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    Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan WhatsApp açıklaması

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp'taki değişikliği değerlendirmek ve kanuna aykırı olup olmadığını incelemek üzere toplanacak. Toplantı sonrasında kamuoyuna bilgilendirme yapılacak.
    14 sa. (Son Güncelleme: 14 sa.)
    2,5b
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan WhatsApp açıklaması
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    WhatsApp, kullanım koşullarını güncelledi ve uygulamayı kullanmak isteyenlerin bu koşulları kabul etmesini kabul etmesini şart koştu. Gizlilik sözleşmesinde yapılan değişikliğe göre WhatsApp’taki işletmelerle yapılan görüşmelere dair bazı veriler Facebook’la paylaşılacak. WhatsApp’ın bu kararı büyük tepkiye neden oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp hakkında bir açıklama yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp'a soruşturma: Sözleşmeyi kabul etme zorunluluğu durduruldu"

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    Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp’taki değişikliği incelemek üzere 12 Ocak’ta toplantı yapacak. Yapılan değişikliklerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlal edip etmediği incelenecek. Veri işleme şartları, veri ilkeleri, yurt dışına veri aktarımı konusunda değerlendirme yapılacak. Toplantı sonrasında kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı ifade ediliyor.

    KVKK’dan yapılan açıklama şöyle:

    "Ülkemizde son günlerde basına da yansıyan çeşitli haberlerden; Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların bu uygulamayı kullanamayacağı ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiği anlaşılmaktadır.

    Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.01.2021 tarihli toplantısında konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile Kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın veri paylaşımını geçici olarak durdurdu

    Rekabet Kurumu, WhatsApp hakkında soruşturma başlattı. WhatsApp'taki yeni sözleşmeyi kabul edenlerin verileri, soruşturma tamamlanıncaya kadar eski sözleşmenin izin verdiği ölçüde kullanılacak. Yeni koşullardaki veri paylaşımı izinleri geçici olarak durdurulacak. Ayrıca Rekabet Kurumu, soruşturma tamamlanıncaya yeni sözleşmeyi kabul zorunluluğun durdurulmasına karar verdi. Bu karara göre Türkiye'deki kullanıcılar, WhatsApp'ın yeni sözleşmesini kabul etmese dahi Rekabat Kurumu soruşturması tamamlanıncaya kadar WhatsApp'ı kullanabilecek.



    https://kvkk.gov.tr/Icerik/6855/WHATSAPP-UYGULAMASI-HAKKINDA-KAMUOYU-DUYURUSU Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    interwap (Volkan ) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bip, Whatsapp tan daha fazla veri topluyor. Ses?
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    ahmetkaraci (ahmet karaci) 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) barabarabarbara
    whatsapp sosyal medya gibi değil. orada başkaları ile paylaşmadığın özel, ticari konuşmalar yapıyorsun. sosyal medyada paylaşılmayan özel fotograflarını, belgelerini gönderebiliyorsun. yani bunları reklam için firmalarla paylaşması sana normal mi geliyor?
    whatsapp sosyal medya gibi değil. orada başkaları ile paylaşmadığın özel, ticari konuşmalar yapıyorsun. sosyal medyada paylaşılmayan özel fotograflarını, belgel...
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    3 Yanıt Yanıtla +13
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    Ambarad (Oğuz ) 14 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çok abarttılar bu işi. Her zamanki gibi boş bir galeyan ve gaz bulutu. İnternet kullanıyorsan, bunlara alışman lazım. Whatsapp'a gelene kadar, elindeki telefonlar, markaların kendi uygulamaları, tonla şey seni takip ediyor ve veri topluyor. Whatsapp'a sövüyorsun, öte yanda Instagram'a, Facebook'a fotolarını diziyorsun. Bu konuda endişeniz varsa, o zaman internetten uzak durun.
    Çok abarttılar bu işi. Her zamanki gibi boş bir galeyan ve gaz bulutu. İnternet kullanıyorsan, bunlara alışman lazım. Whatsapp'a gelene kadar, elindeki telefonl...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    tr1990 (Mehmet Öztürk ) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kvkk hiç bir işe yaramıyor. Adı var kendisi yok. Ayrıca sizi devlete karşıda korumuyor.

    2 kere şikayette bulundum , bir sonuç alamadım. Şu açıklama tamamen gaz almadır.

    Ayrıca bizdeki kvkk avrupa normlarına tam olarak uymuyormuş . o yüzden şirketler istediği gibi at koşturuyor.

    Kısaca kanunu mevcut duruma uyduruyorlar.
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    haktan24 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şuan deli gibi bip reklamları dönüyor kanallarda haberlere bakayım dedim ciddi ciddi sunu söylüyorlar yok bir arabaya baktınız işde karsınıza internet de araclar gözüküyormus ulan yıllardır var zaten bu cerez muhabbeti herkes bilmiyormu zaten bunların oldugu yeniymiş gibi birde haber yapıyor adamlar akıl alır gibi degil kusura bakmasın bip zırt zurt kullanacagıma whatsapp kullanmaya devam ederim....
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    joven 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kullanmayın kafanız rahat etsin .
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    Moueson 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bip whatsapp dan daha fazla veri toplar
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    MustafaC5 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bip whatsapp dan daha fazla veri topluyor
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    interwap (Volkan ) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bip, Whatsapp tan daha fazla veri topluyor. Ses?
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    hardtracker (Faruk Mercanli) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) interwap
    o sacma programi kullanan var mi ki ?
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    barabarabarbara 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mark zuckerberg yıllar önce zaten veri satmaktan yargılanmıştı ozaman kimse facebook yerine başka bir şey kullanalım dememişti şimdi neden tribe girdiler anlayamadım 1 ay sonra herkes yine paşa paşa whatsappa dönücek kaçarınız yok :)
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    ahmetkaraci (ahmet karaci) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) barabarabarbara
    whatsapp sosyal medya gibi değil. orada başkaları ile paylaşmadığın özel, ticari konuşmalar yapıyorsun. sosyal medyada paylaşılmayan özel fotograflarını, belgelerini gönderebiliyorsun. yani bunları reklam için firmalarla paylaşması sana normal mi geliyor?
    3 Yanıt Yanıtla +13
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar bu bahaneyle whatsapp’ı yasaklasalar şaşırmam. Whatsapp’ı takip edemedikleri için.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    xamaximax 12 sa. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    aynen zaten temsilcilik açmazlarsa yasaklanmayacak mıydı temsilcilik açmsdılar ses te yok
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    Ambarad (Oğuz ) 14 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çok abarttılar bu işi. Her zamanki gibi boş bir galeyan ve gaz bulutu. İnternet kullanıyorsan, bunlara alışman lazım. Whatsapp'a gelene kadar, elindeki telefonlar, markaların kendi uygulamaları, tonla şey seni takip ediyor ve veri topluyor. Whatsapp'a sövüyorsun, öte yanda Instagram'a, Facebook'a fotolarını diziyorsun. Bu konuda endişeniz varsa, o zaman internetten uzak durun.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    kojiro (Hyuga Kojiro) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) Ambarad
    Herkes bunu bilmiyormuş gibi döşemişsin yazıyı reis. Neyse ki insanlar gaza geldi de herkes öyle göstere göstere, sözleşme imzalatarak veri çalamayacağını öğrenmiş oldu.
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    ahmetkaraci (ahmet karaci) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    gelecek yorumlar. motoru yerlimi, saman alıyoruz, sizin bilgilerinizi ne yapsınlar. :)
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2475 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    kvkk, kişisel verileri koruma kurulu ve
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