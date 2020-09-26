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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kılıf çıkartmaları "iPhone 12 mini" ismini onayladı

    iPhone 12 mini ismi, iPhone 12'nin sızdırılan kılıf çıkartmalarında ortaya çıktı. iPhone 12 mini, serinin en küçük boyutlu ve düşük bütçeli modeli olacak.
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    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Kılıf çıkartmaları
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    13 Ekim'de duyurulması beklenen iPhone 12 serisinin kılıf etiketleri sızdırıldı. Apple'ın İrlanda'daki uluslararası dağıtım merkezinde çekildiği iddia edilen fotoğraf, iPhone 12 modellerinin slikon kılıf çıkartmalarını içeriyor.

    Ayrıca Bkz. "Akıllı telefon fiyatları artıyor: Yılın 2. çeyreğinde %10 artış"

    iPhone 12 mini, ailenin küçük ekranlı ve uygun fiyatlı modeli olacak

    Apple'ın bu yıl tarihinde ilk kez 4 iPhone modeli birden tanıtacağı uzunca bir süredir konuşuluyor. Bu telefonlar şimdiye kadar iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak dile getirilse de bir süredir en küçük modelin iPhone 12 mini olarak adlandırılacağına dair söylemler dolaşıyor ortalıkta. 

    Kılıf çıkartmaları
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    Bu söylemlerin çoğalmasının haklı bir sebebi olacak ki sızdırılan kılıf çıkartmaları da iPhone 12 mini ismini doğruluyor. Bununla birlikte Apple'ın iPhone 12 Max adında bir isimlendirmeye gitmeyeceğini de ortaya koyan görsele göre bu yıl duyurulacak iPhone modellerinin ismi iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olacak.

    iPhone 12 mini nasıl olacak?

    • Gövde: Alüminyum
    • Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
    • Yonga: A14 Bionic
    • RAM: 4 GB
    • Hafıza: 128/256 GB
    • Batarya: 2227 mAh
    • Kamera (Arka): Ana+geniş açı
    • Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
    • Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)


    https://www.macrumors.com/2020/09/25/iphone-12-mini-appears-leaked-case-stickers/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 4 dk.
    Mini ama ekran boyutu da ufak değilmiş. 5.4 her işi görür. Ekran kasa oranıda iyiyse kaba telefon sevmeyenler beğenir diye düşünüyorum
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