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    Kia'nın yeni elektrikli SUV modeli EV9'dan ilk resmi görseller geldi

    2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanan elektrikli Kia EV9, henüz kamuflajlı olsa da tasarımında büyük oranda konsepte bağlı kalındığını görebiliyoruz. İşte detaylar:
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    Kia'nın yeni elektrikli aracı EV9'dan ilk resmi görseller geldi
    Tam Boyutta Gör

    Kia, ülkemizde de satışa sunulan elektrikli EV6'nın ardından onun büyük kardeşi EV9'u üretime hazırlıyor. Şirket, önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi planlanan Kia EV9'un test sürecinden bazı fotoğraflar paylaştı.

    Kia EV9, geçtiğimiz yıl konsept olarak tanıtılmış ve tasarımıyla ilgi çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise geliştirme sürecinde kullanılan prototipleri görmekteyiz. Henüz üzerinde kamuflaj olsa da genel görünüm olarak konsepte sadık kalındığı açık. Öte yandan seri üretim için hatların yumuşatıldığı da gözlerden kaçmıyor.

    Elektrikli Kia EV9'un ön bölümündeki dikey aydınlatmalar, ortadaki gri şeritlerle birleştiğinde büyük bir çerçeve görüntüsü oluşturuyor. Ayrıca farların konseptteki gibi A sütununa doğru uzadığını görüyoruz. Alt kısımda konsepttekine kıyasla daha küçük bir merkez havalandırma tercih edilmiş. Onu çevreleyen gri koruma plakasının tasarımı da konsepttekiyle oldukça benzer.

    Kia'nın yeni elektrikli aracı EV9'dan ilk resmi görseller geldi
    Tam Boyutta Gör

    SUV'a profilden baktığımızda siyah renkli aerodinamik jantlar ve geniş plastik eklentiler dikkat çekiyor. Geriye doğru düz bir biçimde alçalan tavan ve D sütununun tasarımı da konsept ile oldukça benzer. Bunun dışında konsept çalışmasındaki geriye doğru açılan arka kapılar yerini geleneksel düzene bırakmış. Küçük kardeşi EV6'da olduğu gibi EV9 modelinde de gizli kapı kolları kullanılmış.

    Teknik detaylar henüz belli değil ancak hedeflenen menzilin 482 kilometre olduğunu biliyoruz. Ayrıca araçtaki hızlı şarj teknolojisinin bataryayı 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 dolum seviyesine ulaştırabileceği belirtilmişti. Son olarak, E-GMP platformunu kullancağını bildiğimiz aracın ölçülerinin konsept ile aynı kalması durumunda 4930 mm uzunluk, 2055 mm genişlik, 1790 mm yükseklik ve 3100 mm aks mesafesinden söz ediyor olacağız.

    İç mekanında üç sıra koltuk düzeniyle gelecek olan Kia EV9, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulmuş olacak. Kia'nın Avrupa pazarındaki en büyük ve en pahalı modeli olacağını bildiğimiz EV9 ile ilgili yeni gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    Aşağıdaki galeride 2021'de tanıtılan EV9 konseptinin iç ve dış tasarımını inceleyebilirsiniz:

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 23 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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