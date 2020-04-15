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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kioxia ürün gamını güncelledi

    İsim değiştiren Toshiba isimlendirmede değişikliğe gitti. Firma imaj tazelemeyi amaçlıyor.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Kioxia ürün gamını güncelledi
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    Toshiba geçtiğimiz yıl ekim ayında isim değiştirerek Kioxa olarak anılmaya başlanmıştı. Hafıza çözümleri üreticisi bu kararın ardından yeni bir yüze sahip olmayı planlıyor.

    Renklendirmeler kullanılacak

    Kioxia yaptığı duyuruyla yeni duyuruyla SSD, USB bellek, MicroSD/SD kartlardan oluşan ürün gamı için yeni bir tasarıma geçtiğini açıkladı. Örneğin SSD’lerini karmaşık isimlendirmeler yerine daha basit isimler ve bunlarla eşleşen renklerle sunacak firma böylelikle daha akılda kalıcı ve kolay anlaşılabilir çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Silicon Power ince ve yüksek kapasiteli PC60 taşınabilir SSD’sini duyurdu"

    Açık mavi, açık yeşil ve turuncu gibi canlı renkler seçen Japon hafıza birimleri üreticisi böylelikle yenilikçi yönüne vurgu yapmak istiyor. Son olarak Kioxia markası altında satışa sunulacak tüketici ürün gamı bu ay itibariyle satışa sunulmaya başlanacak.



    https://www.guru3d.com/news-story/kioxia-corporation-launches-new-consumer-product-portfolio-(microsdsd-memory-cardsusb-memory-and-ssds).html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tahir40 (Tahir ) 2 sa. en beğenilen
    Daha yeni yetme firmalar marka olmak için tonla para harcar, reklam PR yapmaya uğraşır, adamlar kaliteyle özdeşleşmiş 150 yıllık Japon markası, ad değiştiriyor. Dik kafalı Japon askeri...
    Daha yeni yetme firmalar marka olmak için tonla para harcar, reklam PR yapmaya uğraşır, adamlar kaliteyle özdeşleşmiş 150 yıllık Japon markası, ad değiştiriyor....
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    tahir40 (Tahir ) 2 sa. en beğenilen
    Daha yeni yetme firmalar marka olmak için tonla para harcar, reklam PR yapmaya uğraşır, adamlar kaliteyle özdeşleşmiş 150 yıllık Japon markası, ad değiştiriyor. Dik kafalı Japon askeri...
    Yanıtla +4
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 3 sa.
    Vay be! Bir zamanlar notebook almak isteyene "Sağlam bir şey arıyorsan Toshiba al hacım" diye ilk tavsiye verilen kaliteyle özdeşleşmiş marka ile ne sorununuz vardı da Kioxia yaptınız anlamadım. Kötü yönetimin, kötü stratejilerin bir değeri yok etmesine bir örnek daha. Kioxia nedir ya çakma Xiaomi gibi!
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    NaciAydinlar 3 sa. yeni yorumcu
    İlk kez gördüm bu markayı
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