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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kingston maliyete oynayan NV1 SSD sürücüsünü duyurdu

    Kingston NV1 tek taraflı M.2 SSD sürücüsü tatmin edici performans değerlerini uygun bir fiyat etiketi ile sunmayı amaçlıyor. Kingston NV1 SSD özellikleri haberimizde.
    30 Mart 2021, 22:00 (53 dk.)
    202
    22
    1
    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kingston maliyete oynayan NV1 SSD sürücüsünü duyurdu
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    Bilgisayarında hızlı bir yükseltme için uygun fiyatlı SSD arayanlar için Kingston’dan yeni bir hamle geldi. Kingston NV1 SSD modeli en uygun fiyata en iyi performansı sunmayı amaçlıyor.

    Kingston NV1 SSD neler sunuyor?

    Giriş seviyesine yönelik olarak hazırlanan Kingston NV1 SSD modeli tek taraflı ve M.2 2280 formatında. Yazma hızlarında 1700MB/s, okuma hızlarında 2100MB/s seviyelerine kadar çıkabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Kanadalı şirket dünyanın en hızlı üç tekerlekli elektrikli aracını geliştiriyor"

    Bekleme modunda 5 mW enerji tüketen sürücü en fazla 3.3W seviyesine çıkıyor. Kompakt yapısı ince dizüstüler ve mini PC modelleri için ideal. 500GB kapasitede 120TBW, 1000GB kapasitede 240TBW ve 2000GB kapasitede 480TBW yazma ömrü sunuluyor. 3 yıl garanti ile gelen Kingston NV1 SSD sürücüsü kısa süre içerisinde raflardaki yerini alacak.



    https://www.techpowerup.com/280323/kingston-announces-nv1-nvme-pcie-ssd
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    L
    lterlemez 9 saat önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    napervasız 16 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    a2000 serisi ile çok sattı. bunu sürdürecek gibi.
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