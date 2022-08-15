Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Starlink uydu interneti basit bir cihazla hacklendi

    Bir grup araştırmacı basit bir ARM cihazı kullanarak Starlink uydu ağının erişime kapalı olan bölümlerine dahi girmeyi başardı. SpaceX ise ekibi tebrik etti.    
    Oy Ver

    Starlink
    Tam Boyutta Gör

    Elon Musk’ın sahip olduğu SpaceX tarafından başlatılan Starlink uydu internet hizmeti 400 bin aboneyi geride bırakırken pek çok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Özellikle ABD karşıtı olan ülkeler uydu zinciri ile haberleşmenin takip edileceğini iddia ediyor. Haksız da sayılmazlar.

    Starlink hacklendi

    SpaceX tarafından başlatılan Hackathon esnasında sergilenen bir proje, çok basit cihazlar ile Starlink uydularına erişim sağlanabileceğini gösterdi. Wouters ekibi ARM işlemci ve güvenli bir yazılım kullanan bir kutuyu Starlink çanağına entegre ederek ağda kod çalıştırmayı başardı. ROM yüklemesi esnasında bir voltaj hata enjeksiyonu hamlesiyle onaylama bölümünün atlanabildiği ifade ediliyor.

    Bu kodlar ile tüm ağa erişebilen ekip ayrıca Starlink hizmetinin normalde erişime kapalı olan kısımlarına da girdi. Starlink artık global bir hizmet olduğu için haliyle bu tür bir durum uluslararası çapta güvenlik riski oluşturabilir.

    SpaceX proje geliştiricilerini tebrik ederek bahse konu yazılım açığını kapattığını açıkladı. Ne var ki araştırmacılar uydu terminallerinde kullanılan işlemcinin yenisi ile değiştirilmesi gerektiğini ve bir saldırı riskinin oluşabileceğini belirtiyor. Starlink hali hazırda 2500 uyduya sahip ve 200Mbps seviyesine kadar internet sağlayabiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Profil resmi
    Liquist 4 gün önce

    ecek acak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız