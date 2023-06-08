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    Kişiyle birlikte büyüyen sentetik kalp kapakçığı çocuklar için umut vaat ediyor

    Bilim insanları tarafından geliştirilen FibraValve adlı sentetik kalp kapakçı büyük umutlarla birlikte geliyor. Bu sentetik kapakçık, kişinin kendisiyle birlikte büyüyebiliyor.
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    Kişiyle birlikte büyüyen sentetik kalp kapakçığı umut vaat ediyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, büyümekte olan çocuklar için de kullanılabilecek umut verici bir sentetik kalp kapakçığı geliştirdi. Harvard'ın SEAS bölümü, bir süre önce FibraValve adını verdikleri sentetik kalp kapakçığını duyurdu. Bu implant, hastanın canlı hücreleri tarafından kolonize edilmeye ve olgunlaştıkça onlarla birlikte büyümeye hazır olan kapakçığın hassas kanatlarını mikroskobik düzeyde şekillendirmelerini sağlayan bükülmüş fiber yöntemi kullanılarak dakikalar içinde üretilebiliyor.

    Dakikalar içinde üretiliyor ve hasta ile bütünleşiyor

    Araştırmacıların canlı bir koyun üzerinde yaptıkları testte FibraValve’in hemen çalışmaya başladığı ve yaprakçıkların açılıp kapanarak her kalp atışında kanın akmasına izin verdiği belirtiliyor. Ayrıca, ilk bir saat içinde kapakçığın iskeletinde kırmızı ve beyaz kan hücreleri ile fibrin proteininin toplandığı gözlemlendi. Bilim insanları sentetik kapakçığın herhangi bir hasar ya da başka bir sorun belirtisi göstermediğini söylüyor.

    Kişiyle birlikte büyüyen sentetik kalp kapakçığı umut vaat ediyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar FibraValve’i mümkün kılabilmek için merdivenin bir basamak daha yukarısına çıkmış durumda. Ekibin 2017’de geliştirdiği ve aynı prensiplerin çoğunu kullanan yapay kalp kapakçığı JetValve esasında FibraValve’e giden yolu açtı. Güncellenmiş versiyon FRJS (focused rotary jet spinning) adlı yeni bir yöntem kullanıyor. Sonuç olarak, kullanılan polimer malzemede nano ölçeğe kadar özelleştirme yapılması mümkün oluyor. Teknik ayrıca PLCL (polikaprolakton ve polilaktik asit kombinasyonu) adı verilen ve hastanın vücudunda yaklaşık altı ay dayanabilen "yeni, özel bir polimer malzeme" kullanıyor. Bu malzeme sayesinde hastanın hücrelerinin sentetik kapakçığa sızması ve bütünleşmesi için gerekli süre elde ediliyor.

    Çocuklar için kritik öneme sahip

    Çalışmanın ortak yazarı Michael Peters basın açıklamasında "Kalp kapakçığı değişimine yönelik bu yaklaşım, hastayla birlikte yenilenen ve büyüyen özelleştirilmiş tıbbi implantlara kapı açarak çocukların hayatlarını daha iyi hale getirebilir" dedi.

    Araştırma henüz ön aşamada bulunuyor ve ekip ileri değerlendirme için haftalar ve aylar boyunca daha uzun süreli hayvan testleri yapmayı planlıyor. Bununla birlikte, buluşlarının sonunda farklı kapakçıklar, kalp yamaları ve kan damarları oluşturmak da dahil olmak üzere başka kullanım alanları bulabileceğine inanıyorlar.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/06/08/synthetic-heart-valve-grows-with-body/ https://wyss.harvard.edu/news/new-spun-fiber-heart-valve-is-a-step-closer-to-patients/ https://www.cell.com/matter/fulltext/S2590-2385(23)00243-6#%20
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    Furkooo85 1 saat önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 saat önce

    🤩

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    Çok iyi

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