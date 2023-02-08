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    Kızılay da kripto para ile bağış kabul etmeye başladı

    Kızılay da deprem bölgesine bağış yapmak isteyenler için kripto para cüzdanı oluşturdu. Farklı blok zinciri ağlarında yardım yapmak isteyenler için cüzdan adresleri haberimizde. 
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    Ülkemizde kripto para üzerinden herhangi bir resmi kurumun veya organizasyonun bağış toplaması yasaktı ancak ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi ile birlikte MASAK geçici olarak engelleri kaldırdı. Haluk Levent’in Ahbap derneğinin ardından Kızılay da kripto para ile bağış toplamaya başladı.

    Kızılay kripto para bağış cüzdanları

    Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre deprem bölgesine ulaştırmak üzere BTC, ETH, USDT ERC20, USDT TRC20, USDC ERC20, DOT ve Avax C-Chain şeklinde 8 farklı cüzdan adresi belirlendi.

    Özellikle yurt dışından SWIFT gibi sistemleri beklemek istemeyenler için kripto para bağışı daha hızlı. Bağış yapacak kişilerin mutlaka blok zincirini ve para cinsini doğru olarak seçmesi gerekiyor. Ayrıca gönderim esnasında cüzdana ve ağa göre bir miktar gaz ücreti de çıkabilir. Kızılay’ın cüzdan adresleri şu şekilde:

    KIZILAY KRİPTO VARLIK YATIRMA ADRESLERİ

    • BTC     bc1qe5vk78kmzq3v9xry3c9w7u09g0q9fvhsvuvsq5t6lvzfzatsdygs2whz3u 
    • ETH     0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE 
    • USDT (ERC20) 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE 
    • USDT (TRC20) TWyAHQNttueddv5Hp9B1dAnBVrDNqBjrCo 
    • USDC (ERC20) 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE 
    • Polkadot (DOT)           14FzHs6ESUbBdynBXMd26VSF9yZV6SGX1nWfffBh9MWAfL2K 
    • Avax C-Chain (Arc20) 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE 
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