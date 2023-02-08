Kızılay da kripto para ile bağış kabul etmeye başladı

Kızılay kripto para bağış cüzdanları
Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre deprem bölgesine ulaştırmak üzere BTC, ETH, USDT ERC20, USDT TRC20, USDC ERC20, DOT ve Avax C-Chain şeklinde 8 farklı cüzdan adresi belirlendi.
Özellikle yurt dışından SWIFT gibi sistemleri beklemek istemeyenler için kripto para bağışı daha hızlı. Bağış yapacak kişilerin mutlaka blok zincirini ve para cinsini doğru olarak seçmesi gerekiyor. Ayrıca gönderim esnasında cüzdana ve ağa göre bir miktar gaz ücreti de çıkabilir. Kızılay’ın cüzdan adresleri şu şekilde:
KIZILAY KRİPTO VARLIK YATIRMA ADRESLERİ
- BTC bc1qe5vk78kmzq3v9xry3c9w7u09g0q9fvhsvuvsq5t6lvzfzatsdygs2whz3u
- ETH 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE
- USDT (ERC20) 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE
- USDT (TRC20) TWyAHQNttueddv5Hp9B1dAnBVrDNqBjrCo
- USDC (ERC20) 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE
- Polkadot (DOT) 14FzHs6ESUbBdynBXMd26VSF9yZV6SGX1nWfffBh9MWAfL2K
- Avax C-Chain (Arc20) 0x1fc82b7a62c0414163A332693Ec66EC91f4cd1dE
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