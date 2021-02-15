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    Kıvanç Tatlıtuğ başrollü Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinin setinden ilk görseller paylaşıldı

    Geçtiğimiz aylarda duyurulan Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinin setinden yeni görseller paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    15 Şubat 2021, 14:30 (2 gün)
    5,5b
    1
    11
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Kıvanç Tatlıtuğ başrollü Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinin setinden ilk görseller paylaşıldı
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    Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu Netflix, bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda yeni yerli yapımları duyurmuştu. Bu yapımlar arasında da şüphesiz en dikkat çekenlerden biri Kıvanç Tatlıtuğ başrollü dizi olmuştu. Şimdi de yeni görseller paylaşıldı.

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    Geçtiğimiz haftalarda çekimleri başlayan dizinin kod ismi Bir Denizaltı Hikâyesi. Dizinin tam adı da olabilir, projenin ismi de olabilir, kesin olarak bilinmiyor. Paylaşılan ilk görsellere baktığımızda dizinin tonundan pek de fazla bir şey öğrenilemiyor ne yazık ki. Bahsi geçen görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

    Tolga Karaçelik ile Umut Aral’ın yöneteceği dizinin senaristliğini ise Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı üstlenecek. Oyuncu kadrosu ise şöyle: Kıvanç TatlıtuğÖzge Özpirinçci, Meriç Aral, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Jerry Hoffman, Güven Murat Akpınar, Ersin Arıcı, Alper Saldıran ve Hakan Salınmış.

    Dizinin konusu: Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek miydi?

    Kıvanç Tatlıtuğ başrollü Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinin setinden ilk görseller paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Kıvanç Tatlıtuğ başrollü Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinin setinden ilk görseller paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Kıvanç Tatlıtuğ başrollü Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinin setinden ilk görseller paylaşıldı
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ayda sevisenler
    Yanıtla +15
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ayda olmaz bi haftada çekmemiz lazım
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    S Sanal Bellek 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İnto the night'in spin-off'u. Orada da Türk oyuncu vardı.

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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    kıvanç ile özge nin oyunculuğunu beğeniyorum
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    lumosmaksima91 (Lumos Maksima) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    kıvanç varsa tırt bi dizi olacağı garanti.
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    L Longg_Night 1 gün ( Mesaj Silindi )
    umarım kaliteli bir bilim kurgu filmi çıkar. Türklerin tek başarılı olamadığı film mecrasıdır heralde
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    burrnn (oguz onay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Her ne kadar türk dizisi sevmesemde bu tür yapımlar sonunda beklediğimiz bilim kurgu, fantastik dünya hikayelerine yavaş yavaş girmemizi sağlıyor. Türklerin artık zengin aile , aşk dizileri dışında birşeyler yapabilmesi mutluluk veriyor.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu kızın oyunculuğu nu beğenmiyorum
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ayda olmaz bi haftada çekmemiz lazım
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    5 metre kare dedileri bakalım dedik ! senaryo ayrı replik ayrı oyuncular ayrı yöne gidiyordu. işsiz güçsüz tayfasından olmadığımız için 1 bölümü bile bitiremedik.
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    197140emir (Dr Sherlock ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Heyecanlandım bakalım
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yavaş yavaş emekleyerek çok sağlam bilim kurgu filmi yapacağımıza inanıyorum
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    5541 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    netflix, kıvanç tatlıtuğ ve
    6 etiket daha bilm kurgu dizisi yerli yapım oyuncular detaylar bir denizaltı hikayesi Bilim ve Teknoloji
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