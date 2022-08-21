Yine Android zararlısı alarmı, bu kez kılık değiştiriyor

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Gün geçmiyor ki Android cephesinden yeni bir zararlı yazılım istilası haberi gelmesin. Google’ın uygulama mağazasında yaptığı güvenlik geliştirmelerine rağmen saldırganlar farklı yöntemlerle bunları aşmaya devam ediyor.

Android zararlılarına dikkat

Bitdefender tarafından yapılan açıklamaya göre Google Play mağazasında zararlı yazılım barındıran 35 uygulama tespit edildi ve indirme sayıları 2 milyonu geride bırakmış durumda. Bu uygulamalar hileli reklam gösterimi, başka yazılım parçaları kurma gibi aktivitelerde bulunuyor.

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İşin ilginç tarafı ise uygulama kurulduktan sonra ismini ve ikonunu Ayarlar şeklinde değiştiriyor. Böylece kullanıcı tarafından bulunması zorlaşıyor. Araştırmacılar orijinal uygulamanın sayfasına hiç bir yorum gelmemesinden şüphelenerek böyle bir durumu tespit etmiş.

Diğer bir ilginç yöntem uygulamaların sık kullanılan sekmesinden gizlenmesi. Sürekli arka planda çalışmasına rağmen kullanıcı sık kullanılan uygulamalar sekmesine açtığında kendisini saklayabiliyor. Google raporun ardından uygulamaları mağazadan kaldırmış. Aşağıda listelenen ve farklı Ayarlar uygulaması gibi görünen tüm uygulamaların derhal silinmesi isteniyor:

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Math Solver - Camera Helper

Photopix Effects - Art Filter

Led Theme - Colorful Keyboard

Keyboard - Fun Emoji, Sticker

Smart Wifi

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Art Girls Wallpaper HD

Cat Simulator

Smart QR Creator

Colorize Old Photo

GPS Location Finder

Girls Art Wallpaper

Smart QR Scanner

GPS Location Maps

Volume Control

Secret Horoscope

Smart GPS Location

Animated Sticker Master

Personality Charging Show

Sleep Sounds

QR Creator

Media Volume Slider

Secret Astrology

Colorize Photos

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