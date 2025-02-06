Kingdom Come: Deliverance 2, 1 günde inanılmaz başarı sağladı!

Stüdyo, sosyal medya platformu üzerinden “Bir milyondan fazla kişi dünyamıza adım attı. Desteğiniz için fazlasıyla minnettarız. KCD2’ye zafer kazandırdığınız için teşekkür ederiz.” paylaşımında bulundu.
Steam'de en çok oynanan 10 oyun arasında
Kingdom Come Deliverance II, ayrıca Steam’de 164.000 oyuncuyla en çok oynanan oyunlar listesinde ilk beşe girdi, sonradan düştü. Steam kullanıcı yorumları da oldukça olumlu bir tablo çiziyor; oyuncuların birçoğu yavaş ve otantik oynanışın yanı sıra grafik optimizasyonlarını övüyor.
Warhorse Studios, oyuna ilkbaharda ücretsiz bir güncelleme sunacak; at yarışı ve hardcore modu eklenecek. Bunu takiben, yıl boyunca üç genişleme paketinin sunulması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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