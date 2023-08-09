Netflix’in yeni uygulaması ile iOS cihazları oyun kontrolcüsüne dönüşüyor

Son yıllarda oyun dünyasına girmek için adımlar atan Netflix, sektördeki yatırımlarını arttırmaya devam ediyor. Netflix’in yeni uygulaması ile iOS cihazları oyun kontrolcüsü olarak kullanılabilecek.