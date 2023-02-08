Kızılay da kripto para ile bağış kabul etmeye başladı

Tam Boyutta Gör Ülkemizde kripto para üzerinden herhangi bir resmi kurumun veya organizasyonun bağış toplaması yasaktı ancak ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi ile birlikte MASAK geçici olarak engelleri kaldırdı. Haluk Levent’in Ahbap derneğinin ardından Kızılay da kripto para ile bağış toplamaya başladı.

Kızılay kripto para bağış cüzdanları

Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre deprem bölgesine ulaştırmak üzere BTC, ETH, USDT ERC20, USDT TRC20, USDC ERC20, DOT ve Avax C-Chain şeklinde 8 farklı cüzdan adresi belirlendi.

Haluk Levent kripto para ile bağış kampanyası başlattı 1 gün önce eklendi

Özellikle yurt dışından SWIFT gibi sistemleri beklemek istemeyenler için kripto para bağışı daha hızlı. Bağış yapacak kişilerin mutlaka blok zincirini ve para cinsini doğru olarak seçmesi gerekiyor. Ayrıca gönderim esnasında cüzdana ve ağa göre bir miktar gaz ücreti de çıkabilir. Kızılay’ın cüzdan adresleri şu şekilde:

KIZILAY KRİPTO VARLIK YATIRMA ADRESLERİ

BTC bc1qe5vk78kmzq3v9xry3c9w7u09g0q9fvhsvuvsq5t6lvzfzatsdygs2whz3u

ETH 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE

USDT (ERC20) 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE

USDT (TRC20) TWyAHQNttueddv5Hp9B1dAnBVrDNqBjrCo

USDC (ERC20) 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE

Polkadot (DOT) 14FzHs6ESUbBdynBXMd26VSF9yZV6SGX1nWfffBh9MWAfL2K

Avax C-Chain (Arc20) 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE

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