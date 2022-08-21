Yine Android zararlısı alarmı, bu kez kılık değiştiriyor

Gün geçmiyor ki Android cephesinden yeni bir zararlı yazılım istilası haberi gelmesin. Google’ın uygulama mağazasında yaptığı güvenlik geliştirmelerine rağmen saldırganlar farklı yöntemlerle bunları aşmaya devam ediyor.
Android zararlılarına dikkat
Bitdefender tarafından yapılan açıklamaya göre Google Play mağazasında zararlı yazılım barındıran 35 uygulama tespit edildi ve indirme sayıları 2 milyonu geride bırakmış durumda. Bu uygulamalar hileli reklam gösterimi, başka yazılım parçaları kurma gibi aktivitelerde bulunuyor.
İşin ilginç tarafı ise uygulama kurulduktan sonra ismini ve ikonunu Ayarlar şeklinde değiştiriyor. Böylece kullanıcı tarafından bulunması zorlaşıyor. Araştırmacılar orijinal uygulamanın sayfasına hiç bir yorum gelmemesinden şüphelenerek böyle bir durumu tespit etmiş.
Diğer bir ilginç yöntem uygulamaların sık kullanılan sekmesinden gizlenmesi. Sürekli arka planda çalışmasına rağmen kullanıcı sık kullanılan uygulamalar sekmesine açtığında kendisini saklayabiliyor. Google raporun ardından uygulamaları mağazadan kaldırmış. Aşağıda listelenen ve farklı Ayarlar uygulaması gibi görünen tüm uygulamaların derhal silinmesi isteniyor:
- Walls light - Wallpapers Pack
- Big Emoji - Keyboard
- Grad Wallpapers - 3D Backdrops
- Engine Wallpapers - Live & 3D
- Stock Wallpapers - 4K & HD
- EffectMania - Photo Editor
- Art Filter - Deep Photoeffect
- Fast Emoji Keyboard
- Create Sticker for Whatsapp
- Math Solver - Camera Helper
- Photopix Effects - Art Filter
- Led Theme - Colorful Keyboard
- Keyboard - Fun Emoji, Sticker
- Smart Wifi
- My GPS Location
- Image Warp Camera
- Art Girls Wallpaper HD
- Cat Simulator
- Smart QR Creator
- Colorize Old Photo
- GPS Location Finder
- Girls Art Wallpaper
- Smart QR Scanner
- GPS Location Maps
- Volume Control
- Secret Horoscope
- Smart GPS Location
- Animated Sticker Master
- Personality Charging Show
- Sleep Sounds
- QR Creator
- Media Volume Slider
- Secret Astrology
- Colorize Photos
- Phi 4K Wallpaper - Anime HD
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
batarya nasıl anlaşılır