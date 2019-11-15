Kimlik avı saldırıları ülkemizde giderek artıyor

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Günlük hayatta işletim sistemi tabanlı elektronik cihazların kullanımı arttıkça siber saldırıların sayısı da katlanarak artıyor. Son dönemde en sık rastlanan zararlı yazılımlar fidye yazılımları ve kimlik avı platformları oldu. Ülkemizde kimlik avı saldırılarında önemli bir artış var.

Giderek artıyor

Kimlik avı saldırıları yasal bir web sitesi gibi görünerek gerçekte, banka kartı ayrıntılarını, kişisel bilgileri ve benzeri diğer hassas verileri çalma amaçlı oluşturulmuş platformlar üzerinden yapılıyor. Kullanıcı gerçeğini aratmayan görünüme aldanarak kimlik veya kredi kartı gibi bilgilerini girdiğinde ise iş işten geçmiş oluyor.

Kaspersky tarafından yılın ilk çeyreğinde yapılan araştırmalara göre ülkemizde kimlik avı saldırılarının sayısı 3 milyonu geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 civarında bir artış yaşandığı ifade ediliyor.

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Kimlik avı saldırılarını ifade eden rakamlar yükselişteyken Türkiye’de finansal kötü amaçlı yazılımlardan etkilenen kullanıcıların oranında ise düşüş görülüyor: 2019’un ilk çeyreğiyle üçüncü çeyreği kıyaslandığında bu tehditle karşılaşan kullanıcıların oranında yüzde 34’lük bir düşüş yaşandığı dikkat çekiyor. Bunun en büyük sebebi ise bankacılık Truva atlarının yerine fidye yazılımları, kripto-madencilik yazılımları ve parola hırsızlığı yönteminin daha fazla tercih edilmesi

Daha elverişli bir ortam sunması sayesinde mobil platformlar siber suçlular için tercih sebebi olduğundan, finansal tehditlerin kurbanı sıklıkla mobil kullanıcılar oluyor.

Kaspersky’nin kullanıcılara önerileri ise mutlaka bir güvenlik yazılımı kullanılması, işletim sistemlerinde güncellemelerin mutlaka kurulması, güvenilmeyen kişilerden gelen gönderilerin açılmaması, güvenilmeyen sitelere girilmemesi şeklinde sıralanıyor.