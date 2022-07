Netflix, Kingdom’ın oyununu geliştiriyor

Tam Boyutta Gör

Popüler video akış platformu Netflix, geçtiğimiz aylarda oyun dünyasına gireceğini duyurmuştu. Bu zamana kadar oyun dünyasında ufak projelere imza atan firma, yüksek bütçeli bir oyun geliştiriyor. Netflix’in yeni oyunu, sevilen dizi Kingdom evrenine dahil olacak.

Kingdom: The Blood’dan ilk video yayınlandı

Netflix’in popüler Güney Koreli dizisi Kingdom, geçmişte olabilecek bir zombi hikayesini anlatıyor. Platformun en popüler dizilerinden olan Kingdom için Netflix, bir oyun geliştiriyor. Kingdom: The Blood olarak adlandırılan oyundan ilk fragman yayınlandı. Samurai Jack: Battle Through Time’a benzer bir oynanış sunması beklenen The Blood’ın çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

