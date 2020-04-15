Kioxia ürün gamını güncelledi

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Toshiba geçtiğimiz yıl ekim ayında isim değiştirerek Kioxa olarak anılmaya başlanmıştı. Hafıza çözümleri üreticisi bu kararın ardından yeni bir yüze sahip olmayı planlıyor.

Renklendirmeler kullanılacak

Kioxia yaptığı duyuruyla yeni duyuruyla SSD, USB bellek, MicroSD/SD kartlardan oluşan ürün gamı için yeni bir tasarıma geçtiğini açıkladı. Örneğin SSD’lerini karmaşık isimlendirmeler yerine daha basit isimler ve bunlarla eşleşen renklerle sunacak firma böylelikle daha akılda kalıcı ve kolay anlaşılabilir çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

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Açık mavi, açık yeşil ve turuncu gibi canlı renkler seçen Japon hafıza birimleri üreticisi böylelikle yenilikçi yönüne vurgu yapmak istiyor. Son olarak Kioxia markası altında satışa sunulacak tüketici ürün gamı bu ay itibariyle satışa sunulmaya başlanacak.

https://www.guru3d.com/news-story/kioxia-corporation-launches-new-consumer-product-portfolio-(microsdsd-memory-cardsusb-memory-and-ssds).html

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