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    Anlık Bildirim

    Kingdom Come: Deliverance 2, 1 günde inanılmaz başarı sağladı!

    Warhorse Studios'un ortaçağ temalı aksiyon RPG'si Kingdom Come: Deliverance 2, 4 Şubat'ta çıkış yaptı ve yalnızca bir günde inanılmaz bir başarıya imza atıldı.  
    Kingdom Come Deliverance 2 1 milyon satış Tam Boyutta Gör
    Warhorse Studios, yeni çıkan ortaçağ oyunu Kingdom Come Deliverance 2’nin tüm platformlarda 1 milyon satış adedini aşarak büyük bir kilometre taşını çoktan geçtiğini açıkladı.

    Stüdyo, sosyal medya platformu üzerinden “Bir milyondan fazla kişi dünyamıza adım attı. Desteğiniz için fazlasıyla minnettarız. KCD2’ye zafer kazandırdığınız için teşekkür ederiz.” paylaşımında bulundu.

    Steam'de en çok oynanan 10 oyun arasında

    Kingdom Come Deliverance II, ayrıca Steam’de 164.000 oyuncuyla en çok oynanan oyunlar listesinde ilk beşe girdi, sonradan düştü. Steam kullanıcı yorumları da oldukça olumlu bir tablo çiziyor; oyuncuların birçoğu yavaş ve otantik oynanışın yanı sıra grafik optimizasyonlarını övüyor.

    Warhorse Studios, oyuna ilkbaharda ücretsiz bir güncelleme sunacak; at yarışı ve hardcore modu eklenecek. Bunu takiben, yıl boyunca üç genişleme paketinin sunulması planlanıyor.

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