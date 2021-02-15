Kıvanç Tatlıtuğ başrollü Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinin setinden ilk görseller paylaşıldı

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Dünyanın en fazla aboneye sahip olan video akış platformu Netflix, bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda yeni yerli yapımları duyurmuştu. Bu yapımlar arasında da şüphesiz en dikkat çekenlerden biri Kıvanç Tatlıtuğ başrollü dizi olmuştu. Şimdi de yeni görseller paylaşıldı.

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Geçtiğimiz haftalarda çekimleri başlayan dizinin kod ismi Bir Denizaltı Hikâyesi. Dizinin tam adı da olabilir, projenin ismi de olabilir, kesin olarak bilinmiyor. Paylaşılan ilk görsellere baktığımızda dizinin tonundan pek de fazla bir şey öğrenilemiyor ne yazık ki. Bahsi geçen görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

Tolga Karaçelik ile Umut Aral’ın yöneteceği dizinin senaristliğini ise Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı üstlenecek. Oyuncu kadrosu ise şöyle: Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Jerry Hoffman, Güven Murat Akpınar, Ersin Arıcı, Alper Saldıran ve Hakan Salınmış.

Dizinin konusu: Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek miydi?

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