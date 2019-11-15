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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kimlik avı saldırıları ülkemizde giderek artıyor

    Kullanıcıların kişisel ve finans verilerini çalmaya yönelik olarak yapılan kimlik avı saldırıları ülkemizde giderek artıyor. Yılın ilk çeyreğinde 3 milyondan fazla kimlik avı saldırısı oldu.
    1 hf.
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    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kimlik avı saldırıları ülkemizde giderek artıyor
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    Günlük hayatta işletim sistemi tabanlı elektronik cihazların kullanımı arttıkça siber saldırıların sayısı da katlanarak artıyor. Son dönemde en sık rastlanan zararlı yazılımlar fidye yazılımları ve kimlik avı platformları oldu. Ülkemizde kimlik avı saldırılarında önemli bir artış var.

    Giderek artıyor

    Kimlik avı saldırıları yasal bir web sitesi gibi görünerek gerçekte, banka kartı ayrıntılarını, kişisel bilgileri ve benzeri diğer hassas verileri çalma amaçlı oluşturulmuş platformlar üzerinden yapılıyor. Kullanıcı gerçeğini aratmayan görünüme aldanarak kimlik veya kredi kartı gibi bilgilerini girdiğinde ise iş işten geçmiş oluyor.

    Kaspersky tarafından yılın ilk çeyreğinde yapılan araştırmalara göre ülkemizde kimlik avı saldırılarının sayısı 3 milyonu geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 civarında bir artış yaşandığı ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesine 3 arka kameralı HTC Desire 19s geliyor"

    Kimlik avı saldırılarını ifade eden rakamlar yükselişteyken Türkiye’de finansal kötü amaçlı yazılımlardan etkilenen kullanıcıların oranında ise düşüş görülüyor: 2019’un ilk çeyreğiyle üçüncü çeyreği kıyaslandığında bu tehditle karşılaşan kullanıcıların oranında yüzde 34’lük bir düşüş yaşandığı dikkat çekiyor. Bunun en büyük sebebi ise bankacılık Truva atlarının yerine fidye yazılımları, kripto-madencilik yazılımları ve parola hırsızlığı yönteminin daha fazla tercih edilmesi

    Daha elverişli bir ortam sunması sayesinde mobil platformlar siber suçlular için tercih sebebi olduğundan, finansal tehditlerin kurbanı sıklıkla mobil kullanıcılar oluyor.

    Kaspersky’nin kullanıcılara önerileri ise mutlaka bir güvenlik yazılımı kullanılması, işletim sistemlerinde güncellemelerin mutlaka kurulması, güvenilmeyen kişilerden gelen gönderilerin açılmaması, güvenilmeyen sitelere girilmemesi şeklinde sıralanıyor.



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    serafon 1 hf.
    Hırsızların eli kesilse memlekette sağlam adam kalmayacak neredeyse. Herkes kendi çapında az veya çok hırsızlık yapıyor ve bazıları belki bunu o kadar içselleştirmiş ki düşünmüyor bile!
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    AktifProje 1 hf. 3qzotix
    Cimere yazin, uyarı almadan akillanmazlar.
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    Feyzuli 1 hf.
    Refah oranı yüksek ülkelerde denesinler böyle şeyleri ne çalacaklar yoksa borçlarımızı mı? :d
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    danlabilic 1 hf.
    kimlik avı yapılmasına gerek yok ki, 2016 yılında milyonlarca insanın bilgileri tek bi site üzerinden indirilebiliyordu ne çabuk unuttuk?:D
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    Carlsberg7539 1 hf. danlabilic
    illaki o bilgileri hala saklayanlar vardır, çok yazık adreslerimiz telefon numaralarımız her şey bilmediğimiz insanların elinde hala daha.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    deniz_sea 1 hf. danlabilic
    Bu mevzu neydi ben hatırlayamadım, biraz daha bilgi verirmisiniz.
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