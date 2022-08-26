Kia'nın yeni elektrikli SUV modeli EV9'dan ilk resmi görseller geldi

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Kia, ülkemizde de satışa sunulan elektrikli EV6'nın ardından onun büyük kardeşi EV9'u üretime hazırlıyor. Şirket, önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi planlanan Kia EV9'un test sürecinden bazı fotoğraflar paylaştı.

Kia EV9, geçtiğimiz yıl konsept olarak tanıtılmış ve tasarımıyla ilgi çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise geliştirme sürecinde kullanılan prototipleri görmekteyiz. Henüz üzerinde kamuflaj olsa da genel görünüm olarak konsepte sadık kalındığı açık. Öte yandan seri üretim için hatların yumuşatıldığı da gözlerden kaçmıyor.

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Elektrikli Kia EV9'un ön bölümündeki dikey aydınlatmalar, ortadaki gri şeritlerle birleştiğinde büyük bir çerçeve görüntüsü oluşturuyor. Ayrıca farların konseptteki gibi A sütununa doğru uzadığını görüyoruz. Alt kısımda konsepttekine kıyasla daha küçük bir merkez havalandırma tercih edilmiş. Onu çevreleyen gri koruma plakasının tasarımı da konsepttekiyle oldukça benzer.

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SUV'a profilden baktığımızda siyah renkli aerodinamik jantlar ve geniş plastik eklentiler dikkat çekiyor. Geriye doğru düz bir biçimde alçalan tavan ve D sütununun tasarımı da konsept ile oldukça benzer. Bunun dışında konsept çalışmasındaki geriye doğru açılan arka kapılar yerini geleneksel düzene bırakmış. Küçük kardeşi EV6'da olduğu gibi EV9 modelinde de gizli kapı kolları kullanılmış.

Teknik detaylar henüz belli değil ancak hedeflenen menzilin 482 kilometre olduğunu biliyoruz. Ayrıca araçtaki hızlı şarj teknolojisinin bataryayı 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 dolum seviyesine ulaştırabileceği belirtilmişti. Son olarak, E-GMP platformunu kullancağını bildiğimiz aracın ölçülerinin konsept ile aynı kalması durumunda 4930 mm uzunluk, 2055 mm genişlik, 1790 mm yükseklik ve 3100 mm aks mesafesinden söz ediyor olacağız.

İç mekanında üç sıra koltuk düzeniyle gelecek olan Kia EV9, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulmuş olacak. Kia'nın Avrupa pazarındaki en büyük ve en pahalı modeli olacağını bildiğimiz EV9 ile ilgili yeni gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

Aşağıdaki galeride 2021'de tanıtılan EV9 konseptinin iç ve dış tasarımını inceleyebilirsiniz:

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