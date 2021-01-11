Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan WhatsApp açıklaması

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WhatsApp, kullanım koşullarını güncelledi ve uygulamayı kullanmak isteyenlerin bu koşulları kabul etmesini kabul etmesini şart koştu. Gizlilik sözleşmesinde yapılan değişikliğe göre WhatsApp’taki işletmelerle yapılan görüşmelere dair bazı veriler Facebook’la paylaşılacak. WhatsApp’ın bu kararı büyük tepkiye neden oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp hakkında bir açıklama yayınladı.

Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a soruşturma: Sözleşmeyi kabul etme zorunluluğu durduruldu"

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Facebook Türkiye’den WhatsApp güncellemesiyle ilgili resmi açıklama

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp’taki değişikliği incelemek üzere 12 Ocak’ta toplantı yapacak. Yapılan değişikliklerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlal edip etmediği incelenecek. Veri işleme şartları, veri ilkeleri, yurt dışına veri aktarımı konusunda değerlendirme yapılacak. Toplantı sonrasında kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı ifade ediliyor.

KVKK’dan yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizde son günlerde basına da yansıyan çeşitli haberlerden; Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların bu uygulamayı kullanamayacağı ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.01.2021 tarihli toplantısında konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile Kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın veri paylaşımını geçici olarak durdurdu

Rekabet Kurumu, WhatsApp hakkında soruşturma başlattı. WhatsApp'taki yeni sözleşmeyi kabul edenlerin verileri, soruşturma tamamlanıncaya kadar eski sözleşmenin izin verdiği ölçüde kullanılacak. Yeni koşullardaki veri paylaşımı izinleri geçici olarak durdurulacak. Ayrıca Rekabet Kurumu, soruşturma tamamlanıncaya yeni sözleşmeyi kabul zorunluluğun durdurulmasına karar verdi. Bu karara göre Türkiye'deki kullanıcılar, WhatsApp'ın yeni sözleşmesini kabul etmese dahi Rekabat Kurumu soruşturması tamamlanıncaya kadar WhatsApp'ı kullanabilecek.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6855/WHATSAPP-UYGULAMASI-HAKKINDA-KAMUOYU-DUYURUSU

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