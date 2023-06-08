Kişiyle birlikte büyüyen sentetik kalp kapakçığı çocuklar için umut vaat ediyor

Dakikalar içinde üretiliyor ve hasta ile bütünleşiyor
Araştırmacıların canlı bir koyun üzerinde yaptıkları testte FibraValve’in hemen çalışmaya başladığı ve yaprakçıkların açılıp kapanarak her kalp atışında kanın akmasına izin verdiği belirtiliyor. Ayrıca, ilk bir saat içinde kapakçığın iskeletinde kırmızı ve beyaz kan hücreleri ile fibrin proteininin toplandığı gözlemlendi. Bilim insanları sentetik kapakçığın herhangi bir hasar ya da başka bir sorun belirtisi göstermediğini söylüyor.
Çocuklar için kritik öneme sahip
Çalışmanın ortak yazarı Michael Peters basın açıklamasında "Kalp kapakçığı değişimine yönelik bu yaklaşım, hastayla birlikte yenilenen ve büyüyen özelleştirilmiş tıbbi implantlara kapı açarak çocukların hayatlarını daha iyi hale getirebilir" dedi.
Araştırma henüz ön aşamada bulunuyor ve ekip ileri değerlendirme için haftalar ve aylar boyunca daha uzun süreli hayvan testleri yapmayı planlıyor. Bununla birlikte, buluşlarının sonunda farklı kapakçıklar, kalp yamaları ve kan damarları oluşturmak da dahil olmak üzere başka kullanım alanları bulabileceğine inanıyorlar.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/06/08/synthetic-heart-valve-grows-with-body/ https://wyss.harvard.edu/news/new-spun-fiber-heart-valve-is-a-step-closer-to-patients/ https://www.cell.com/matter/fulltext/S2590-2385(23)00243-6#%20 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi