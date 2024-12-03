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    Türkçe dil destekli Kingdom Come Deliverance 2'den oynanış fragmanı paylaşıldı

    En başarılı orta çağ RPG oyunlarından Kingdom Come: Deliverance'ın ikinci oyunundan yeni oynanış fragmanı paylaşıldı. İşte Türkçe dil desteği sunacak oyundan görüntüler...
    Kingdom Come Deliverance 2 için yeni oynanış fragmanı paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Warhorse Studios tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz Ağustos ayında duyurulan Kingdom Come: Deliverance 2 için yepyeni bir oynanış fragmanı paylaşıldı. Oyuncuların Orta Çağ Bohemya’sına adım atacağı Kingdom Come Deliverance 2, Türkçe dil desteğiyle birlikte çıkış yapacak. İşte yeni oyundan görüntüler...

    Kingdom Come: Deliverance 2'den 43 dakikalık oynanış videosu yayınlandı

    Kaçıranlar için Warhorse Studios’un sevilen aksiyon RPG oyunu Kingdom Come: Deliverance, tarihsel doğruluğu, gerçekçiliği ve hayatta kalma unsurlarıyla oyuncuların oldukça beğendiği bir yapım oldu. Ayrıca görsel anlamda da Crytek'in CryENGINE oyun motoruna dayanıyor.

    Yeni fragmanda ise orta çağ savaşlarını, kasaba hayatını, ikili ilişkileri ve kuşatmaları görüyoruz. Ayrıca çatışma mekaniğinin de daha oturaklı göründüğünü söyleyebiliriz. Videoda, genç bir adam olan Skalitz'li Henry'nin rolünü üstleniyoruz ve iç savaş sonrasında ortaya çıkan kaosta oradan oraya sürükleneceğiz gibi görünüyor.

    Warhorse Studios oyunun sistem gereksinimlerini henüz paylaşmadı. Öte yandan çıkışıyla beraber hem DLSS hem de AMD FSR desteğine sahip olacak. Ayrıca tartışmalı Denuvo koruması da oyunda yer almayacak. Warhorse Studios tarafından geliştirilen Kingdom Come: Deliverance 2, 11 Şubat 2025 tarihinde çıkacak ve PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarına gelecek. 

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