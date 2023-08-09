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    Netflix’in yeni uygulaması ile iOS cihazları oyun kontrolcüsüne dönüşüyor

    Son yıllarda oyun dünyasına girmek için adımlar atan Netflix, sektördeki yatırımlarını arttırmaya devam ediyor. Netflix’in yeni uygulaması ile iOS cihazları oyun kontrolcüsü olarak kullanılabilecek.
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    Netflix Game Controller uygulaması yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda oyun dünyasına gireceğini açıklayan Netflix, bu duyurusunun ardından sektördeki yatırımlarına başlamıştı. Video akış hizmetinde birçok basit oyuna yer veren firma, daha sonra Oxenfree’nin geliştiricisi Night School’u satın alarak ilk oyun stüdyosunu kurmuştu. Görünüşe göre firma, bu sektördeki yatırımlarına devam edecek. 

    Netflix Game Controller iOS için yayınlandı

    Netflix’in yeni uygulaması iOS App Store’da yayınlandı. Netflix Game Controller olarak adlandırılan uygulama, iOS cihazlarının oyun kontrolcüsü olarak kullanılmasına izin verecek. Netflix’in TV versiyonu ile eşleştirilecek uygulama, TV üzerinden Netflix oyunlarının oynanmasını daha kolay hale getirecek.

    Netflix Game Controller uygulaması yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Uygulama yayınlanmış olsa da kullanımı aktif hale getirilmedi ve Netflix bu konuda herhangi bir detay paylaşmadı. Hangi oyunların bu kontrol sistemini destekleyeceği veya servisin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Ayrıca Netflix, uygulamanın Android versiyonu hakkında herhangi bir açıklama yapmayacağını da belirtti. Tüm bunlara rağmen uygulamanın önümüzdeki haftalarda kullanılabilir olması bekleniyor. Netflix, oyun servisine önümüzdeki aylarda Storytellers, Paper Trail ve Monument Valley gibi önemli yapımlar ekleyecek. Ayrıca servise özel bir Assassin’s Creed ve LEGO: Legacy Heroes Unboxed yapımlarının yolda olduğu biliniyor. 
    Kaynakça https://9to5mac.com/2023/08/08/netflix-game-controller-iphone-ipad/ https://www.engadget.com/netflix-just-released-a-game-controller-app-for-the-iphone-181609420.html
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