Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla modelleri artık trafik ışıklarını ve dur işaretlerini tanıyor

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, uzun bir süredir otomobillerinin trafik ışıklarını ve dur işaretlerini tanımasını sağlayacak otomatik bir sistem geliştiriyordu ve şimdi kullanıma sunuldu.
    2 sa.
    555
    18
    1
    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Tesla modelleri artık trafik ışıklarını ve dur işaretlerini tanıyor
    Tam Boyutta Gör

    ABD merkezli otomotiv şirketi Tesla, uzunca bir zamandır otopilotun trafik ışıkları ve dur işaretlerini tanıması için çalışmalar yapıyordu ve nihayet bu özellik kullanıma sunuldu.

    Ayrıca Bkz. "Redmi Note 9'un tanıtım tarihi açıklandı"

    Elektrikli otomobil üreticisi en son 2020.12.6 yazılım güncellemesinin bir parçası olarak, Autopilot teknolojisine trafik ışıklarının ve Dur işaretlerinin tanınmasını eklediğini bildirdi. Mart ayında, bu özelliğin ön sürümü bir grup Tesla sürücüsünün kullanımına açılmıştı ancak artık ABD'de daha geniş bir sürücü kitlesi bu özellikten faydalanabilecek. Güncelleme sürüm notunda, halen beta aşamasında olan inovasyonun, Tesla araçlarının kapalı olsalar bile trafik ışıklarını tanımasını ve kavşaklarda otomatik olarak yavaşlamasını sağlayacağı beirtiliyor.

    Şimdilik ABD'de kullanılabiliyor

    Sistemin işleyişi ise şu şekilde olacak: Tesla sürücüleri araç yavaşlamak üzereyken bir bildirim alacaklar ve otomobil durma çizgisinden önce duracak ve sistem, işaret veya ışıkları tespit edip ön konsoldaki ekranda gösterecek. Ardından direksiyondaki kişi sürüşe devam etmenin güvenli olduğunu doğrulamak için vites düğmesine veya gaz pedalına basarak otomobilin hareket etmesini sağlayacak. Aşağıdaki videoda bu özelliğin nasıl çalışacağını, bir Tesla sürücüsünün kamerasından izleyebilirsiniz.



    Bu özellik şimdilik ABD'de kullanıma sunuldu ve diğer ülkelerde de kullanılabilmesi için şirketin yol işaretleri veritabanını daha da genişletmesi ve bu ülkelere uygun hale getirmesi gerekiyor. Bunun ne zaman gerçekleşeceği konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.



    https://www.engadget.com/tesla-traffic-light-stop-sign-autopilot-183724262.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa.
    türkiyede hala bazı magandalar tanımıyor trafik ışıklarını, kırmızıda bastırıp geçiyor. helal olsun teslaya arabasına öğretmiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 45 dk. Realme'den yepyeni tasarımlı bir telefon geliyor 1 sa. Yeni vaka sayısında düşüş devam ediyor! İşte Koronavirüs salgınında son rakamlar 1 sa. Sony Xperia 1 II'nin çıkışı ertelendi 2 sa. Xiaomi Mi 10 Youth, Samsung yapımı ekranla geliyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Tesla modelleri artık trafik ışıklarını ve dur işaretlerini tanıyor Sonraki Microsoft, Chrome ile Outlook kullananlara ‘Edge tarayıcısına geçin’ uyarısı gösteriyor 3 sa. Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, doktorları COVID-19'dan koruyor 4 sa. Samsung monitör ve SSD’lere Bannerlord hediye 4 sa. Yurt dışından getirilen SIM kartlı cihazlar için kayıtsız kullanım süresi uzatılıyor 4 sa. Xiaomi dönen ekran ve kameraya sahip ilginç bir akıllı telefon patenti aldı 5 sa. Yeni Samsung Galaxy Watch sertifikalandı 6 sa. Battlefield 5 bu yaz son güncellemesini alacak 6 sa. Honor 10X'in X10 ismiyle geleceği onaylandı ve teknik özelliklerinden bir kısmı ortaya çıktı 7 sa. Sol taraftan şarj edilen MacBook Pro’lar ısınıyor 7 sa. Sistem toplayacaklar dikkat | Yeni fiyat/performans işlemcileri 7 sa. WD hangi sürücülerini SMR teknolojisiyle geliştirdiğini açıkladı 8 sa. Valorant'a rekabetçi modu geliyor! 8 sa. Microsoft tek boşluk mu çift boşluk mu kavgasını sonlandırıyor 9 sa. 6 çekirdekli Ryzen işlemcili Lenovo IdeaPad 5 satışa çıkıyor 10 sa. Koronavirüs salgın döneminde sosyal medya kullanımı tavan yaptı 11 sa. YOBYBO Note 20 tam kablosuz kulaklık kılıf tasarımı ile ses getirecek 11 sa. Bulut Sunucu Nedir? 19 sa. Renault Megane'ın geleceği belirsiz 19 sa. 2019'un en çok kazandıran filmleri belli oldu: Joker, Endgame ve daha fazlası 20 sa. Çin, Mars görevine verdiği ismi açıkladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Bu mesaj cihazınızı çökertebilir: Neredeyse tüm Apple aygıtlar...
    DonanımHaber
    Yeni iPhone SE performansıyla şaşırttı: İşte AnTuTu sonucu
    DonanımHaber
    Ev internetinizi hızlandırabileceğiniz ücretsiz, basit ve etki...
    DonanımHaber
    Venom 2'nin Tam İsmi Belli Oldu ve Vizyon Tarihi 8 Ay Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fortnite Android Sürümü Google Play'e Geldi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Virüs sizce ne zaman biter ? Anket var !
    DH Forum
    The Legend of Zelda: Breath of the Wild PC [Cemu&WiiU Helper] ...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim