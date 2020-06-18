Kia, garanti sürelerini 1 ay daha uzattı

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Kia, 1 Şubat – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında araçlarının garantisi sona eren fakat salgın nedeniyle servislere gelemeyen müşterileri için garanti sürelerini 30 Haziran tarihine kadar uzatmıştı.

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Mevcut durumu değerlendiren marka, 1 Nisan ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında garantisi sona eren araçların garanti sürelerinin 31 Temmuz 2020’ye kadar devam etmesine karar verdiğini duyurdu.

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Bu kapsamda binek araçlarda 5 yıl 150.000 km, ticari araçlarda ise 3 yıl 100.000 km’ye kadar garantisi olan araçların salgın nedeniyle uzatılan garanti süreleri 1 ay daha devam edecek. Bu ek süre zarfında ücretsiz onarım hizmetinden faydalanmak isteyen Kia araç sahipleri, Kia yetkili servislerinden randevu alarak işlemlerini yaptırabilecek.

Geçtiğimiz ay pek çok marka birbiri ardına açıklamalarda bulunmuş, salgın sebebiyle garanti sürelerini uzattıklarını duyurmuştu. Skoda, Audi, Tofaş (Fiat, Jeep, Alfa Romeo), Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar ve Volkswagen Ticari Araç, garanti sürelerini uzatan firmalar olmuştu.

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