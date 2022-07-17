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    Netflix, Kingdom’ın oyununu geliştiriyor

    Geçtiğimiz aylarda oyun dünyasına adım atan Netflix, sevilen dizisi Kingdom'ın oyununu geliştiriyor. Kingdom: The Blood olarak adlandırılan oyun, ilgi çekici videosu ile duyuruldu.
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    Kingdom'ın oyunu geliyor
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    Popüler video akış platformu Netflix, geçtiğimiz aylarda oyun dünyasına gireceğini duyurmuştu. Bu zamana kadar oyun dünyasında ufak projelere imza atan firma, yüksek bütçeli bir oyun geliştiriyor. Netflix’in yeni oyunu, sevilen dizi Kingdom evrenine dahil olacak.

    Kingdom: The Blood’dan ilk video yayınlandı

    Netflix’in popüler Güney Koreli dizisi Kingdom, geçmişte olabilecek bir zombi hikayesini anlatıyor. Platformun en popüler dizilerinden olan Kingdom için Netflix, bir oyun geliştiriyor. Kingdom: The Blood olarak adlandırılan oyundan ilk fragman yayınlandı. Samurai Jack: Battle Through Time’a benzer bir oynanış sunması beklenen The Blood’ın çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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