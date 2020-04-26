Tesla modelleri artık trafik ışıklarını ve dur işaretlerini tanıyor

Tam Boyutta Gör

ABD merkezli otomotiv şirketi Tesla, uzunca bir zamandır otopilotun trafik ışıkları ve dur işaretlerini tanıması için çalışmalar yapıyordu ve nihayet bu özellik kullanıma sunuldu.

Ayrıca Bkz. "Redmi Note 9'un tanıtım tarihi açıklandı"

Elektrikli otomobil üreticisi en son 2020.12.6 yazılım güncellemesinin bir parçası olarak, Autopilot teknolojisine trafik ışıklarının ve Dur işaretlerinin tanınmasını eklediğini bildirdi. Mart ayında, bu özelliğin ön sürümü bir grup Tesla sürücüsünün kullanımına açılmıştı ancak artık ABD'de daha geniş bir sürücü kitlesi bu özellikten faydalanabilecek. Güncelleme sürüm notunda, halen beta aşamasında olan inovasyonun, Tesla araçlarının kapalı olsalar bile trafik ışıklarını tanımasını ve kavşaklarda otomatik olarak yavaşlamasını sağlayacağı beirtiliyor.

Şimdilik ABD'de kullanılabiliyor

Sistemin işleyişi ise şu şekilde olacak: Tesla sürücüleri araç yavaşlamak üzereyken bir bildirim alacaklar ve otomobil durma çizgisinden önce duracak ve sistem, işaret veya ışıkları tespit edip ön konsoldaki ekranda gösterecek. Ardından direksiyondaki kişi sürüşe devam etmenin güvenli olduğunu doğrulamak için vites düğmesine veya gaz pedalına basarak otomobilin hareket etmesini sağlayacak. Aşağıdaki videoda bu özelliğin nasıl çalışacağını, bir Tesla sürücüsünün kamerasından izleyebilirsiniz.







Bu özellik şimdilik ABD'de kullanıma sunuldu ve diğer ülkelerde de kullanılabilmesi için şirketin yol işaretleri veritabanını daha da genişletmesi ve bu ülkelere uygun hale getirmesi gerekiyor. Bunun ne zaman gerçekleşeceği konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.

https://www.engadget.com/tesla-traffic-light-stop-sign-autopilot-183724262.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.