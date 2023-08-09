Netflix’in yeni uygulaması ile iOS cihazları oyun kontrolcüsüne dönüşüyor

Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz yıllarda oyun dünyasına gireceğini açıklayan
Netflix, bu duyurusunun ardından sektördeki yatırımlarına başlamıştı. Video akış hizmetinde birçok basit oyuna yer veren firma, daha sonra Oxenfree’nin geliştiricisi Night School’u satın alarak ilk oyun stüdyosunu kurmuştu. Görünüşe göre firma, bu sektördeki yatırımlarına devam edecek.
Netflix Game Controller iOS için yayınlandı
Netflix’in yeni uygulaması iOS App Store’da yayınlandı.
Netflix Game Controller olarak adlandırılan uygulama, iOS cihazlarının oyun kontrolcüsü olarak kullanılmasına izin verecek. Netflix’in TV versiyonu ile eşleştirilecek uygulama, TV üzerinden Netflix oyunlarının oynanmasını daha kolay hale getirecek.
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Uygulama yayınlanmış olsa da kullanımı aktif hale getirilmedi ve Netflix bu konuda herhangi bir detay paylaşmadı. Hangi oyunların bu kontrol sistemini destekleyeceği veya servisin ne zaman kullanıma sunulacağı
henüz belli değil. Ayrıca Netflix, uygulamanın Android versiyonu hakkında herhangi bir açıklama yapmayacağını da belirtti. Tüm bunlara rağmen uygulamanın önümüzdeki haftalarda kullanılabilir olması bekleniyor. Netflix, oyun servisine önümüzdeki aylarda Storytellers, Paper Trail gibi önemli yapımlar ekleyecek. Ayrıca servise özel bir Assassin’s Creed ve LEGO: Legacy Heroes Unboxed yapımlarının yolda olduğu biliniyor. ve Monument Valley
Kaynakça
https://9to5mac.com/2023/08/08/netflix-game-controller-iphone-ipad/
https://www.engadget.com/netflix-just-released-a-game-controller-app-for-the-iphone-181609420.html
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