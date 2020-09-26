Kılıf çıkartmaları "iPhone 12 mini" ismini onayladı

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13 Ekim'de duyurulması beklenen iPhone 12 serisinin kılıf etiketleri sızdırıldı. Apple'ın İrlanda'daki uluslararası dağıtım merkezinde çekildiği iddia edilen fotoğraf, iPhone 12 modellerinin slikon kılıf çıkartmalarını içeriyor.

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iPhone 12 mini, ailenin küçük ekranlı ve uygun fiyatlı modeli olacak

Apple'ın bu yıl tarihinde ilk kez 4 iPhone modeli birden tanıtacağı uzunca bir süredir konuşuluyor. Bu telefonlar şimdiye kadar iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak dile getirilse de bir süredir en küçük modelin iPhone 12 mini olarak adlandırılacağına dair söylemler dolaşıyor ortalıkta.

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Bu söylemlerin çoğalmasının haklı bir sebebi olacak ki sızdırılan kılıf çıkartmaları da iPhone 12 mini ismini doğruluyor. Bununla birlikte Apple'ın iPhone 12 Max adında bir isimlendirmeye gitmeyeceğini de ortaya koyan görsele göre bu yıl duyurulacak iPhone modellerinin ismi iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olacak.

iPhone 12 mini nasıl olacak?

Gövde: Alüminyum

Alüminyum Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran Yonga: A14 Bionic

A14 Bionic RAM: 4 GB

4 GB Hafıza: 128/256 GB

128/256 GB Batarya: 2227 mAh

2227 mAh Kamera (Arka): Ana+geniş açı

Ana+geniş açı Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık

5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)

https://www.macrumors.com/2020/09/25/iphone-12-mini-appears-leaked-case-stickers/

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