3 USB Mikrofon inceleme 5 sa. Tiger Lake işlemcisi Battlefield V’te oynanabilir deneyim sunuyor 5 sa. POCO F2 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı 5 sa. Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’e ortak oldu 6 sa. LGS ve YKS günleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 7 sa. Qualcomm robotlar için en güçlü 5G çözümünü duyurdu 7 sa. 2020 Mercedes-AMG E 63 ailesi yenilenen yüzüyle sahnede 8 sa. X-Ray kameralı OnePlus 8 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu 9 sa. Rekor Ethereum gönderim ücretlerinin arkasından piramit şeması çıktı 10 sa. Havakalkanı isimli teknoloji, uçakları Kovid-19’a karşı daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor 10 sa. Razer THX Spatial Audio uygulaması Windows 10 için satışa sunuldu 19 sa. Türkiye’de korona bağışıklığı %1,5’in altında 20 sa. Tweetlere ses kaydı ekleme özelliği iOS için kullanıma sunuldu 21 sa. Dünya ve Venüs, Mars'tan görüntülendi: İşte büyüleyici fotoğraf 21 sa. Lexar resmen DRAM pazarında 22 sa. MSI ve SEAGATE ortaklığında Dota 2 turnuvası düzenleniyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi