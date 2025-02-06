Kingdom Come: Deliverance 2, 1 günde inanılmaz başarı sağladı!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Warhorse Studios, yeni çıkan ortaçağ oyunu Kingdom Come Deliverance 2’nin tüm platformlarda 1 milyon satış adedini aşarak büyük bir kilometre taşını çoktan geçtiğini açıkladı.

Kingdom Come Deliverance 2 PC sistem gereksinimleri açıklandı 2 ay önce eklendi

Stüdyo, sosyal medya platformu üzerinden “Bir milyondan fazla kişi dünyamıza adım attı. Desteğiniz için fazlasıyla minnettarız. KCD2’ye zafer kazandırdığınız için teşekkür ederiz.” paylaşımında bulundu.

Steam'de en çok oynanan 10 oyun arasında

Kingdom Come Deliverance II, ayrıca Steam’de 164.000 oyuncuyla en çok oynanan oyunlar listesinde ilk beşe girdi, sonradan düştü. Steam kullanıcı yorumları da oldukça olumlu bir tablo çiziyor; oyuncuların birçoğu yavaş ve otantik oynanışın yanı sıra grafik optimizasyonlarını övüyor.

Warhorse Studios, oyuna ilkbaharda ücretsiz bir güncelleme sunacak; at yarışı ve hardcore modu eklenecek. Bunu takiben, yıl boyunca üç genişleme paketinin sunulması planlanıyor.

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Kingdom Come: Deliverance 2'den inanılmaz başarı!