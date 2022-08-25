Tesla Semi'nin üretim versiyonunun iç mekanı sergilendi: İşte son hali

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Tesla Semi 2023'e ait yeni fotoğraf ve videolar yayınlandı. Amerika merkezli şirketin resmi web sayfasında paylaşılan görüntüler, elektrikli tırın üretim versiyonunun iç mekanını gözler önüne seriyor. Elon Musk'a göre aracın teslimatları bu yıl başlayacak.

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Fütüristik iç mekanda ilk göze çarpan şey kabinin merkezine konumlandırılmış sürücü koltuğu olarak öne çıkıyor. Bu yaklaşım sürücülere yola hakim bir görüş sağlayacak. Ayrıca İngiltere ve trafiğin soldan aktığı ülkeler için ayrı versiyonların yapılmasına gerek kalmayacak.

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Tüm bilgiler iki büyük ekranda

Direksiyon simidinin her iki tarafında, Tesla Model 3 ve Model Y'den alınan iki adet büyük ekran var. Bunlarda gösterge, multimedya ve navigasyon verilerinin yanı sıra yan aynalardaki kameralardan gelen görüntüler gösterilecek.

Tesla Semi'nin direksiyonunda dönüş sinyalleri ve korna gibi işlevler için muhtemelen dokunmatik birkaç tuş bunuluyor. Sürücünün sağ tarafında bardak tutucuları ve akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği bulunan bir konsola yer verildiğini görüyoruz.

Önce 800 km menzilli versiyon gelecek

Yeni Tesla Semi'nin yıl sonuna kadar tam ölçekli üretime gireceği kısa süre önce Elon Musk tarafından duyurulmuştu. İlk olarak elektrikli tırın 800 km menzil sunan en üst versiyonunun teslimatları yapılacak. Fiyat etiketi için 180.000 dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor.

Daha sonra ise uygun fiyatlı 150.000 dolarlık model sunulacak. Tesla Semi'nin bu varyantı tek şarjla 480 km yol yapabilecek. Elektrikli tırın 36 tona kadar yük çekebildiğini hatırlatalım. Tesla Semi tam yükle 20 saniyede, yüksüz olarak 5 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor.

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Tesla Semi'nin üretim versiyonunun iç mekanı sergilendi