Starlink uydu interneti basit bir cihazla hacklendi

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Elon Musk’ın sahip olduğu SpaceX tarafından başlatılan Starlink uydu internet hizmeti 400 bin aboneyi geride bırakırken pek çok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Özellikle ABD karşıtı olan ülkeler uydu zinciri ile haberleşmenin takip edileceğini iddia ediyor. Haksız da sayılmazlar.

Starlink hacklendi

SpaceX tarafından başlatılan Hackathon esnasında sergilenen bir proje, çok basit cihazlar ile Starlink uydularına erişim sağlanabileceğini gösterdi. Wouters ekibi ARM işlemci ve güvenli bir yazılım kullanan bir kutuyu Starlink çanağına entegre ederek ağda kod çalıştırmayı başardı. ROM yüklemesi esnasında bir voltaj hata enjeksiyonu hamlesiyle onaylama bölümünün atlanabildiği ifade ediliyor.

Çin’in hedefi Starlink’i durdurmak 2 ay önce eklendi

Bu kodlar ile tüm ağa erişebilen ekip ayrıca Starlink hizmetinin normalde erişime kapalı olan kısımlarına da girdi. Starlink artık global bir hizmet olduğu için haliyle bu tür bir durum uluslararası çapta güvenlik riski oluşturabilir.

SpaceX proje geliştiricilerini tebrik ederek bahse konu yazılım açığını kapattığını açıkladı. Ne var ki araştırmacılar uydu terminallerinde kullanılan işlemcinin yenisi ile değiştirilmesi gerektiğini ve bir saldırı riskinin oluşabileceğini belirtiyor. Starlink hali hazırda 2500 uyduya sahip ve 200Mbps seviyesine kadar internet sağlayabiliyor.

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Starlink hizmetinde açık bulundu